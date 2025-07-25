Разделы

Hegseth Pete Хегсет Пит


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах 1
23.07.2025 Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
18.07.2025 В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней» 1
07.05.2025 Таинственные хакеры взломали неофициальную модификацию мессенджера Signal, который активно используют в администрации Трампа 1
25.04.2025 В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 1
14.04.2025 Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Hegseth Pete и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2344 3
GitHub 913 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1533 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5107 1
X Corp - Twitter 2893 1
Microsoft Corporation 25001 1
Apple Inc 12356 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
Accenture plc 689 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
DJI 79 1
SolarWinds 51 1
Google LLC 12052 1
Axios Systems - Аксиос Системс 35 1
Meta Platforms 93 1
Booz Allen Hamilton 36 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 16 1
Unsplash 1143 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Lockheed Martin 764 1
Резонанс НПП 376 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1300 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 615 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 246 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 523 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7232 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2210 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7891 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6611 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1197 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5690 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 848 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3145 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8550 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 50 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 466 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3171 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2194 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2325 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3203 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28497 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1764 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 876 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8193 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1167 2
Google Android 14420 1
Apple iOS 8045 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4874 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Google Android Messages 18 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Apple iMessage - Мессенджер 163 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 309 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 17 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 238 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 546 3
Walz Mike - Уолц Майк 3 2
Мельникова Анастасия 428 1
Jobs Laurene Powell - Джобс Лорен Пауэлл 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 381 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Wyden Ron - Уайден Рон 19 1
Gabbard Tulsi - Габбард Тулси 3 1
Cressey Roger - Кресси Роджер 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 7
Россия - РФ - Российская федерация 151933 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 4
Йемен - Йеменская Республика 68 2
Южная Корея - Республика 6767 1
Индия - Bharat 5594 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Канада 4940 1
Израиль 2769 1
Ближний Восток 3005 1
Китай - Тайвань 4076 1
Украина 7712 1
Китай - Пекин - Beijing 1024 1
Индия - Дели 151 1
США - Луизиана 109 1
США - Арканзас 61 1
Азия Южная - Индостан - Индийский субконтинент 23 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 583 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3237 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 2
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 131 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7178 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1015 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 574 1
СССР и США - Холодная война 213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 717 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Энергетика - Energy - Energetically 5353 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 532 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8360 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 533 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5155 1
Аудит - аудиторский услуги 2904 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1939 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1306 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3616 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Wikipedia - Википедия 544 1
The Register - The Register Hardware 1640 1
Bloomberg 1344 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 1
Tom’s Hardware 472 1
NYT - The New York Times 1069 1
The Washington Post 341 1
TechSpot 146 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 224 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

