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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169908
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Gabbard Tulsi Габбард Тулси



28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple 1
26.07.2019 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Gabbard Tulsi и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11838 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1228 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1838 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4783 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 1
Google Gmail 948 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Конституция США 62 1
Цензура - Свобода слово 497 1
NYT - The New York Times 1058 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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