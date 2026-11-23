Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple iCloud Drive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 31
Apple iCloud Drive и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13376 25
|Dropbox 531 10
|Google LLC 12887 9
|Meta Platforms - Facebook 4642 5
|Box inc - box.com - box.net 378 4
|X Corp - Twitter 2945 4
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
|Microsoft Corporation 25955 3
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
|Yandex - Яндекс 9510 2
|Intel Corporation 12919 2
|AMD - Advanced Micro Devices 4732 2
|Nvidia Corp 4162 1
|Pixelmator Team 12 1
|Razer Inc - Nextbit 2 1
|Samsung Electronics 11210 1
|Broadcom - VMware 2638 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3328 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1209 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5164 1
|Logitech 442 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 241 1
|Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 457 1
|Crayon Group AS 20 1
|ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
|Bloomberg 1671 3
|CNews - ZOOM.CNews 1916 2
|Sydney Morning Herald 36 1
|The Verge - Издание 622 1
|Engadget - Блог о технологиях 431 1
|MacRumors 153 1
|The Guardian - Британская газета 416 1
|Washington Post 357 1
|The Information 89 1
|Hacker News 96 1
|Creative Strategies 17 1
|HFS Research 50 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.