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Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4

Apple выпустила iOS 13.4, в которой представлены новые стикеры Memoji, общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения «Файлы» и многое другое.

В iMessage, FaceTime и других приложениях с поддержкой клавиатуры добавилось еще девять стикеров Memoji, включая улыбающееся лицо в сердечках, сложенные вместе ладони и гневный смайл.

Общий доступ к папкам iCloud Drive. Делитесь доступом к папкам с друзьями, семьей, коллегами и одногруппниками. Уровень доступа остается на ваше усмотрение. Предоставьте возможность отдельным пользователям вносить изменения и добавлять файлы в папку или только просматривать и загружать файлы из папки.

Новые функции появились и в программе «Почта», а именно: всегда видимые элементы управления, позволяющие удалить или переместить письмо, ответить на него или приступить к созданию нового письма в режиме просмотра разговора. Кроме того, ответы на зашифрованные письма автоматически шифруются, когда настроена функция S/MIME.

Новая функция единой покупки позволяет однократно купить приложение и использовать его на всех устройствах Apple, где поддерживается приложение, — iPhone, iPad, Mac и Apple TV. А на вкладке Apple Arcade теперь отображаются игры, в которые вы играли недавно.

В Safari добавлена автоматическая блокировка всех сторонних файлов cookie, что позволит полностью устранить возможность кросс-сайтового отслеживания.

Быстрый просмотр AR теперь поддерживает воспроизведение аудио в файлах USDZ.

В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада для еще более естественного ввода текста и еще более точного выбора объектов, аннотирования, работы с электронными таблицами и профессиональными приложениями. Курсор специально адаптирован для сенсорного интерфейса iPad: он имеет форму кружка, который выделяет приложения на главном экране и в Dock, элементы интерфейса и текстовые поля, четко обозначая места возможных нажатий. Плавные жесты на трекпаде позволяют легко переходить между приложениями, открывать переключатель приложений и активировать Dock, Пункт управления и приложения в режиме Slide Over.

Поддержка трекпада в iPadOS отлично работает в самых популярных приложениях: от плавной прокрутки веб-страниц в Safari и коллекций фотографий в приложении «Фото» до точного ввода текста в «Заметках» и быстрого просмотра и организации писем в «Почте». Большинство сторонних приложений работают так же, как прежде, а новые API дают их разработчикам возможность создавать уникальные обновленные интерфейсы.

Раскладка экранной клавиатуры 12,9 дюймовых iPad Pro теперь соответствует раскладке клавиатуры Smart Keyboard.

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