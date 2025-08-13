Разделы

Email S/MIME Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 «Рунити» и ТЦИ: Российские компании переходят на именную почту 1
20.12.2023 Первое обновление Communigate Pro от новой команды 1
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 1
04.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» 1
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1
08.11.2021 Какие письма стоит шифровать при отправке — 4 примера 1
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
13.06.2019 Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10 1
07.06.2018 HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности? 1
15.05.2018 Шифрование электронной почты стало бессмысленным: В PGP нашлась серьезная «дыра» 2
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1
11.06.2015 Citrix представила новые технологии XenMobile для управления корпоративной мобильностью 1
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader 1
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность» 1
14.03.2013 Digital Design выпустила новую «Защищенную почту» для iOS-устройств 1
28.08.2008 Анонсирован выход почтового клиента Alpine 2.00 1
23.07.2008 MailGate 3.6: защита от утечек, вирусов и спама 1
11.03.2008 The Bat! 4.0.18: обновление известного почтового клиента 1
09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты 1
23.01.2007 Китайский профессор взломала SHA-1 1
23.06.2006 В Канаде стартовал сервис шифрования электронной почты 1
16.03.2006 CeBIT: Seagate представила защищенный винчестер 1
12.05.2005 CommuniGate Pro v.4.3: новая версия коммуникационного сервера от Stalker 1
05.02.2003 BlackBerry сможет работать с почтовой системой Novell GroupWise 1
11.10.2002 Очередная дыра в системе безопасности Outlook Express 2
11.06.2002 SSL-акселератор Rainbow CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready" 1
27.04.2002 В России появилась новая версия почтовой программы The Bat! 1
27.04.2002 На российском рынке представлена новая версия почтового клиента The Bat! Pro 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Email и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 190 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 3
Google LLC 12052 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 3
Microsoft Corporation 25001 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
IBM - International Business Machines Corp 9500 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5107 2
Softkey - Софткей 210 2
Aladdin Software Security R.D. 116 2
Digt - Цифровые технологии 13 2
Apple Inc 12356 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1533 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Бином 24 1
Acros Security 4 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
SAP SE 5368 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Seagate Technology 746 1
Falcongaze - Фалконгейз 72 1
Stalker Software GmbH 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 1
Citrix Systems 828 1
X Corp - Twitter 2893 1
Salesforce 439 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
Echoworx 2 1
Базальт СПО - BaseALT 728 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 27 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 33 1
Почта России ПАО 2202 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4595 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 219 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6321 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 12
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1913 12
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 415 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4048 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9525 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1006 5
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 455 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7232 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 5
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 193 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6611 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11815 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 4
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 305 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1889 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4265 3
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 374 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2641 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6712 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1072 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2770 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 434 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 433 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12734 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3871 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 232 2
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 82 2
Apple iOS 8045 6
Microsoft Windows 16070 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 5
КриптоПро CSP СКЗИ 223 5
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 102 4
Новые облачные технологии - МойОфис 836 4
Microsoft Outlook 1429 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 3
Apple iPad 3893 3
Google Android 14420 3
Linux OS 10546 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 63 3
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 46 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2153 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 206 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 131 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4874 2
Новые облачные технологии - МойОфис Контакты 2 2
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 26 2
Microsoft Windows 10 1835 1
Apple macOS 2161 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 896 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 310 1
Apple iPadOS 111 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
Apple Safari - браузер 866 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 65 1
Google Project Zero 37 1
Apple iMessage - Мессенджер 163 1
Apple FaceTime 177 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 249 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 852 1
Акиндинов Дмитрий 9 2
Сидоров Александр 18 2
Мучник Феликс 68 2
Галушкин Олег 182 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
Малышев Александр 37 1
Фенюшин Евгений 26 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Schinzel Sebastian - Шинцель Себастиан 1 1
Альперович Михаил 15 1
Щеглов Петр 64 1
Халяпин Сергей 83 1
Мамыкин Владимир 44 1
Герасимов Михаил 13 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Старовойтов Дмитрий 30 1
Кальметов Игорь 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 15
Германия - Федеративная Республика 12835 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Камерун - Республика 57 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 1
Канада 4940 1
США - Нью-Йорк 3112 1
Южная Корея - Республика 6767 1
США - Колумбия - Вашингтон 1418 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Япония 13410 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Европа 24474 1
Нигерия - Федеративная Республика 324 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1013 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1584 2
Английский язык 6805 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 926 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10313 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2730 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5165 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4314 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1292 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2241 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 533 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1003 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 51 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Вестфальский университет имени Вильгельма 7 1
CeBIT 612 1
