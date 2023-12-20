Первое обновление Communigate Pro от новой команды

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер Communigate Pro, выпустила первое масштабное обновление продукта. Об этом CNews сообщили представители СБК.

Версия 6.3.32 содержит 29 улучшений и исправлений. Например, добавлена возможность отложенной отправки писем. Внесены улучшения и исправления во встроенный язык программирования CG/PL, реализованы улучшения в WEB-интерфейсе пользователя для работы с письмами, календарем, сообщениями. Предусмотрена возможность интеграции с различными решениями для организации видеоконференцсвязи.

«Над обновлением Communigate Pro команда наших программистов трудилась несколько месяцев. Бэклог формировали в том числе вместе с партнерами по продажам на основе обратной связи от пользователей. Мы серьезно поработали над повышением безопасности при работе с Communigate 6.3 и включили в новый релиз возможность зашифровать любое письмо, а также обязательную двухфакторную авторизацию на основе алгоритма TOTP. Двухфакторная авторизация совершенно необходимый компонент в современном мире, поэтому мы предусмотрели ее в версии 6.3.32. Мы уверены, что почта наших клиентов должна быть защищена наилучшим образом. В 2024 г. мы выйдем на ежеквартальные обновления», — сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

Что нового в версии Communigate 6.3.32:

Добавлена базовая возможность интеграции с различными ВКС-решениями.

MAIL: добавлена функция отложенной отправки писем.

MAIL: добавлена возможность зашифровать любое письмо с помощью ключа S/MIME.

LOGIN: добавлена возможность двухфакторной авторизации через TOTP.

CG/PL: добавлен формат base32 для функции Convert.

CG/PL: добавлены функции Base32Encode и Base32Decode.

CG/PL: дополнительные части URL и метод GetHTTPResource для Web-приложений теперь можно использовать в рамках сессии.

WEB: сделаны более привычными пункты меню об отметке писем.

Исправления и изменения:

Исправление: SMTP: домен, указываемый в SMTP EHLO, выбирается по IP-адресу, от которого отправляется запрос, в соответствии с RFC 5321.

Исправление: в RPM-пакет добавлены консольные утилиты миграции.

Исправление: LOGIN: блокирование IP-адреса при неоднократных неудачных попытках входа могло не срабатывать.

Исправление: WEBADMIN: при сохранении настроек кластера выводилась ошибка, даже если настройки были корректны.

Исправление: WEBADMIN: при сохранении настроек сессий выводилась ошибка, даже если настройки были корректны.

Исправление: WEBADMIN: исправлен переход на поиск во встроенной документации.

Исправление: CG/PL: при использовании функции RunScript могло происходить прерывание работы сервера.

Исправление: CG/PL: параметр entrypoint метода RunScript обрабатывался некорректно.

Исправление: WEB: неправильно отображались элементы включения уведомлений о доставке.

Исправление: WEB: множество небольших доработок элементов в форме создания календарного события.

Исправление: WEB: панель действий с выбранными письмами могла показываться некорректно.

Исправление: WEB: список писем мог слегка смещаться при выборе первого письма из списка.

Исправление: WEB: инициал пользователя мог показываться не по центру при отсутствии картинки-аватара.

Исправление: WEB: в русской локализации изменено отображение названий дней недели.

Исправление: WEB: улучшено поведение и отображение кнопок добавления файлов в карточке пользователя, файлах, календаре и т.д.

Исправление: WEB: активная область у папок в почте, настройках и файлах теперь занимает всю ширину строки.

Исправление: WEB: текст на кнопке изменения карточки контакта в русской локализации не помещался в выделенное для него место.

Исправление: WEB: в русской локализации исправлена опечатка в интерфейсе ввода пароля S/MIME.

Исправление: WEB: в русской локализации исправлена опечатка в уведомлении при сохранении настроек входа.

Исправление: WEB: в русской локализации не помещались подписи в кнопки подтверждения календарного события.

Исправление: WEB: убраны ошибки в консоли браузера при удалении папки.

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СБК («Система безопасных коммуникаций») — российская ИT-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.