Кибербезопасность FIDO U2F FIDO2 Universal 2nd Factor открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации SMS authentication 2FA сценарии 2ФА SMS-based two-factor authentication

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max

зано с «растущим числом случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непосредственно передают SMS-коды для входа на портал». Пока данное решение касается только входа на «Госуслуги» через
02.12.2025 «Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций

ALD PRO, «Ред АДМ», FreeIPA и SambaDC. Он упрощает этот процесс, предлагая готовое и совместимое решение. Основные преимущества для бизнеса Повышение безопасности за счет замены ненадежных паролей на двухфакторную аутентификацию по сертификатам. Рабочее место автоматически блокируется при извлечении токена или смарт-карты, предотвращая несанкционированный доступ. Сокращение затрат на админи
18.11.2025 IVA Technologies и «СКБ Контур» подтвердили совместимость своих решений

я, помогая предотвратить несанкционированный доступ и повысить общую киберустойчивость организаций. Двухфакторная аутентификация становится обязательным элементом защиты корпоративных систем. О
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей

кита Игонькин, руководитель отдела технической экспертизы и контроля качества продуктов ГК «Солар». Двухфакторная аутентификация в компаниях чаще всего используется в крупных корпоративных сетя
23.08.2024 Как «Контур.ID» поможет с аутентификацией сотрудников в организации

нансовым и репутационным потерям. Кроме того, слитые данные могут стать поводом для судебных исков. Двухфакторная аутентификация — простой и надежный способ защитить аккаунты от взлома. Ее стои
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС»

системы «Ред ОС» для строгой аутентификации при входе в локальные учетные записи. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Работа устройств линейки «Рутокен MFA» основана на стеке технологий FIDO2 (CTAP2). Использование пакетов из репозитория «Ред ОС» позволяет аутентифицировать пользователя при входе в учётную запись по данному стандарту. После ввода логина и пароля пользователь д
25.12.2023 VK представила итоги года по кибербезопасности

ентификации, выросло на 21%. В «Одноклассниках» показатель увеличился на 15% за аналогичный период. Двухфакторная аутентификация усиливает защиту пользователя, добавляя дополнительный этап вери
02.10.2023 Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной

а Изменить телефон для SMS-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. SMS-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, измени
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

оизводитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен». Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых но
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию

ри входе в личный кабинет. Эта опция станет доступной с 1 марта 2023 г., пишет ТАСС. С июня 2023 г. двухфакторная авторизация станет обязательной для всех пользователей. По словам главы Минцифр
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году

» — на 9%. С 2022 г. двухфакторную аутентификацию подключили более 5 млн пользователей сервисов VK. Двухфакторная аутентификация обеспечивает наиболее надежную защиту, добавляя дополнительный э
13.10.2021 SMS для получения паролей не так уж безопасны?

вателям подтверждать свою личность посредством кода, который отправляется им в текстовом сообщении. Двухфакторная аутентификация, конечно, повышает безопасность, но получение кодов-паролей по S
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

карту, подключаемую к смартфону, планшету или ПК. Для таких устройств придуман специальный стандарт U2F (Universal 2nd Factor). Карты выпускаются многими компаниями, например, недавно у Google

20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации

верху. Второй особенностью проекта является современные способы проверки второго фактора: Телеграм, fido2, мобильное приложение, а также традиционные смс и Google Authenticator, - комментирует

01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

которым LastPass сгенерирует нужную последовательность букв и цифр. LastPass предлагает внести доверенное лицо на случай утери доступа В платной версии (от $3 или 220 рублей в месяц) данные защищает двухфакторная аутентификация. Также предлагается создать контакт на экстренный случай — при утере основного пароля для входа в программу доверенное лицо сможет восстановить мастер-пароль через

11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru

ddin 2FA, «Яндекс.Ключ», Google Authenticator) и аппаратные ОТР-токены (TOTP, HOTP), а также токены U2F. Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, гарантия, что до
02.07.2019 Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации

на опция самостоятельной регистрации пользователей и использования аппаратных ключей стандарта FIDO U2F и FIDO2, а также ряд других функций. В новой версии системы Eset Secure Authentication со
04.04.2019 «Актив» выпустил новые аутентификаторы «Рутокен»

ство аппаратных аутентификаторов: генераторов одноразовых паролей «Рутокен OTP» и токенов стандарта U2F (Universal 2nd Factor) – «Рутокен U2F». «Рутокен OTP» и «Рутокен U2F» являю
08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security

каторов платформа по умолчанию использует выбор из OTP по SMS, Push-уведомление или обратный звонок. Дополнительно платформа поддерживает OTP-токены линейки JaCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F. Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам с использованием
10.10.2016 «Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS

стандарт: Facebook, Google, «ВКонтакте», Evernote, Github, Dropbox и других, рассказали в компании. Двухфакторная аутентификация обеспечивает двойную защиту для аккаунта: если она включена, то

20.05.2016 JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ»

подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей JaCarta U2F с аппаратно-программным комплексом доверенной загрузки (АПК) «Блокхост-АМДЗ». Решение пре
02.03.2016 Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена

ux и др.) без USB-токена. Это стало возможным благодаря новой функции: подпись платежей одноразовым SMS-паролем. По словам Романа Зильбера, начальника управления по работе с малым бизнесом и пр
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом

и прочих традиционных для выставки тем звучат технологии UAF для проведения безопасных транзакций и U2F для многофактороной аутентификации, разработанные FIDO Alliance. О последней говорили оче
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены

ты строгой аутентификации для, так называемого, масс-маркета. В качестве второго фактора был выбран U2F-токен. Безопасный выбор Плюсы и минусы присущи всем технологиям безопасности. Важен их ба
14.12.2015 Асимметричный ответ: технологии U2F сделают интернет безопаснее во всем мире

ов в сети подтолкнула организацию FIDO Alliance к разработке протокола двухфакторной аутентификации U2F, предназначенного для усиления парольной аутентификации за счет использования физических

08.12.2015 Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете?

Практическим достижением работы этой команды стала выработка технологии двухэтапной аутентификации U2F с использованием токенов, которая позволяет онлайн-службам усилить безопасность существую
14.10.2015 «Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации

ности, представила свой новый продукт, созданный на базе современных технологий и практик — JaCarta U2F. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», JaCarta U2F (U2F — аббревиатура Unive
14.05.2015 Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию

атить число случаев угона доменов, в том числе в международных зонах, сообщили CNews в Webnames.ru. Двухфакторная аутентификация — это процесс подтверждения личности пользователя, который преду
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей

Компания «Яндекс» запустила технологию двухфакторной аутентификации, которая пока работает в режиме открытого бета-тестирования. Двухфакторная аутентификация — это метод установления подлинности пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную,
16.06.2014 «ВКонтакте» запускает двухфакторную аутентификацию

Крупнейшая в России и СНГ социальная сеть приступила к внедрению новой системы защиты личных профилей — двухфакторной аутентификации (2FA). Система будет подключаться по желанию пользователя. Двухфакторная аутентификация – это усложненный процесс подтверждения личности пользователя, обеспечивающий дополнительную защиту его аккаунта. Первым шагом аутентификации по-прежнему будет логи
13.02.2014 Подтверждать операции в интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно с помощью одноразовых SMS-паролей

паролями. Кроме того, клиентам стала доступна функция подтверждения входа в интернет-банк с помощью SMS-пароля, благодаря чему удалось повысить безопасность использования интернет-банка, отмети
16.11.2012 Одноразовые SMS-пароли для онлайн-платежей по картам «Альфа-Банка» стали цифровыми

ии 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode), то есть вводили одноразовый буквенно-цифровой SMS-пароль, полученный от банка. Теперь SMS-пароль для интернет-покупок состоит только
10.09.2012 Подтверждать операции в интернет-банке PSB-Retail теперь можно через SMS

«Промсвязьбанк» запустил в интернет-банке PSB-Retail новый сервис подтверждения платежей — «SMS-код». Код для подтверждения платежей по операциям и по входу в банк будет приходить клиен
27.08.2012 Dropbox ввел двухфакторную авторизацию

ar. В середине июля пользователи популярного сервиса стали жертвами атаки спамеров. Администрация Dropbox признала факт кражи персональных данных и добавила новые механизмы защиты. Последний из них - двухфакторная аутентификация - означает, что пользователи будут дважды подтверждать свою подлинность при каждом доступе к аккаунту: с помощью пароля и кода, который будет приходить на мобильный
18.10.2011 Клиенты «Номос-Банка» смогут управлять интернет-банком с помощью SMS-паролей

рнет-банка «Номос-Линк». Теперь клиенты банка могут использовать для подписи электронных транзакций SMS-пароли. «Наша задача — сделать “Номос-Линк” максимально простым и удобным, — заявил Алекс
18.12.2007 Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию

помнить пин-код электронного ключа или смарт-карты. Таким образом, решается не только проблема удобства пользователей, но также существенно повышается безопасность работы. Особенности PasswordKeeper: Двухфакторная аутентификация при входе в операционную систему. Электронный токен, на котором хранятся аутентифицирующие данные, может быть дополнительно защищен пин-кодом. В зависимости от наст

Публикаций - 973, упоминаний - 1145

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2695 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 76
Google LLC 12376 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 54
Microsoft Corporation 25378 51
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 355 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14797 46
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 392 42
Yandex - Яндекс 8685 40
2domains 4 37
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 37
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 439 35
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 839 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2640 34
9142 32
Meta Platforms - Facebook 4562 29
МегаФон 10180 28
Apple Inc 12806 27
VK - Mail.ru Group 3541 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9264 27
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 25
Ростелеком 10469 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1196 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1567 18
Multifactor - Мультифактор 97 16
Broadcom - VMware 2516 16
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 117 15
Cisco Systems 5243 15
Intel Corporation 12606 15
Ред Софт - Red Soft 1070 14
Dropbox 516 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 708 13
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1629 11
Check Point Software Technologies 804 11
GitHub 1000 11
Dell EMC 5112 10
Oracle Corporation 6914 10
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 514 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8357 43
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 25
Visa International 1977 20
Альфа-Банк 1896 19
Почта России ПАО 2273 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1556 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1415 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 10
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 8
Лента - Сеть розничной торговли 2305 8
ВТБ - ВТБ24 669 8
ПриватБанк - PrivatBank 197 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 7
ПСБ - Промсвязьбанк 920 7
Русский стандарт Банк 482 7
РЖД - Российские железные дороги 2024 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1120 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 105 6
ВТБ - Почта Банк 505 6
НСПК - Национальная система платежных карт 911 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 5
Газпром ПАО 1433 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 5
NanduQ - Qiwi 1007 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 4
ГПБ - Газпромбанк 1195 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 75
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5796 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5374 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4845 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 8
Судебная власть - Judicial power 2420 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 7
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 605 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 350 3
Федеральное казначейство России 1885 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 91 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 2
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1055 5
OWASP - Open Web Application Security Project 124 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 219 2
Единая Россия - Политическая партия 318 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 53 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 18 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
WiMAX Forum 68 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 319 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 715
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 533
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 309
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 245
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9023 241
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 185
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6013 183
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 161
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 157
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13737 156
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25848 152
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8605 152
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12374 149
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7725 144
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17308 138
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4486 138
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26287 135
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9859 133
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23199 129
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11392 127
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13374 118
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4841 117
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2403 114
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25667 113
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 111
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1028 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34289 98
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9763 98
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7772 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29043 94
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7093 89
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2715 88
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1786 84
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4658 81
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 78
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3997 76
Оповещение и уведомление - Notification 5455 75
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 252 74
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14429 74
Google Android 14874 115
Microsoft Windows 16487 91
Apple iOS 8354 79
Linux OS 11085 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 63
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 58
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1565 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7442 39
2Test Профишкаф 1 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 36
Apple - App Store 3026 32
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 194 25
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 24
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 23
Apple macOS 2299 23
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1395 19
Aladdin JaCarta СКЗИ 174 17
Apple iPad 3952 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 15
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 102 14
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 80 14
Google Chrome - браузер 1666 14
Новые облачные технологии - МойОфис 914 14
VK RuStore - Рустор 545 13
Яндекс.Ключ 20 13
Актив - Рутокен MFA 14 13
Google YouTube - Видеохостинг 2925 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2399 13
VK - Mail.Ru Почта 354 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 13
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 661 12
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 362 12
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 52 12
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 11
Aladdin Secret Disk 88 11
Google Authenticator 23 11
СКБ Контур - Контур.Эгида 43 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1179 11
Свистунова Ольга 28 12
Анфимов Павел 55 12
Галов Дмитрий 60 11
Шпаков Андрей 0 11
Путин Владимир 3399 8
Шадаев Максут 1163 8
Оганесян Ашот 141 7
Груздев Сергей 46 6
Вураско Александр 38 6
Газизов Рустэм 7 6
Гончаров Станислав 34 6
Рустамов Рустам 527 6
Иванов Владимир 65 5
Смирнов Иван 26 5
Сиденко Андрей 44 5
Крячков Антон 20 5
Башкатов Роман 19 5
Хренов Сергей 42 4
Хаустов Иван 20 4
Добровольский Михаил 40 4
Грудинин Дмитрий 27 4
Лаптев Андрей 24 4
Плетнев Леонид 9 4
Акимова Надежда 5 4
Ведяшкин Матвей 5 4
Врублевский Павел 104 4
Чугунов Никита 81 4
Мылицын Роман 111 4
Артамонова Анна 183 4
Ляпунов Игорь 130 4
Беляев Алексей 34 4
Голованов Сергей 70 3
Ян Константин 24 3
Веневцев Андрей 10 3
Рыбинцев Андрей 36 3
Дугин Андрей 32 3
Сергеев Михаил 112 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Кадыков Иван 6 3
Евдокимов Игорь 61 3
Россия - РФ - Российская федерация 159366 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18897 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 24
Европа 24722 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 18
Украина 7831 18
Южная Корея - Республика 6901 11
Беларусь - Белоруссия 6105 11
Азия - Азиатский регион 5790 10
Япония 13587 9
Франция - Французская Республика 8021 9
Земля - планета Солнечной системы 10717 8
Индия - Bharat 5748 8
Израиль 2797 8
Германия - Федеративная Республика 12978 8
Нидерланды 3656 8
Казахстан - Республика 5866 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3291 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3610 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 6
Бразилия - Федеративная Республика 2463 6
Турция - Турецкая республика 2515 6
Узбекистан - Республика 1905 6
Россия - УФО - Свердловская область 1812 5
Польша - Республика 2007 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 5
Италия - Итальянская Республика 4442 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2733 5
Россия - СФО - Новосибирск 4731 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 4
Европа Восточная 3124 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 375
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 169
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 144
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26192 93
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10611 85
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1771 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15349 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 63
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 54
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3731 52
Аудит - аудиторский услуги 3161 44
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1093 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11486 39
Паспорт - Паспортные данные 2749 38
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3289 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17531 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20551 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7413 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5375 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8577 29
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3780 28
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 574 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8429 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8255 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 26
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2827 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 24
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 867 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3821 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 22
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2841 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 21
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 9
Forbes - Форбс 938 6
РИА Новости 1004 6
BleepingComputer - Издание 431 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11459 5
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 3
VK - Mail.ru Hi-tech 51 3
Ведомости 1324 3
Известия ИД 726 2
The Channel Company - Computing.co.uk 31 2
CyberNews 11 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Парламентская газета 32 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Российская газета 280 1
Юность - радиостанция 51 1
GQ 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon.com 364 1
Scientific American 81 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Worldometer 1 1
The Verge - Издание 604 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
The Register - The Register Hardware 1739 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Tom’s Hardware 546 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1273 1
N+1 - Издание 183 1
23ABC News 177 1
Комсомольская правда ИД 77 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 16
Gartner - Гартнер 3626 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 161 6
Juniper Research 553 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 4
Forrester Research 830 3
CNews Инновация года - награда 134 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 2
Net Applications 127 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 19 2
Fortune Business Insights 30 2
Kaspersky - New Kaspersky 9 2
Arlington Research 8 2
IDC - International Data Corporation 4953 2
Fortune Global 500 291 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 2
Privacy International 16 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Vanson Bourne 49 1
Comparitech 5 1
Allied Market Research 22 1
S&P 500 562 1
CNews Мишень 175 1
AV-Comparatives 26 1
Technavio 28 1
Интерфакс-100 21 1
Mobile Research Group 85 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
A2:Research 12 1
Sucuri 6 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
Research and Markets 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 638 22
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 3
РШУ - Русская школа управления 45 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 23 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 104 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 27 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 74 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 55 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 70 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 14
Международный женский день - 8 марта 398 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 5
CNews AWARDS - награда 558 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 3
CNews FORUM Кейсы 281 3
CeBIT 613 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Infosecurity - выставка 63 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 22 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Единый день голосования 139 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Docflow 147 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Связь-Экспокомм 113 1
LinuxWorld 52 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
1С:Проект года 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424278, в очереди разбора - 727031.
Создано именных указателей - 191436.
