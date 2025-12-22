Разделы

Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company

22.12.2025 Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia 1
10.12.2024 Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 1
27.03.2023 Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов 1
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента 1
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США 2
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике 1
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 2
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 2
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 2
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 2
29.03.2017 Toshiba объявила о банкротстве своей «дочки» — главного конкурента «Росатома» 1
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти 1
26.01.2017 Акции Toshiba подешевели из-за новых слухов о продаже ее чипового бизнеса 1
28.09.2016 Разработка Firefox OS полностью прекращена 2
23.09.2016 Топ-менеджер Samsung арестован за продажу секретов компании 2
10.05.2016 В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора 1
15.12.2015 Firefox OS будет жить. Неизвестный стартап получил $100 млн на поддержку ОС 2
23.01.2007 Китайский профессор взломала SHA-1 1
13.04.2006 "Транстелеком" и Teliasonera объединяют научный потенциал 1

Samsung Electronics 10639 9
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 48 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 460 6
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 6
Apple Inc 12648 5
Huawei 4227 4
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 43 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 4
Acadine Technologies 4 3
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp 3 3
HP Inc. 5763 3
Qualcomm Technologies 1913 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 3
Western Digital Corporation - WDC 574 3
Toshiba Corporation 2957 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 3
Westinghouse Electric 39 2
Applied Materials 302 2
Lam Research - Novellus Systems 110 2
Tsinghua Holdings 4 2
МегаФон 9940 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Cisco Systems 5224 2
LG Electronics 3678 2
ZTE Corporation 774 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
HP 3Com 680 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 2
MediaTek - Ralink 570 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 158 2
Mozilla Foundation 205 2
KLA Corporation 73 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 146 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 33 1
Tsinghua Holdings - Guoxin Micro 1 1
Linxens 1 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 54 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Coca-Cola Company 260 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 40 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 7
NAND flash memory - флеш-память 649 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2363 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
NAND 3D flash memory 89 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 372 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2728 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 924 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 2
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 22 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Application store - магазин приложений 1373 1
Фотобанк - Photobank 205 1
Linux OS 10934 3
Mozilla Firefox - браузер 1919 3
Mozilla Firefox OS 91 3
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
BFG Simulation 2 1
BFG APS 2 1
BFG iMES 2 1
BFG iMRP 1 1
Google Android 14725 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 458 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
Apple iPad 3942 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 103 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 2
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Евсягин Валерий 1 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Yu Tony - Юй Тони 1 1
Huang Gary - Хуана Гэри 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Newman Mark - Ньюман Марк 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 13
Южная Корея - Республика 6867 9
Китай - Пекин - Beijing 1052 8
Россия - РФ - Российская федерация 157276 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 6
Япония 13555 5
Китай - Тайвань 4138 5
Китай - Хубэй - Ухань 61 3
Нидерланды 3636 2
Испания - Королевство 3761 2
США - Колумбия - Вашингтон 1452 2
Европа 24650 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Китай - Северо-Восточный Китай 9 1
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
Китай - Аньхой 16 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Шанхай 807 1
Швеция - Королевство 3716 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Ближний Восток 3035 1
Сингапур - Республика 1906 1
Америка Латинская 1886 1
Индонезия - Республика 1011 1
Малайзия 898 1
Таиланд - Королевство 868 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1069 1
Филиппины - Республика 581 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
США - Пенсильвания 364 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 58 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Африка Северная 249 1
США - Калифорния 4776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Blacklist - Чёрный список 673 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 36 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Образование в России 2562 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 4
Bloomberg 1420 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
FT - Financial Times 1259 3
Tom’s Hardware 520 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 2
Maeil Business Newspaper 90 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 648 1
Caixin 5 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
Forbes - Форбс 915 1
WCCFTech - Издание 87 1
EE Times 160 1
SamMobile 56 1
Neowin 180 1
The Register - The Register Hardware 1703 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Hardware Times 5 1
TrendForce 141 1
Juniper Research 551 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 54 7
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
