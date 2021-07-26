Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади

В Китае силами компании Ziguang создан уникальный чип, в котором больше 500 вычислительных ядер. Его массовое производство начнется в 2022 г. по 7-нанометровой топологии. В процессорах Intel число ядер не превышает 56, AMD работает над 128-ядерным чипом, тогда как в распоряжении Ziguang есть 256-ядерный CPU.

Китай впереди всех

Китайская компания Ziguang анонсировала первый в мире процессор более чем с 500 вычислительными ядрами. По данным портала HardwareTimes, он получил название H3C Engiant 800.

HardwareTimes не приводит точное число ядер в составе H3C Engiant 800. С высокой степенью вероятности, их будет 512.

Ziguang входит в холдинг Tsinghua Unigroup, в составе которого также есть всемирно известные компании Unisoc (занимается разработкой мобильных процессоров) и Yangtze Memory (разработка микросхем памяти). Как сообщал CNews, в июле 2021 г. этот холдинг оказался на грани банкротства из-за гигантских долгов перед кредиторами.

Engiant 660 - предыдущее поколение процессора. В нем содержатся 256 ядер и 18 млрд транзисторов

Пока неясно, кто займется выпуском нового процессора, поскольку в распоряжении Tsinghua Unigroup своих фабрик нет. Известно лишь, что при его производстве будет использоваться 7-нанометровая топология, одна из самых современных на июль 2021 г.

Назначение процессора

Во время презентации H3C Engiant 800 разработчики рассказали о том, что внутри этого процессора будет 40 млрд транзисторов. Это позволит ему выполнять несколько сотен операций в секунду без риска потери производительности. На какой архитектуре базируется данный чип, станет известно ближе к началу его производства.

В то же время в составе компьютеров, смартфонов или иной пользовательской техники H3C Engiant 800 использоваться не будет. Со слов разработчиков, этот процессор представляет собой решение для сетевого оборудования и обработки данных в сетях пятого поколения (5G). Также он пригоден доля выполнения вычислений, связанных с искусственным интеллектом.

Массовый выпуск процессоров H3C Engiant 800 запланирован на 2022 г. С технической точки зрения это реализуемо, поскольку крупнейшие производители микросхем (Samsung и TSMC) давно освоили 7-нанометровые нормы. В руки потенциальным покупателям H3C Engiant 800 попадет еще раньше – первые тестовые партии сойдут с конвейера до конца 2021 г.

Разработчик не установлен

На момент публикации материала не было достоверной информации о том, какая именно компания из состава холдинга Tsinghua Unigroup приложила руку к созданию процессора. В этот холдинг входит несколько ИТ-компаний, в том числе упомянутая Unisoc, выпускающая мобильные чипы, и Unisplendour Corporation, производитель инфраструктуры для облачных вычислений. В мае 2016 г. эта компания вместе с HP создала совместное предприятие, которое занимается поставками оборудования для дата-центров и ИТ-услуг.

Основная аудитория клиентов компании – предприятия из госсектора, а сама она называется H3C Group. Имеет ли она какое-либо отношение к новому процессору H3C Engiant 800, разработчики не уточняют. Unisplendour удерживает в ней 51-процентную долю.

Многоядерный предшественник

У H3C Engiant 800 есть, в некотором роде, предшественник, который был упомянут во время презентации. Это менее современный с точки зрения технологии производства чип, но по количеству ядер он тоже почти рекордсмен.

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Данный процессор носит название H3C Engiant 600. В его составе есть 256 ядер и 18 млрд транзисторов, и в настоящее время он используется в телекоммуникационном оборудовании, на котором строят свои сети китайские операторы связи.

Разница между двумя процессорами Н3С Engiant более чем очевидна

Как пишет HardwareTimes, производительность грядущего H3C Engiant 800 окажется на 122% выше на фоне H3C Engiant 600. Новый процессор откроет линейку чипов ZhiQing, предназначенных для сетевого оборудования.

H3C Engiant 600 – это 16-нанометровый процессор. В 2021 г. данный техпроцесс морально устарел. Для сравнения, даже Intel делает ставку на 14 и 10 нм, AMD готовится перейти с 7 нм на 5 нм, а разработчики мобильных чипов, в том числе Apple и Qualcomm, вовсю используют 5 нм.

Конкуренты отстают

512 и даже 256 ядер – пока недостижимые показатели ни для Intel, ни для AMD. Другие компании тоже пока не могут предложить своим партнерам процессоры со столь внушительным числом ядер. К примеру, созданная экс-президентом Intel компания Ampere в марте 2021 г. анонсировала свои первые 128-ядерные решения.

Компания AMD пока остановилась на отметке в 64 ядра в своем серверном процессоре Epyc 7003, дебютировавшем в марте 2021 г. Однако в следующем поколении чипов этой серии, по данным NeoWin, могут присутствовать и 128-ядерные модели. Intel со своей стороны готовится к выпуску 56-ядерных серверных Xeon нового поколения, пишет портал WCCFTech.