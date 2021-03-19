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Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Бывшая президент Intel Рене Джеймс создала 128-ядерный серверный процессор Altra Max с техпроцессом 7 нм, тогда как у самой Intel есть лишь максимум 56-ядерный чип на 14 нанометрах. Ближайший конкурент – лишь AMD с ее новыми 64-ядерными и 128-поточными Epyc Milan. Altra Max будет выпускаться под брендом Ampere – это компания Джеймс, которую она основала сразу после ухода из Intel.

128 ядер и ARM

Компания Ampere, основанная бывшей сотрудницей Intel, заявила о готовности к массовому выпуску своих первых 128-ядерных процессоров серии Altra Max. В ассортименте самой Intel на 19 марта 2021 г. не было ни одного серверного чипа с таким количеством вычислительных ядер – максимум 56.

По информации портала Golem.de процессоры Altra Max будут выпускаться по 7-нанометровому техпроцессу. В настоящее время это почти самая современная технология – чипы AMD сейчас 7-нанометровые, а Intel остается на 10 нанометрах. В новинках Ampere используется архитектура ARM.

Впервые о линейке Altra Max стало известно в августе 2020 г., но на тот момент Ampere не раскрывала подробности о ней. Это своего рода продолжение серии Altra, дебютировавшей, как сообщал CNews, в марте 2020 г.

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Altra Max позаимствует сокет у обычных Altra

Точные сроки начала выпуска Altra Max Ampere не называет. Golem.de пишет, что релиз состоится в 2021 г.

Ampere Computing (полное название компании) была основана в 2015 г. Во главе предприятия стоит бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). CNews писал, что она ушла из Intel в июле 2015 г. по итогу реорганизации. Истинные причины ее ухода неизвестны, но на момент ухода она была фактически вторым человеком в компании после ее бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich).

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Рене Джеймс

Сам Кржанич оставил свой пост летом 2018 г.

Лучше, чем было

В конце 2020 г. Ampere выпустила первые тестовые экземпляры Altra Max и сравнила их с предшественниками из линейки Altra, и прирост производительности на их фоне у новинок вырос приблизительно на 51-57% в зависимости от выполняемых задач. Число ядер же выросло ровно на 60% - у Altra их максимум 80.

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Сравнение Altra и Altra Max

К характеристикам новых процессоров, согласно обнародованной разработчикам информации, относится наличие поддержки оперативной памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц (сразу восемь каналов). Процессоры будут полностью совместимы с обычными Altra на уровне сокета, что упростит переход на них, плюс в них заявлено 128 линий PCI-E 4.0.

Ampere пока не раскрывает и значения параметра TDP (величина отвода тепловой мощности) новых процессоров. Оригинальные Altra располагают TDP в пределах 210 Вт и работают на тактовой частоте 3 ГГц, а такая же частота, пишет Golem.de, будет и у Altra Max.

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Новинка Ampere обогнала по производительности чип Amazon

Также имеется сравнение с процессорами AWS Graviton второго поколения разработки компании Amazon. Сравнительные тесты проводила компания Cloudflare, имеющая опыт использования серверных ARM-процессоров – по ее заявлению, новинки Ampere быстрее, чем Graviton 2 на 31%.

Планы на будущее

Следующим этапом развития Ampere станет переход на 5 нанометров. Это будут совершенно новые процессоры под названием Siryn, любые сведения о которых в настоящее время отсутствуют.

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Инфраструктура

Известно лишь, что Ampere завершила разработку тестовых образцов этих процессоров. Кто займется производством новых процессоров, как и нынешних Altra Max, в компании не сообщают, но вариантов сравнительно не много.

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Ampere на пути к 5 нанометрам

У самой Ampere нет собственных фабрик, а 5-нанометровый техпроцесс освоили пока только корейская Samsung и тайваньская TSMC. Последняя выпускает чипы для упомянутой AMD, а в будущем может стать партнером и для Intel. Вероятность выбора Ampere в пользу TSMC наиболее высока – именно она сейчас выпускает процессоры Altra и Altra Max.

Что предлагают конкуренты

В сегменте серверных процессоров Intel занимает лидирующую позицию. По данным портала Tom’s Hardware, в III квартале 2020 г. она удерживала 93,4-процентную долю рынка, тогда как у AMD было лишь 6,6%.

В середине марта 2021 г. AMD усилила давление на Intel в серверном сегменте, анонсировав новые процессоры Epyc 7003 с кодовым названием Milan. Они перешли на новую архитектуру Zen 3 и получили повышенные в сравнении с предшественниками тактовые частоты, что позволило им добиться более высокой производительности по сравнению с ближайшими конкурентами Intel Xeon и собственными разработками AMD образца 2020 г.

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Процессоры AMD Epyc 7003

В новом семействе 7-нанометровых процессоров AMD число ядер варьируется от 8 до 64, а потоков – от 16 до 128. Среди доступных серверных чипов Intel максимальное число ядер – у 14-нанометрового Xeon 9282, выпущенного во II квартале 2019 г. Это 56-ядерный CPU с тепловыделением на уровне 400 Вт против 280 Вт у 64-ядерного AMD Epyc Milan 7763.

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