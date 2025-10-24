Разделы

Tsinghua Holdings Unisplendour Corp H3C Group H3C Technologies

Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies

24.10.2025 Эксперты «К2Тех» оценили рынок сетевой инфраструктуры ЦОД 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
13.07.2023 Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США 1
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 4
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 2
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 1
10.12.2020 Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха 2
27.11.2020 «Информзащита» и H3C начинают сотрудничество в области предоставления цифровых решений 1
10.06.2020 Рынок серверов рухнул после кратковременного роста 1
06.12.2019 На рынке серверов обвал, несмотря на спрос, близкий к рекордному 4
19.09.2019 Merlion стал первым в России официальным дистрибьютором H3C Technologies 3
13.09.2019 На российском рынке серверов внезапный спад 1
12.09.2019 Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов 2
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
05.09.2019 На рынке серверов мощный обвал после 3 лет роста 1
26.03.2019 Рынок СХД в России резко пошел вверх 1
07.04.2017 Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров 1
05.12.2016 На мировом рынке серверов обвал 1
19.09.2016 Производители корпоративных СХД стали продавать на 12,9% больше памяти за те же деньги 1
10.05.2016 В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора 6
16.09.2015 Positive Technologies выявила серьезную уязвимость в LTE-модемах Huawei 1
01.08.2012 В роутерах Huawei найдено "cамое удручающее" количество уязвимостей 1
25.02.2010 3Com выпустила новые решения для виртуальных дата-центров 1
25.06.2009 «Крок» будет продвигать решения НЗС от 3Com в России 2
18.05.2009 3Com анонсирует новые решения для дата-центров H3C 2
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» 1
15.05.2008 3Com сменил директора и президента 1
14.05.2008 3Com назначила нового исполнительного директора и президента 1
22.04.2008 В представительстве Netgear в России новое назначение 1
06.03.2008 Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому» 1
07.02.2008 H3C выпустила новую линейку маршрутизаторов бизнес-класса 1
16.01.2008 Доход 3Com уменьшился на 4,6% 1
12.12.2007 ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило? 2
12.07.2007 Оборот 3Com вырос на 22% 1

Публикаций - 42, упоминаний - 66

