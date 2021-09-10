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Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер

По итогам второго квартала 2021 г. мировой серверный рынок просел в деньгах и удержался на прежнем уровне в штуках. Аналитики IDC отмечают падение выручки от конфигураций среднего и верхнего ценового сегментов на фоне роста продаж серверов бюджетного класса.

Бюджетные решения в фаворе

Суммарная выручка глобального рынка серверов по итогам II квартала 2021 г., согласно данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $23,6 млрд. При этом в штучном выражении поставки серверов все же показали мизерный рост – на 0,1% год к году, и превысили 3,2 млн единиц.

По ключевым ценовым сегментам серверный рынок показал разнонаправленные тенденции. Так, выручка от продаж серверов бюджетного класса увеличилась на 5,6% год к году до почти $20,0 млрд, в то время как продажи серверов среднего уровня снизилась на 30,0% до $2,4 млрд долларов, а серверов верхнего ценового сегмента рухнули сразу на 32,7% до $1,3 млрд.

«Суммарно серверный рынок во втором квартале продемонстрировал сдержанные показатели по причине смещения интереса потребителей в сторону односокетных серверных конфигураций, – сказал старший аналитик подразделения инфраструктурных платформ и технологий IDC Пол Магуранис (Paul Maguranis). – Пока прямые поставки ODM-серверов демонстрировали сокращение год к году, поставки решений для гипермасштибируемых дата-центров показали серьезный скачок по сравнению с первым кварталом года за счет ликвидации отставания от плана поставок».

За этот период, по данным IDC, выручка от продаж серверов с архитектурой x86 сократилась на 2,2% до $21,4 млрд, при этом выручка от продаж серверов с архитектурой отличной от x86 снизились на 4,5% год к году и составила порядка $2,3 млрд.

Перестановки в пятерке лидеров

В штучном исчислении безоговорочным лидером мирового серверного рынка по итогам II квартала 2021 г. с 16,4% долей рынка стала компания Dell Technologies, которая сместила на второе место HPE/H3C (совместное предприятие американской Hewlett Packard Enterprise и китайской Tsinghua Holdings) с 13,8% долей рынка, хотя еще год назад доли компаний составляли 13,4% и 14,2%, соответственно.

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Мировой рынок серверов сократился на 2,5% в деньгах и вырос на 0,1% в штуках (II кв. 2021)

Тем не менее, в денежном выражении квартал закончился для Dell Technologies и HPE/H3C фактическим паритетом по выручке – $3,68 млрд и $3,70 млрд, с мизерным преимуществом HPE/H3C в одну десятую долю рынка – 15,6% и 15,7% соответственно.

Компания Объем поставок, I кв. 2021, шт. Доля рынка, I кв. 2021 Объем поставок, I кв. 2020, шт. Доля рынка, I кв. 2020 Рост год к году
Dell Technologies 529 804 16,4% 432 556 13,4% 22,5%
HPE/H3C 446 168 13,8% 456 642 14,2% -2,3%
Inspur/Inspur Power Systems 324 717 10,1% 353 329 11,0% -8,1%
Lenovo 201 554 6,2% 193 086 6,0% 4,4%
Super Micro 158 580 4,9% 152 319 4,7% 4,1%
Прямые ODM-поставки 1 039 601 32,2% 1 096 765 34,0% -5,2%
Остальной рынок 525 948 16,3% 538 402 16,7% -2,3%
Всего 3 226 372 100,0% 3 223 098 100,0% 0,1%

Источник: IDC

Inspur/Inspur Power Systems и Lenovo стабильно удерживают третье и четвертое место рейтинга как в штучном выражении – 324,71 тыс. и 201,55 тыс. серверов, так и по выручке – $2,21 млрд и $1,65 млрд соответственно.

На пятое место в глобальном рейтинге по объему поставок вышла Super Micro с 158,58 тыс. серверов, по деньгам – IBM с выручкой $1,17 млрд.

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Бизнес

Лидеры мирового серверного рынка по выручке, II кв. 2021

Компания Выручка, I кв. 2021 Доля рынка, I кв. 2021 Выручка, I кв. 2020 Доля рынка, I кв. 2020 Рост год к году
HPE/H3C $3 704,6 15,7% $3 582,4 14,8% 3,4%
Dell Technologies $3 680,3 15,6% $3 339,8 13,8% 10,2%
Inspur/Inspur Power Systems $2 212,7 9,4% $2 532,9 10,5% -12,6%
Lenovo $1 651,5 7,0% $1 466,6 6,1% 12,6%
IBM $1 170,8 5,0% $1 453,5 6,0% -19,5%
ODM-поставки $6 307,4 26,7% $6 917,6 28,5% -8,8%
Остальной рынок $4 912,1 20,8% $4 942,3 20,4% -0,6%
Всего $23 639,4 100,0% $24 235,1 100,0% -2,5%

Источник: IDC

Показатели группы прямых ODM-поставщиков серверных решений показали значительное снижение как в деньгах – до $6,3 млрд (26,7% рынка, сокращение на 8,8% год к году), так и в штуках – до 1039,6 млн (32,2% рынка, сокращение на 5,2% год к году).

Квартальная география

Наиболее удачно II квартал 2021 г. сложился для серверного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (за вычетом Китая и Японии), отметили в IDC- там продажи выросли в денежном выражении на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Пятерка лидеров мирового серверного рынка (II кв. 2021)

Выручка от продаж серверов в Китае увеличилась на 3,4%, а в Японии снизилась на 21,2% по сравнению с прошлым годом. Латинская Америка показала рост продаж на 4,6%, Северная Америка - на 5,7%.

Регион EMEA, в который входит вся Европа, Ближний Восток и Африка, показал умеренный рост на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Владимир Бахур

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