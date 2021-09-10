Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер

Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидерПо итогам второго квартала 2021 г. мировой серверный рынок просел в деньгах и удержался на прежнем уровне в штуках. Аналитики IDC отмечают падение выручки от конфигураций среднего и верхнего ценового сегментов на фоне роста продаж серверов бюджетного класса.
Бюджетные решения в фаворе
Суммарная выручка глобального рынка серверов по итогам II квартала 2021 г., согласно данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $23,6 млрд. При этом в штучном выражении поставки серверов все же показали мизерный рост – на 0,1% год к году, и превысили 3,2 млн единиц.
По ключевым ценовым сегментам серверный рынок показал разнонаправленные тенденции. Так, выручка от продаж серверов бюджетного класса увеличилась на 5,6% год к году до почти $20,0 млрд, в то время как продажи серверов среднего уровня снизилась на 30,0% до $2,4 млрд долларов, а серверов верхнего ценового сегмента рухнули сразу на 32,7% до $1,3 млрд.
«Суммарно серверный рынок во втором квартале продемонстрировал сдержанные показатели по причине смещения интереса потребителей в сторону односокетных серверных конфигураций, – сказал старший аналитик подразделения инфраструктурных платформ и технологий IDC Пол Магуранис (Paul Maguranis). – Пока прямые поставки ODM-серверов демонстрировали сокращение год к году, поставки решений для гипермасштибируемых дата-центров показали серьезный скачок по сравнению с первым кварталом года за счет ликвидации отставания от плана поставок».
За этот период, по данным IDC, выручка от продаж серверов с архитектурой x86 сократилась на 2,2% до $21,4 млрд, при этом выручка от продаж серверов с архитектурой отличной от x86 снизились на 4,5% год к году и составила порядка $2,3 млрд.
Перестановки в пятерке лидеров
В штучном исчислении безоговорочным лидером мирового серверного рынка по итогам II квартала 2021 г. с 16,4% долей рынка стала компания Dell Technologies, которая сместила на второе место HPE/H3C (совместное предприятие американской Hewlett Packard Enterprise и китайской Tsinghua Holdings) с 13,8% долей рынка, хотя еще год назад доли компаний составляли 13,4% и 14,2%, соответственно.
Тем не менее, в денежном выражении квартал закончился для Dell Technologies и HPE/H3C фактическим паритетом по выручке – $3,68 млрд и $3,70 млрд, с мизерным преимуществом HPE/H3C в одну десятую долю рынка – 15,6% и 15,7% соответственно.
|Компания
|Объем поставок, I кв. 2021, шт.
|Доля рынка, I кв. 2021
|Объем поставок, I кв. 2020, шт.
|Доля рынка, I кв. 2020
|Рост год к году
|Dell Technologies
|529 804
|16,4%
|432 556
|13,4%
|22,5%
|HPE/H3C
|446 168
|13,8%
|456 642
|14,2%
|-2,3%
|Inspur/Inspur Power Systems
|324 717
|10,1%
|353 329
|11,0%
|-8,1%
|Lenovo
|201 554
|6,2%
|193 086
|6,0%
|4,4%
|Super Micro
|158 580
|4,9%
|152 319
|4,7%
|4,1%
|Прямые ODM-поставки
|1 039 601
|32,2%
|1 096 765
|34,0%
|-5,2%
|Остальной рынок
|525 948
|16,3%
|538 402
|16,7%
|-2,3%
|Всего
|3 226 372
|100,0%
|3 223 098
|100,0%
|0,1%
Источник: IDC
Inspur/Inspur Power Systems и Lenovo стабильно удерживают третье и четвертое место рейтинга как в штучном выражении – 324,71 тыс. и 201,55 тыс. серверов, так и по выручке – $2,21 млрд и $1,65 млрд соответственно.
На пятое место в глобальном рейтинге по объему поставок вышла Super Micro с 158,58 тыс. серверов, по деньгам – IBM с выручкой $1,17 млрд.
|Компания
|Выручка, I кв. 2021
|Доля рынка, I кв. 2021
|Выручка, I кв. 2020
|Доля рынка, I кв. 2020
|Рост год к году
|HPE/H3C
|$3 704,6
|15,7%
|$3 582,4
|14,8%
|3,4%
|Dell Technologies
|$3 680,3
|15,6%
|$3 339,8
|13,8%
|10,2%
|Inspur/Inspur Power Systems
|$2 212,7
|9,4%
|$2 532,9
|10,5%
|-12,6%
|Lenovo
|$1 651,5
|7,0%
|$1 466,6
|6,1%
|12,6%
|IBM
|$1 170,8
|5,0%
|$1 453,5
|6,0%
|-19,5%
|ODM-поставки
|$6 307,4
|26,7%
|$6 917,6
|28,5%
|-8,8%
|Остальной рынок
|$4 912,1
|20,8%
|$4 942,3
|20,4%
|-0,6%
|Всего
|$23 639,4
|100,0%
|$24 235,1
|100,0%
|-2,5%
Источник: IDC
Показатели группы прямых ODM-поставщиков серверных решений показали значительное снижение как в деньгах – до $6,3 млрд (26,7% рынка, сокращение на 8,8% год к году), так и в штуках – до 1039,6 млн (32,2% рынка, сокращение на 5,2% год к году).
Квартальная география
Наиболее удачно II квартал 2021 г. сложился для серверного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (за вычетом Китая и Японии), отметили в IDC- там продажи выросли в денежном выражении на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка от продаж серверов в Китае увеличилась на 3,4%, а в Японии снизилась на 21,2% по сравнению с прошлым годом. Латинская Америка показала рост продаж на 4,6%, Северная Америка - на 5,7%.
Регион EMEA, в который входит вся Европа, Ближний Восток и Африка, показал умеренный рост на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.