Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Merlion Distribution Мерлион дистрибуция Verysell Distribution Вериселл Дистрибуция
Публикаций - 91, упоминаний - 102
Merlion Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
|СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 1
|Ходос Юрий 17 13
|Краснов Михаил 77 12
|Симоненко Вячеслав 28 4
|Гудым Денис 19 3
|Мацоцкий Сергей 173 2
|Рассказов Сергей 38 2
|Абрамов Алексей 29 2
|Андреева Татьяна 9 2
|Виноградов Дмитрий 30 2
|Сорокин Святослав 27 2
|Лукьянов Антон 5 2
|Никифоров Владимир 7 2
|Письменный Михаил 3 2
|Мельников Евгений 10 1
|Шуняев Сергей 21 1
|Мантугов Владислав 2 1
|Антич Антон 19 1
|Крикушенко Владимир 3 1
|Зотов Андрей 12 1
|Ровенский Олег 2 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Гуккин Александр 7 1
|Ершова Светлана 9 1
|Леонтьев Алексей 10 1
|Расколов Сергей 9 1
|Дубовицкий Юрий 8 1
|Перфилов Александр 7 1
|Ревякина Ирина 6 1
|Пескин Евгений 6 1
|Рязанцева Светлана 5 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Белоус Максим 1 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Тимашев Ратмир 67 1
|Баронов Андрей 11 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Данилин Алексей 17 1
|Греф Герман 345 1
|Волож Аркадий 212 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 1
|Forbes - Форбс 591 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Fortune Global 100 138 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
|Fortune Global 500 280 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Frost & Sullivan 199 1
|Forbes Global 2000 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 952036.
Создано именных указателей - 84403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 952036.
Создано именных указателей - 84403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru