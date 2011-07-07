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Merlion Distribution Мерлион дистрибуция Verysell Distribution Вериселл Дистрибуция



07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution
30.10.2008 Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008
28.03.2008 Verysell Distribution открыла филиал в УрФО
28.02.2008 Оборот Verysell Distribution вырос на 25%
30.10.2007 Verysell Distribution: курс на единое информационное пространство
28.09.2007 Verysell Distribution открыла новый офис в Новосибирске
31.10.2005 Verysell Distribution открыла представительство в Новосибирске
25.10.2005 Verysell Distribution провела корпоративный университет Softeach
26.02.2003 Verysell Distribution подвел итоги сотрудничества с Microsoft
25.02.2003 В Verysell произошли кадровые изменения
21.01.2003 Verysell Distribution начинает программу "Sun + Avaya = преимущества совместных решений"
20.01.2003 Verysell Distribution запускает программу "Зона особого внимания"
14.11.2002 Verysell Distribution получила статус "Premier" компании Avaya
14.10.2002 Единый дистрибьюторский альянс Verysell
09.04.2002 Verysell Distribution и Lexmark объявили о совместной акции
05.04.2002 Sun Microsystems и Verysell Distribution провели совместное заседание Клуба партнеров
20.03.2002 Verysell Distribution объявила лучших дилеров по оборудованию НР
08.02.2002 Avaya и Verysell Distribution запустили маркетинговую программу "Золотая рыбка Avaya"
18.12.2001 Sun и Verysell Distribution открыли "Клуб партнеров Sun Microsystems и Verysell Distribution"
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком
08.10.2001 Verysell Distribution, Cable&Wireless и Sun Microsystems запустили маркетинговую программу "Открой cекрет хостинга"
12.09.2001 Compaq и Verysell Distribution запустили новую маркетинговую программу "EVO-люция" и учредили приз имени Чарльза Дарвина

Публикаций - 91, упоминаний - 102

Merlion Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Verysell - Верисел 306 80
Oracle - Sun Microsystems 2176 28
Microsoft Corporation 22497 26
HP Compaq Computer Corp 1905 22
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 20
Компьюлинк ГК - Compulink 388 18
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Merlion - Мерлион 383 13
SAP SE 4595 8
Extreme Networks - Enterasys Networks 68 8
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 8
HP - Hewlett-Packard 3567 7
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 7
Oracle Corporation 6035 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 5
NetApp - Network Appliance 613 5
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 72 4
HP Inc. 5313 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 4
Intel Corporation 11262 4
Acronis - Акронис 424 4
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
Астерос - Asteros 624 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 3
Merlion iRU - Деловой офис 228 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 63 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
VMware 2025 3
Cisco Systems 4720 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Huawei 3222 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 3
Quest Software 38 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Белый Ветер 340 4
Газпром ПАО 1008 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Альфа-Групп 613 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
ABRT Венчурный фонд 33 1
Algorithm Group 12 1
Groupe SEB - Tefal 76 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Открытие ФК 2713 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Henkel - Хенкель Рус 32 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 1
Nestle - Нестле 100 1
BMW Group 392 1
Связной Банк 89 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
Runa Capital 155 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент - Кадровый учет 1401 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 2
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 1
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 23 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 88 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 51 1
IEEE 802.1 ad - QinQ - сетевой стандарт Ethernet 11 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 1
PnP - Plug&Play 195 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 213 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Oracle - Sun Netra SPARC 34 2
Avaya IP Office Cloud Platform 78 2
Rover - RoverBook 131 2
Rover - RoverScan 31 2
Oracle - Sun Fire 55 1
Hitachi Freedom Storage - Hitachi Freedom SAN Solution 6 1
Rover - RoverPC 67 1
Brocade SilkWorm 6 1
Rover - Windrover 16 1
Hitachi TrueNorth 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Merlion MerliOnCloud 35 1
Avaya Definity УАТС 100 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 25 1
1С:Управление Холдингом 98 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
Intel Evo 63 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 54 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 58 1
Microsoft SQL Server 1416 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
Ходос Юрий 17 13
Краснов Михаил 77 12
Симоненко Вячеслав 28 4
Гудым Денис 19 3
Мацоцкий Сергей 173 2
Рассказов Сергей 38 2
Абрамов Алексей 29 2
Андреева Татьяна 9 2
Виноградов Дмитрий 30 2
Сорокин Святослав 27 2
Лукьянов Антон 5 2
Никифоров Владимир 7 2
Письменный Михаил 3 2
Мельников Евгений 10 1
Шуняев Сергей 21 1
Мантугов Владислав 2 1
Антич Антон 19 1
Крикушенко Владимир 3 1
Зотов Андрей 12 1
Ровенский Олег 2 1
Приданцев Сергей 143 1
Гуккин Александр 7 1
Ершова Светлана 9 1
Леонтьев Алексей 10 1
Расколов Сергей 9 1
Дубовицкий Юрий 8 1
Перфилов Александр 7 1
Ревякина Ирина 6 1
Пескин Евгений 6 1
Рязанцева Светлана 5 1
Гнездилов Андрей 17 1
Белоус Максим 1 1
Вышлов Андрей 23 1
Тимашев Ратмир 67 1
Баронов Андрей 11 1
Белоусов Сергей 233 1
Данилин Алексей 17 1
Греф Герман 345 1
Волож Аркадий 212 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 7
Турция - Турецкая республика 1708 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Казахстан - Республика 4467 6
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Украина 6212 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
Европа Восточная 2927 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Казахстан - Алматы 483 3
Кипр - Республика 373 3
Канада 3319 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Япония - Токио 909 2
Таиланд - Королевство 671 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 2
Черногория 116 2
США - Кентукки 72 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 2
Япония 10069 2
Египет - Арабская Республика 687 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Узбекистан - Республика 1285 1
Россия - Сибирь 1579 1
Грузия 1064 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
VAD - Value Added Distribution 50 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Кречет - множественное значение 14 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Человеческий фактор 1099 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
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Frost & Sullivan 199 1
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Академия наук СССР - АН СССР 33 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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