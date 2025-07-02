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Андреева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Solar Dozor интегрируется с «МойОфис Документы Онлайн» для защиты данных 1
28.08.2024 Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео 1
19.11.2015 Netgear представила сетевую систему хранения данных ReadyNAS 3138 1
14.11.2013 Татьяна Андреева назначена региональным директором Netgear в России и СНГ 2
22.11.2012 Сеть ресторанов «Кофемания» обрабатывает документацию с помощью Abbyy FlexiCapture 1
09.08.2011 Merlion выходит на рынок дистрибуции программного обеспечения 1
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution 1
16.03.2011 Выручка Merlion в 2010 г. выросла на 25 млрд рублей 2
13.04.2010 В Merlion новый директор по развитию бизнеса 2
07.07.2008 HP назначила директора департамента по работе с партнерами в России 2
22.09.2003 Maxtor идет в Россию с «белыми» винчестерами 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Андреева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12340 4
Merlion - Мерлион 844 4
Microsoft Corporation 24915 3
Формоза - Formoza 177 3
HP Inc. 5722 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Netgear 239 2
Verysell - Верисел 317 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 2
Millennium Distribution Group - Милленниум Дистрибьюшн 8 2
Samsung Electronics 10397 1
Broadcom - VMware 2412 1
Western Digital Corporation - WDC 559 1
Huawei 4047 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
Oracle Corporation 6767 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Seagate Technology 746 1
Merlion iRU - Деловой офис 318 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Quest Software 41 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Merlion System Solutions 11 1
Seagate - Maxtor 145 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 315 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Северсталь ПАО - Severstal 510 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
Кофемания 60 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9737 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30788 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21300 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14692 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26199 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7636 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10151 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 799 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 687 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 241 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 825 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 939 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3837 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5827 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2623 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21160 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11841 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4218 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12938 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11592 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10806 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7203 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5998 1
Оцифровка - Digitization 4741 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16431 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6386 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 1
TrendFocus 23 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Paybot - PayDox 42 1
Apple iPhone 6 4863 1
Netgear ReadyCloud 2 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Microsoft Windows 15993 1
Linux OS 10319 1
FreePik 1178 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 172 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 76 1
Linux - Debian GNU 496 1
Симоненко Вячеслав 41 2
Глухов Алексей 5 1
Вышлов Андрей 23 1
Расколов Сергей 43 1
Лукьянов Антон 5 1
Короб Михаил 2 1
Фроликов Игорь 2 1
Голик Ольга 1 1
Каракашев Христо 9 1
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 4 1
Стомахин Максим 1 1
Kwolek Grzegorz - Кволек Гжегош 2 1
Фишелев Яков 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 6
Казахстан - Республика 5678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 2
Европа Восточная 3110 2
Европа 24430 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13426 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
Азия - Азиатский регион 5631 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Сингапур - Республика 1877 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Германия - Федеративная Республика 12808 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Ближний Восток 2991 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2838 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1066 1
Украина 7687 1
Европа Западная 1484 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 1
VAD - Value Added Distribution 111 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14293 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11346 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49597 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5392 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2836 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2566 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1653 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 1
Tom’s Hardware 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 2
Gartner - Гартнер 3576 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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