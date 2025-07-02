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Андреева Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Андреева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 450 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 2
|Gartner - Гартнер 3576 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
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