Solar Dozor интегрируется с «МойОфис Документы Онлайн» для защиты данных

«МойОфис», российская продуктовая компания, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подтвердили совместимость своих решений в сфере защиты данных. «МойОфис Документы Онлайн» объединили усилия с DLP-системой Solar Dozor для мониторинга и предотвращения утечек данных во всех каналах передачи информации, профилактики корпоративного мошенничества и расследования инцидентов.

Интеграция «МойОфис Документы Онлайн» с DLP-системой Solar Dozor обеспечивает комплексный контроль работы с файлами в облаке. В основе решения — высокопроизводительная DLP-система корпоративного класса Solar Dozor, которая контролирует файловые операции и автоматически проверяет действия с установленными политиками безопасности.

Когда пользователь работает с документами в «МойОфис Документы Онлайн», Solar Dozor в реальном времени анализирует его действия. Система получает данные о каждом событии: попытке скачивания или экспорта файла, отправке файла по почте, выдаче или изменении прав доступа, перемещении документа или создании публичной ссылки. Эти сведения передаются в DLP-систему «Солара», где они автоматически проверяются по политикам безопасности компании.

Если действия пользователя нарушают правила политики ИБ — к примеру, он пытается скачать конфиденциальный файл или отправить его внешнему адресату, — «МойОфис Документы Онлайн» формирует запрос для анализа в Solar Dozor, содержащий информацию о пользователе, контенте и названии файла, с которым выполнялись операции. Это позволяет вовремя увидеть факт нарушения и начать проверку с помощью встроенных инструментов Solar Dozor: анализа истории действий, поиска по архиву и построения цепочки событий.

Solar Dozor также поддерживает централизованное управление политиками для филиалов, что делает защиту данных единой для всей организации, независимо от географической локации сотрудников.

«Современные компании хранят и обрабатывают огромные объемы данных в облаках, и их защита — критически важная задача. Интеграция с "МойОфис Документы Онлайн" позволяет контролировать работу с документами в реальном времени и оперативно пресекать утечки. Это особенно актуально для организаций, которые переходят на отечественные решения и нуждаются в надежной защите данных», — сказала Мария Мозгалева, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Мы ответственно относимся к безопасности наших решений и последовательно развиваем ее в том числе с помощью интеграций с внешними системами. Совместимость "МойОфис Документы Онлайн" с Solar Dozor позволяет соблюдать строгие требования ИБ, а клиенты получают комплексную защиту данных без необходимости модернизации существующих ИТ-процессов», — отметила Татьяна Андреева, менеджер по продукту «МойОфис Документы Онлайн».

Solar Dozor совместим с отечественными операционными системами Astra Linux, «Ред ОС», SberLinux, зарубежными в том числе – macOS и Windows, а также со свободным распространяемым ПО – Debian. Сегодня решение защищает данные более 300 крупнейших российских организаций, обеспечивает безопасность свыше 2 млн рабочих мест и обрабатывает 150 млн сообщений каждый месяц, а также выявляет около 120 тыс. событий информационной безопасности. Продукт сертифицирован ФСТЭК по четвертому уровню доверия.