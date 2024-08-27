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Новые облачные технологии МойОфис Документы MyOffice Document МойОфис Документы

Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы

«МойОфис Документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилище («Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox, OneDrive и Box). Приложение выпускается в версиях для платформ Android, iOS и iPad OS, не содержит рекламы и не требует регистрации.


27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

«Мой офис Документы» для «Авроры 5.1» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные техно
21.08.2024 Приложение «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило сертификат ФСТЭК России

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об успешном прохождении продукта «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» сертификации во ФСТЭК России в соответствии с требованиями 4 уровня доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Сертификат подт
15.07.2024 «МойОфис» запустил тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении

«МойОфис», российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение «МойОфис Документы» GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа 2024 г. функциональность доступна всем пользователям в режиме бета-тестирования, по его ито
11.10.2023 MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

Обновление «Моего офиса» для «Авроры» Как стало известно CNews, нативное приложение «Мой офис Документы» для отечественной мобильной операционной системы «Аврора» с выходом релиза 1.2 обзавелось поддержкой бинарных форматов документов, популярного офисного пакета корпорации Mic
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

Редактор презентаций в приложении «Мой офис Документы» для «Авроры» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функции р
05.04.2023 Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store

Компания «Мойофис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в Galaxy Store. Теперь пользователи смартфонов Samsung могут скачать решение « Мойофис документы» из Galaxy Store и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис». Galaxy Store – магазин приложений, дост
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету

вный российский «Офис» для «Авроры» Перечень программного обеспечения, доступного пользователям защищенной корпоративной операционной системы «Аврора 4.0», пополнился нативным прикладным приложением «Мой офис Документы». Программный продукт, оптимизированный для использования на отечественной мобильной платформе, позволяет работать с презентациями, текстовыми и табличными документами. Об эт
22.03.2023 Количество скачиваний решений «Мойофис» для частных пользователей превысило 20 миллионов

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что приложение «Мойофис документы» для мобильных устройств и «Мойофис стандартный. домашняя версия» для ПК были установлены частными пользователями более 20 млн раз. Почти половину от общего объема скачиваний

07.06.2022 «МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore

«МойОфис», российская компания-разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore. Об этом CNews сообщили пре
06.04.2022 За год предустановки частные пользователи установили продукты «МойОфис» 11 млн раз

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что продукты «МойОфис Документы» и «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» были установлены частными пользователями более 11 млн раз. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис». Среднемесячный те
27.10.2021 «Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек

фис», российская компания-разработчик безопасных офисных решений для совместной работы с документами и коммуникаций, достигла 5 млн скачиваний своих продуктов для частных лиц — мобильного приложения «Мой офис Документы» и настольного офисного пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия». На рост числа пользователей существенное влияние оказывает действующая с апреля 2021 г. предустановка

28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру

«Мойофис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, достиг 1 млн скачиваний приложения «МойОфис Документы» на мобильные устройства. На увеличение числа пользователей повлиял старт программы предустановки отечественного ПО в России: с начала апреля количество установок приложения в
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery

Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Приложение «МойОфис Документы» — это набор современных редакторов документов и фун

Публикаций - 71, упоминаний - 88

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 455 31
Ростелеком 9873 15
Yandex - Яндекс 7629 14
Apple Inc 12236 13
Microsoft Corporation 24796 12
VK - Mail.ru Group 3480 12
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 9
Google LLC 11917 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 9
Samsung Electronics 10348 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 6
Jolla - Sailfish Holding 82 6
Dropbox 501 6
Xiaomi 1791 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2015 5
Huawei 4000 4
Box inc - box.com - box.net 363 4
БайтЭрг 58 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 3
Бином 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 3
Amazon Inc - Amazon.com 3036 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 2
Dr.Web - Доктор Веб 1261 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
8409 2
ESET - ESET Software 1137 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 2
SAP SE 5321 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 2
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 255 8
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Почта России ПАО 2148 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 3
Вотрон 20 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1091 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
Афимолл ТРЦ 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 20 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 18
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2564 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 338 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 739 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 37 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 793 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
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