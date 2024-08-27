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Новые облачные технологии МойОфис Документы MyOffice Document МойОфис Документы
«МойОфис Документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилище («Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox, OneDrive и Box). Приложение выпускается в версиях для платформ Android, iOS и iPad OS, не содержит рекламы и не требует регистрации.
|27.08.2024
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Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»
«Мой офис Документы» для «Авроры 5.1» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные техно
|21.08.2024
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Приложение «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило сертификат ФСТЭК России
«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об успешном прохождении продукта «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» сертификации во ФСТЭК России в соответствии с требованиями 4 уровня доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Сертификат подт
|15.07.2024
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«МойОфис» запустил тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении
«МойОфис», российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение «МойОфис Документы» GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа 2024 г. функциональность доступна всем пользователям в режиме бета-тестирования, по его ито
|11.10.2023
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MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint
Обновление «Моего офиса» для «Авроры» Как стало известно CNews, нативное приложение «Мой офис Документы» для отечественной мобильной операционной системы «Аврора» с выходом релиза 1.2 обзавелось поддержкой бинарных форматов документов, популярного офисного пакета корпорации Mic
|31.07.2023
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В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint
Редактор презентаций в приложении «Мой офис Документы» для «Авроры» Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функции р
|05.04.2023
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Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store
Компания «Мойофис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в Galaxy Store. Теперь пользователи смартфонов Samsung могут скачать решение « Мойофис документы» из Galaxy Store и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис». Galaxy Store – магазин приложений, дост
|28.03.2023
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Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету
вный российский «Офис» для «Авроры» Перечень программного обеспечения, доступного пользователям защищенной корпоративной операционной системы «Аврора 4.0», пополнился нативным прикладным приложением «Мой офис Документы». Программный продукт, оптимизированный для использования на отечественной мобильной платформе, позволяет работать с презентациями, текстовыми и табличными документами. Об эт
|22.03.2023
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Количество скачиваний решений «Мойофис» для частных пользователей превысило 20 миллионов
«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что приложение «Мойофис документы» для мобильных устройств и «Мойофис стандартный. домашняя версия» для ПК были установлены частными пользователями более 20 млн раз. Почти половину от общего объема скачиваний
|07.06.2022
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«МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore
«МойОфис», российская компания-разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore. Об этом CNews сообщили пре
|06.04.2022
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За год предустановки частные пользователи установили продукты «МойОфис» 11 млн раз
«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, сообщает, что продукты «МойОфис Документы» и «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» были установлены частными пользователями более 11 млн раз. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис». Среднемесячный те
|27.10.2021
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«Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек
фис», российская компания-разработчик безопасных офисных решений для совместной работы с документами и коммуникаций, достигла 5 млн скачиваний своих продуктов для частных лиц — мобильного приложения «Мой офис Документы» и настольного офисного пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия». На рост числа пользователей существенное влияние оказывает действующая с апреля 2021 г. предустановка
|28.04.2021
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«МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру
«Мойофис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, достиг 1 млн скачиваний приложения «МойОфис Документы» на мобильные устройства. На увеличение числа пользователей повлиял старт программы предустановки отечественного ПО в России: с начала апреля количество установок приложения в
|27.10.2020
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Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery
Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Приложение «МойОфис Документы» — это набор современных редакторов документов и фун
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|Щеглов Петр 61 15
|Путин Владимир 3229 9
|Фенюшин Евгений 26 4
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|Комиссаров Дмитрий 227 3
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|Калякин Павел 66 3
|Меньшов Кирилл 122 3
|Кудрявцева Наталья 12 3
|Березкин Григорий 40 2
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|Зеленский Владимир 22 2
|Мосина Юлия 2 2
|Горелова Анастасия 6 1
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|Канаев Алексей 4 1
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|Королев Иван 2 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Николаев Олег 16 1
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