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Приложение «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило сертификат ФСТЭК России

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об успешном прохождении продукта «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» сертификации во ФСТЭК России в соответствии с требованиями 4 уровня доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Сертификат подтверждает, что продукт можно использовать в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, ИСПДн УЗ1 и ГИС 1 класса.

Сертификация открывает пользователям доступ к функциональности «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» релиза 1.3.1.

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Благодаря пройденным сертификационным испытаниям компании-заказчики могут внедрять продукт в доверенный контур для обеспечения безопасной работы с документами на мобильных устройствах. Такой контур, включающий в себя устройства с ОС «Аврора» с сертифицированным приложением «МойОфис Документы», может быть также аттестован в соответствии с требованиями ФСТЭК России, в том числе для работы с персональными данными.

«Сегодня в России многие крупные коммерческие и государственные организации с высокими требованиями к информационной безопасности проводят масштабные проекты цифровой трансформации и внедряют импортонезависимые решения. Одна из их типовых задач — автономная работа с документами и презентациями с мобильных устройств, под управлением защищенной операционной системы «Аврора», для которой «МойОфис» выпускает сертифицированное приложение, способное в том числе работать без подключения к интернету», — сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «МойОфис».

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