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«МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore

«МойОфис», российская компания-разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Бета-версия платформы RuStore, разработкой которой занимается компания VK совместно с крупнейшими отечественными ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России, была запущена 25 мая 2022 г. На момент запуска в RuStore уже было доступно более 100 приложений, включая сервисы мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Теперь пользователи смартфонов на базе Android могут скачивать «МойОфис документы» прямо из RuStore и получать автоматические обновления при выходе новых версий.

«Как производитель мы заинтересованы в работе с надежными площадками. Мы видим перспективу развития RuStore на рынке и считаем, что наше сотрудничество сделает решения “МойОфис” доступнее для пользователей», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис».

«МойОфис документы» – многофункциональное мобильное приложение для работы с текстовыми и табличными файлами, а также презентациями на устройстве или в облачном хранилищеЯндекс.диск», Dropbox, OneDrive, Google Drive).

Приложение «МойОфис документы» бесплатно и без рекламы доступно в 67 странах мира. Помимо России, Белоруссии, Украины и Казахстана, приложение могут скачать граждане самых населенных стран АфрикиНигерии, Эфиопии, Египта, Демократической Республики Конго, а также население стран других регионов, например, жители Вануату, Мальдив и Британских Виргинских островов. «МойОфис документы» поддерживает русский, английский, испанский, французский и португальский языки.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки
ПО

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г.

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