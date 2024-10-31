Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника Сокращение штата Компания Dropbox объявил о сокращении 20% своего штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких план

Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud нность. Это сложное средство кибершпионажа, предназначенное для скрытого мониторинга, сбора и эксфильтрации данных через облачные службы Yandex Cloud, Microsoft Graph или же файловый хостинг компании Dropbox. Вредоносная программа использует их как командные серверы и взаимодействует с ними через API с помощью токенов аутентификации. Кроме того, в роли начального командного сервера CloudSor

Таинственные хакеры взломали Dropbox, получив доступ к именам пользователей, паролям, телефонам и e-mail Эпический улов Компания Dropbox сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к внутренним системам её пла

«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России анил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно. Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск» В сфере почтовых сервисов аб

VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive ail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа. По словам представителей VK, услуга по переносу файлов из ино

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе Dropbox вводит лимит на безлимитном тарифе Файловый хостинг Dropbox ограничил размер хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced, в рамках которого ранее предоставлялся доступ к облачному пространству без каких-либо огра

У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев роизошедший в середине октября 2022 г. Хакеры перехватили контроль над 130 репозиториями после того, как смогли получить реквизиты доступа к GitHub с помощью фишинговой атаки на одного из сотрудников Dropbox. В сообщении Dropbox указывается, что злоумышленникам достались ключи API, использовавшиеся одним из разработчиков Dropbox. «Код и сопутствующие данные также включали неск

Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox анее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple. Основным назначением атак стал вывод данных. В ESET отметили, что вредонос CloudMensis использует облачные ресурсы pCloud, DropBox, а также Yandex Disk для размещения своих контрольных серверов. CloudMensis способен делать скриншоты, красть документы, электронные письма вместе с вложениями, выводить файлы с внешних

Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox хнологиях гражданского транспорта, таких как каршеринг. Пентагон назначил выходца из Lyft и LinkedIn Крейга Мартелла директором по ИИ До этого Мартелл занимался технологиями ИИ и машинного обучения в Dropbox и LinkedIn. Хотя его бэкграунд носит в основном гражданский характер, военным Мартелл также не чужой: некоторое время он преподавал информатику в Школе повышения квалификации офицерских

Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана енна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть в системы Совета национальной безопасности (СНБ), а также использовали Dropbox для прикрытия своей деятельности. Эксперты Check Point Research считают, что эта атака стала последней в рамках длительной операции, которая началась еще в 2014 году. Тогда жертвами киб

Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей Перемены к худшему В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 мар

Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео Критическая цепочка Испытание с симулированием кибератака на сервисы Dropbox, проведённая экспертами по безопасности, неожиданно позволила выявить несколько уязви

«Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox t Server (Livelink), OpenText eDOCS, Windows File Shares, SAP, Jive и Oracle Siebel CRM. Есть возможность интеграции с облачными сервисами типа Microsoft OneDrive for Business, Google Drive for Work, Dropbox for Business, Microsoft SharePoint Online и Box. Интеграция с сервисами «единого входа» (SSO) позволяет авторизоваться в нескольких онлайн-сервисах и приложениях, которые работают с SSO

Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для создания полноценного рабочего места без компьютера.

Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса ждает Ганин. По его словам, на международном рынке его аналогами являются MS OneDrive для бизнеса и Dropbox для бизнеса. Сервисы компании будут конкурировать со всеми перечисленными продуктами

Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs Запуск бета-версии Компания Dropbox запустила открытое бета-тестирование своего нового сервиса Dropbox Paper, пред

Dropbox вводит ограничения для бесплатных аккаунтов Изменение функции автозагрузки Компания Dropbox, один из ведущих облачных сервисов хранения данных, с 22 июля 2016 г. изменит работу

В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix Amazon Web Services (AWS), созданной американской корпорацией Amazon для предоставления облачных сервисов. Amazon S3 предлагает услуги облачного хранения данных, которыми пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и другие сервисы. Запрещенная реклама покера Решение о блокировке Amazon приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского,

Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» копирования был запущен в публичный доступ вместе с общенациональным запуском Vodafone услуг 4,5G в Турции 1 апреля 2016 г.Созданный в 2013 г. сервис Cloudike является своеобразным аналогом хранилищ Dropbox, и Google, и Apple, однако позволяет бизнесу и отдельным гражданам хранить и синхронизировать свои файлы не только полностью под собственным контролем, но и под собственным брендом, не

Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила

Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логи

BitTorrent запускает «убийцу» Dropbox йлы будут передаваться непосредственно между устройствами пользователей с использованием P2P-протокола. Сейчас возможности, которые BitTorrent планирует предложить в рамках Sync Pro, можно получить у Dropbox, Google или Microsoft. Но стоимость наиболее близкого по возможностям решения составляет $83,99 в год, приводят пример в компании BitTorrent. При этом максимально доступный объем для хр

Microsoft «неожиданно» объединяет Office и Dropbox Microsoft объявила о заключении партнерского соглашения с Dropbox, в рамках которого будет объединена функциональность мобильных приложений Microsoft O

Dropbox признал ошибку, много лет уничтожавшую пользовательские файлы Компания Dropbox признала наличие ошибки, ведущей к пропаже файлов из облачного хранилища. Ошибка соде

Google, Dropbox и Open Technology Fund займутся проблемой конфиденциальности в интернете Google, Dropbox и Open Technology Fund заявили о поддержке организации Simply Secure, основной целью которой является упрощение доступа пользователей к инструментам анонимизации и средствам обеспечения

Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая ма система со своими файлами (да и то только потому, что интернеты пока даже отдаленно не дают скорости внутренних интерфейсов ПК), а всё остальное — в облаке. Или нескольких облаках — для надежности.Dropbox Разумеется, на первое место нужно поставить всем известный Dropbox, который уже стал именем нарицательным. Дропбокс не последовал модным тендециям «больше терабайт, ещё больше»,

Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог ный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), нашедший убежище в России, в интервью The Guardian осудил политику популярного облачного сервиса Dropbox, назвав ее «враждебной» по отношению к пользователям, желающим сохранить свою личную жизнь в тайне. В Dropbox вся информация, передаваемая по каналам связи между пользователем и

Dropbox купил разработчика безопасного доступа iPhone в корпоративные сети Компания Dropbox приобрела стартап MobileSpan, специализирующийся на технологиях, помогающих предприят

Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций et и Wi-Fi. Для того чтобы Lima заработала, после подключения необходимо установить на все синхронизируемые гаджеты приложение Lima. Оно доступно для Windows, OS X, Android, iOS и Linux. В отличие от Dropbox, OneDrive и других подобных облачных сервисов Lima не создает отдельную папку для синхронизации, а делает идентичную копию всей файловой системы на каждом устройстве. Физически эти файл

Apple представила 2 новых ОС, новый язык программирования и «убийцу» Dropbox. ФОТО информацию в подходящем виде. Например, если набрать «суши», в окне поиска появится карта с ресторанами, а название фильма — постер с его описанием. Крейг Федериги представляет iCloud Drive, «убийцу» Dropbox Новое приложение iCloud Drive позволяет хранить в облаке iCloud любые персональные файлы. Файлы синхронизируется на всех устройствах Apple. Хранилище интегрировано с приложением Mail и

Dropbox приобрел сервис сферических панорамных фотографий Компания Dropbox приобрела стартап Bubbli, специализирующийся на сферической панорамной фотографии. Те

Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева Сервис для облачного хранения данных Dropbox приобрел два стартапа, которые предоставляют услуги по управлению контентом (фото и документами). Причем один из купленных сервисов в результате сделки прекратит свое существование и по

Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One конкурировать с другими облачными сервисами, которые предлагают по 25-50 ГБ бесплатного пространства, и для которых облака - это основной бизнес. К основным игроками рынка облачных хранилищ относятся Dropbox, Google и др. Пользователи Ubuntu One в комментариях к записи Сильбер выразили надежду, что ее заявление - это первоапрельский розыгрыш. Но Сильбер ответила, что это не так.

Приложение для iPhone c очередью на загрузку 500 тыс. человек поглощено Dropbox Создатели инновационного почтового приложения Mailbox для iPhone объявили на официальном сайте о присоединении всех 14 сотрудников Mailbox к команде Dropbox. Ажиотаж вокруг Mailbox спровоцирован в том числе и очередью на загрузку приложения, в которой сейчас находится более 500 тыс. человек. Компания ограничила установку приожения, чтобы не

Dropbox становится музыкальным сервисом Компания Dropbox купила музыкальный сервис Audiogalaxy. Об этом сообщается в блоге купленной компании.

Создатель языка Python уволился из Google ради Dropbox Guido van Rossum) покинул Google для того, чтобы присоединиться к облачному сервису хранения данных Dropbox. Об этом сообщил один из основателей Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston). Pytho

«Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox о дискового пространства предоставляет Bitcasa (с ограниченной функциональностью), до 30-32 бесплатных гигабайт пользователь может получить после выполнения квестов и приглашения рефералов на сервисе Dropbox, и, наконец, до 20 ГБ путем приглашения друзей можно заработать на облачном хранилище Ubuntu One. Интересно, что, в отличие от «Яндекса» все три перечисленных сервиса выпустили локальны

Dropbox ввел двухфакторную авторизацию Облачный сервис хранения файлов Dropbox ввел двухфакторную аутентификацию, которую пообещал запустить месяц назад после кражи пользовательских паролей, сообщает SlashGear. В середине июля пользователи популярного сервиса стал

Dropbox признался в краже спамерами логинов и паролей Популярный сервис облачного хранения файлов Dropbox стал жертвой атаки спамеров. Об этом администрация сервиса официально заявила в своем блоге. "По итогам проверки мы выявили факт кражи логинов и паролей со сторонних сайтов, с помощью к