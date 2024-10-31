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Dropbox
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.10.2024
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Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника
Сокращение штата Компания Dropbox объявил о сокращении 20% своего штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких план
|09.07.2024
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Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud
нность. Это сложное средство кибершпионажа, предназначенное для скрытого мониторинга, сбора и эксфильтрации данных через облачные службы Yandex Cloud, Microsoft Graph или же файловый хостинг компании Dropbox. Вредоносная программа использует их как командные серверы и взаимодействует с ними через API с помощью токенов аутентификации. Кроме того, в роли начального командного сервера CloudSor
|03.05.2024
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Таинственные хакеры взломали Dropbox, получив доступ к именам пользователей, паролям, телефонам и e-mail
Эпический улов Компания Dropbox сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к внутренним системам её пла
|12.04.2024
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«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России
анил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно. Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск» В сфере почтовых сервисов аб
|29.08.2023
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VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive
ail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа. По словам представителей VK, услуга по переносу файлов из ино
|25.08.2023
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Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе
Dropbox вводит лимит на безлимитном тарифе Файловый хостинг Dropbox ограничил размер хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced, в рамках которого ранее предоставлялся доступ к облачному пространству без каких-либо огра
|11.11.2022
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У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев
роизошедший в середине октября 2022 г. Хакеры перехватили контроль над 130 репозиториями после того, как смогли получить реквизиты доступа к GitHub с помощью фишинговой атаки на одного из сотрудников Dropbox. В сообщении Dropbox указывается, что злоумышленникам достались ключи API, использовавшиеся одним из разработчиков Dropbox. «Код и сопутствующие данные также включали неск
|22.07.2022
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Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox
анее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple. Основным назначением атак стал вывод данных. В ESET отметили, что вредонос CloudMensis использует облачные ресурсы pCloud, DropBox, а также Yandex Disk для размещения своих контрольных серверов. CloudMensis способен делать скриншоты, красть документы, электронные письма вместе с вложениями, выводить файлы с внешних
|27.04.2022
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Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox
хнологиях гражданского транспорта, таких как каршеринг. Пентагон назначил выходца из Lyft и LinkedIn Крейга Мартелла директором по ИИ До этого Мартелл занимался технологиями ИИ и машинного обучения в Dropbox и LinkedIn. Хотя его бэкграунд носит в основном гражданский характер, военным Мартелл также не чужой: некоторое время он преподавал информатику в Школе повышения квалификации офицерских
|01.07.2021
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Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана
енна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть в системы Совета национальной безопасности (СНБ), а также использовали Dropbox для прикрытия своей деятельности. Эксперты Check Point Research считают, что эта атака стала последней в рамках длительной операции, которая началась еще в 2014 году. Тогда жертвами киб
|15.03.2019
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Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей
Перемены к худшему В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 мар
|23.11.2018
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Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео
Критическая цепочка Испытание с симулированием кибератака на сервисы Dropbox, проведённая экспертами по безопасности, неожиданно позволила выявить несколько уязви
|20.12.2017
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«Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox
t Server (Livelink), OpenText eDOCS, Windows File Shares, SAP, Jive и Oracle Siebel CRM. Есть возможность интеграции с облачными сервисами типа Microsoft OneDrive for Business, Google Drive for Work, Dropbox for Business, Microsoft SharePoint Online и Box. Интеграция с сервисами «единого входа» (SSO) позволяет авторизоваться в нескольких онлайн-сервисах и приложениях, которые работают с SSO
|13.07.2017
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Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX
поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для создания полноценного рабочего места без компьютера.
|19.12.2016
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Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса
ждает Ганин. По его словам, на международном рынке его аналогами являются MS OneDrive для бизнеса и Dropbox для бизнеса. Сервисы компании будут конкурировать со всеми перечисленными продуктами
|05.08.2016
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Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
Запуск бета-версии Компания Dropbox запустила открытое бета-тестирование своего нового сервиса Dropbox Paper, пред
|23.06.2016
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Dropbox вводит ограничения для бесплатных аккаунтов
Изменение функции автозагрузки Компания Dropbox, один из ведущих облачных сервисов хранения данных, с 22 июля 2016 г. изменит работу
|22.06.2016
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В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix
Amazon Web Services (AWS), созданной американской корпорацией Amazon для предоставления облачных сервисов. Amazon S3 предлагает услуги облачного хранения данных, которыми пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и другие сервисы. Запрещенная реклама покера Решение о блокировке Amazon приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского,
|08.04.2016
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Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox»
копирования был запущен в публичный доступ вместе с общенациональным запуском Vodafone услуг 4,5G в Турции 1 апреля 2016 г.Созданный в 2013 г. сервис Cloudike является своеобразным аналогом хранилищ Dropbox, и Google, и Apple, однако позволяет бизнесу и отдельным гражданам хранить и синхронизировать свои файлы не только полностью под собственным контролем, но и под собственным брендом, не
|16.10.2015
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Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила
|05.08.2015
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Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive
Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логи
|20.11.2014
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BitTorrent запускает «убийцу» Dropbox
йлы будут передаваться непосредственно между устройствами пользователей с использованием P2P-протокола. Сейчас возможности, которые BitTorrent планирует предложить в рамках Sync Pro, можно получить у Dropbox, Google или Microsoft. Но стоимость наиболее близкого по возможностям решения составляет $83,99 в год, приводят пример в компании BitTorrent. При этом максимально доступный объем для хр
|05.11.2014
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Microsoft «неожиданно» объединяет Office и Dropbox
Microsoft объявила о заключении партнерского соглашения с Dropbox, в рамках которого будет объединена функциональность мобильных приложений Microsoft O
|13.10.2014
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Dropbox признал ошибку, много лет уничтожавшую пользовательские файлы
Компания Dropbox признала наличие ошибки, ведущей к пропаже файлов из облачного хранилища. Ошибка соде
|25.09.2014
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Google, Dropbox и Open Technology Fund займутся проблемой конфиденциальности в интернете
Google, Dropbox и Open Technology Fund заявили о поддержке организации Simply Secure, основной целью которой является упрощение доступа пользователей к инструментам анонимизации и средствам обеспечения
|11.08.2014
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Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая
ма система со своими файлами (да и то только потому, что интернеты пока даже отдаленно не дают скорости внутренних интерфейсов ПК), а всё остальное — в облаке. Или нескольких облаках — для надежности.Dropbox Разумеется, на первое место нужно поставить всем известный Dropbox, который уже стал именем нарицательным. Дропбокс не последовал модным тендециям «больше терабайт, ещё больше»,
|18.07.2014
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Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог
ный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), нашедший убежище в России, в интервью The Guardian осудил политику популярного облачного сервиса Dropbox, назвав ее «враждебной» по отношению к пользователям, желающим сохранить свою личную жизнь в тайне. В Dropbox вся информация, передаваемая по каналам связи между пользователем и
|11.06.2014
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Dropbox купил разработчика безопасного доступа iPhone в корпоративные сети
Компания Dropbox приобрела стартап MobileSpan, специализирующийся на технологиях, помогающих предприят
|05.06.2014
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Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций
et и Wi-Fi. Для того чтобы Lima заработала, после подключения необходимо установить на все синхронизируемые гаджеты приложение Lima. Оно доступно для Windows, OS X, Android, iOS и Linux. В отличие от Dropbox, OneDrive и других подобных облачных сервисов Lima не создает отдельную папку для синхронизации, а делает идентичную копию всей файловой системы на каждом устройстве. Физически эти файл
|02.06.2014
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Apple представила 2 новых ОС, новый язык программирования и «убийцу» Dropbox. ФОТО
информацию в подходящем виде. Например, если набрать «суши», в окне поиска появится карта с ресторанами, а название фильма — постер с его описанием. Крейг Федериги представляет iCloud Drive, «убийцу» Dropbox Новое приложение iCloud Drive позволяет хранить в облаке iCloud любые персональные файлы. Файлы синхронизируется на всех устройствах Apple. Хранилище интегрировано с приложением Mail и
|21.05.2014
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Dropbox приобрел сервис сферических панорамных фотографий
Компания Dropbox приобрела стартап Bubbli, специализирующийся на сферической панорамной фотографии. Те
|18.04.2014
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Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева
Сервис для облачного хранения данных Dropbox приобрел два стартапа, которые предоставляют услуги по управлению контентом (фото и документами). Причем один из купленных сервисов в результате сделки прекратит свое существование и по
|03.04.2014
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Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One
конкурировать с другими облачными сервисами, которые предлагают по 25-50 ГБ бесплатного пространства, и для которых облака - это основной бизнес. К основным игроками рынка облачных хранилищ относятся Dropbox, Google и др. Пользователи Ubuntu One в комментариях к записи Сильбер выразили надежду, что ее заявление - это первоапрельский розыгрыш. Но Сильбер ответила, что это не так.
|18.03.2013
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Приложение для iPhone c очередью на загрузку 500 тыс. человек поглощено Dropbox
Создатели инновационного почтового приложения Mailbox для iPhone объявили на официальном сайте о присоединении всех 14 сотрудников Mailbox к команде Dropbox. Ажиотаж вокруг Mailbox спровоцирован в том числе и очередью на загрузку приложения, в которой сейчас находится более 500 тыс. человек. Компания ограничила установку приожения, чтобы не
|13.12.2012
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Dropbox становится музыкальным сервисом
Компания Dropbox купила музыкальный сервис Audiogalaxy. Об этом сообщается в блоге купленной компании.
|10.12.2012
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Создатель языка Python уволился из Google ради Dropbox
Guido van Rossum) покинул Google для того, чтобы присоединиться к облачному сервису хранения данных Dropbox. Об этом сообщил один из основателей Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston). Pytho
|06.09.2012
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«Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox
о дискового пространства предоставляет Bitcasa (с ограниченной функциональностью), до 30-32 бесплатных гигабайт пользователь может получить после выполнения квестов и приглашения рефералов на сервисе Dropbox, и, наконец, до 20 ГБ путем приглашения друзей можно заработать на облачном хранилище Ubuntu One. Интересно, что, в отличие от «Яндекса» все три перечисленных сервиса выпустили локальны
|27.08.2012
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Dropbox ввел двухфакторную авторизацию
Облачный сервис хранения файлов Dropbox ввел двухфакторную аутентификацию, которую пообещал запустить месяц назад после кражи пользовательских паролей, сообщает SlashGear. В середине июля пользователи популярного сервиса стал
|01.08.2012
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Dropbox признался в краже спамерами логинов и паролей
Популярный сервис облачного хранения файлов Dropbox стал жертвой атаки спамеров. Об этом администрация сервиса официально заявила в своем блоге. "По итогам проверки мы выявили факт кражи логинов и паролей со сторонних сайтов, с помощью к
|16.07.2012
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В новой версии WD 2go появилась возможность интеграции с сервисом Dropbox
Компания WD объявила о выходе последней версии популярного мобильного приложения WD 2go, которое сочетает новые функции совместного использования и управления файлами с доступом к онлайновому сервису Dropbox. Программа предназначена для работы с такими персональными облачными системами, как My Book Live, My Book Live Duo и маршрутизатор My Net N900 Central HD со встроенным жестким диском, к
Dropbox и организации, системы, технологии, персоны:
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