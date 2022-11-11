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Dropbox

Dropbox


11.11.2022 У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox
27.04.2022 Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана
15.03.2019 Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей
23.11.2018 Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX
19.12.2016 Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса
05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
23.06.2016 Dropbox вводит ограничения для бесплатных аккаунтов
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox»
16.10.2015 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
05.08.2015 Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive
20.11.2014 BitTorrent запускает «убийцу» Dropbox
05.11.2014 Microsoft «неожиданно» объединяет Office и Dropbox
13.10.2014 Dropbox признал ошибку, много лет уничтожавшую пользовательские файлы
25.09.2014 Google, Dropbox и Open Technology Fund займутся проблемой конфиденциальности в интернете
11.08.2014 Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая
18.07.2014 Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог
11.06.2014 Dropbox купил разработчика безопасного доступа iPhone в корпоративные сети
05.06.2014 Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций
02.06.2014 Apple представила 2 новых ОС, новый язык программирования и «убийцу» Dropbox. ФОТО
21.05.2014 Dropbox приобрел сервис сферических панорамных фотографий
18.04.2014 Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева
03.04.2014 Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One
18.03.2013 Приложение для iPhone c очередью на загрузку 500 тыс. человек поглощено Dropbox
13.12.2012 Dropbox становится музыкальным сервисом
10.12.2012 Создатель языка Python уволился из Google ради Dropbox
06.09.2012 «Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox
27.08.2012 Dropbox ввел двухфакторную авторизацию
01.08.2012 Dropbox признался в краже спамерами логинов и паролей
16.07.2012 В новой версии WD 2go появилась возможность интеграции с сервисом Dropbox
22.06.2012 Dropbox ввел цензуру для пиратских файлов
24.04.2012 Microsoft и Dropbox серьезно обновили свои облачные хранилища
05.04.2012 «Яндекс» создал конкурента Dropbox
21.10.2011 Dropbox стал чуть-чуть российским
21.10.2011 Международный фонд с участием капитала РВК инвестировал в «облачный» сервис Dropbox

Публикаций - 450, упоминаний - 450

Dropbox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10935 132
Microsoft Corporation 23491 111
Meta Platforms - Facebook 4338 86
Apple Inc 11187 83
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 58
Box inc - box.com - box.net 323 54
Twitter 2700 47
Yandex - Яндекс 5666 38
Samsung Electronics 9728 33
Amazon Inc - Amazon.com 2801 32
VK - Mail.ru Group 3200 30
GitHub 555 25
Salesforce.com 388 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 23
Yahoo! 3687 18
HTC Corporation 1491 17
Cisco Systems 4873 16
Aros SEQ - SEC Consult Services 1618 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 15
Huawei 3502 14
Nginx - Энджайникс 123 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 711 13
VMware 2132 13
Dell EMC 4914 13
HP Inc. 5518 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 12
Adobe Systems 1506 11
Xerox 1120 11
Citrix Systems 783 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 10
Zendesk 30 9
IBM - International Business Machines Corp 9192 9
Intel Corporation 11668 9
Netcraft 58 9
Western Digital Corporation - WDC 513 9
PayPal 647 9
SAP SE 4881 8
Canon 1376 8
PocketBook International 89 8
LinkedIn 582 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 16
Runa Capital 156 12
MSD Capital 14 10
Airbnb 81 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 9
Index Ventures 48 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 9
BV Capital - Eventure Capitale 10 8
Sequoia Capital 106 8
Uber 305 8
Лента - Сеть розничной торговли 1701 8
Точка 3797 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 7
Greylock Partners 38 6
NEA - New Enterprise Associates 23 6
Block - Square 198 6
Y Combinator - венчурный фонд 46 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
TuneIn Radio 8 4
e.ventures 11 4
Visa International 1872 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 4
Accel Partners 48 4
РВК - Российская венчурная компания 536 4
Почта России ПАО 1989 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 3
Россети Ленэнерго 2348 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
TripAdvisor 40 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
Евросеть 1399 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 3
X5 Group 814 2
DST Global - Digital Sky Technologies 210 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity 3 2
AliExpress 380 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
Администрация Президента РФ 977 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 2
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 144 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 27 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
Судебная власть - Judicial power 2092 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 31 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 222
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 173
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 156
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 129
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 117
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 115
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 115
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting 1027 109
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11505 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 81
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11636 76
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8233 75
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 70
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 68
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8871 62
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Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 284 146
Google Android 12544 146
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Apple iOS 6795 113
Microsoft Windows 14432 93
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 53
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Linux OS 8236 42
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Microsoft Office 3435 40
Apple iCloud 254 39
Apple - App Store 2598 39
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Google Play - Google Store - Android Market 2933 36
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Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 283 29
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 24
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 23
Google YouTube - Видеохостинг 2426 23
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 140 18
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 18
Samsung Galaxy 1054 18
Samsung Galaxy Note 684 18
Apple AirPrint 113 18
Google Chrome - браузер 1389 17
WhatsApp Messenger 856 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1340 17
Google Android APP - Advanced Protection Program 575 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1240 16
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 692 16
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 116 16
Сысоев Игорь 37 12
Dell Michael - Делл Майкл 190 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 8
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 7
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 7
Орлик Сергей 73 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 5
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 5
Levie Aaron - Леви Аарон 8 5
Коновалов Максим 17 5
Ганин Егор 54 5
Водясов Алексей 158 4
Курьянов Сергей 162 4
Мельникова Анастасия 245 4
Chambers John - Чемберс Джон 118 3
Бушмелев Сергей 44 3
Щеглов Петр 32 3
Житнюк Павел 33 3
Демидов Михаил 133 3
Чихачев Дмитрий 28 3
Рязанцев Ян 29 3
Белоусов Сергей 234 3
Ипатов Вадим 84 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 2
Василенко Александр 83 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 182 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Артамонова Анна 183 2
Аникин Леонид 60 2
Бармута Андрей 5 2
Путин Владимир 2729 2
Комиссаров Дмитрий 203 2
Hunt Troy - Хант Трой 5 2
Зубарев Яков 24 2
Мильнер Юрий 132 2
Парфентьев Алексей 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 122786 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 23
Германия - Федеративная Республика 12012 19
Южная Корея - Республика 6287 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 16
Европа 21307 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 16
Япония 12878 15
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 12
США - Калифорния 4665 12
Франция - Французская Республика 7084 11
Украина 7267 8
Китай - Тайвань 3736 8
Испания - Королевство 3601 8
Африка - Африканский регион 3268 7
Индия - Республика 5068 7
Италия - Итальянская Республика 4223 7
Нидерланды 3303 7
Турция - Турецкая республика 2067 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 6
Азия - Азиатский регион 4659 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 5
Великобритания - Виргинские Острова 222 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 162 4
Беларусь - Белоруссия 4254 4
Египет - Арабская Республика 828 4
США - Нью-Йорк 2811 4
Португалия - Португальская Республика 876 4
Америка Латинская 1684 3
Великобритания - Лондон 2367 3
Америка Северная 2835 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 445 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 3
Израиль 2606 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 40
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4475 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 39
Английский язык 6160 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4245 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3456 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3881 18
Экспорт - Экспортные операции 2726 18
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