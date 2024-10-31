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Dropbox

Dropbox

СОБЫТИЯ

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31.10.2024 Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника

Сокращение штата Компания Dropbox объявил о сокращении 20% своего штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких план
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud

нность. Это сложное средство кибершпионажа, предназначенное для скрытого мониторинга, сбора и эксфильтрации данных через облачные службы Yandex Cloud, Microsoft Graph или же файловый хостинг компании Dropbox. Вредоносная программа использует их как командные серверы и взаимодействует с ними через API с помощью токенов аутентификации. Кроме того, в роли начального командного сервера CloudSor
03.05.2024 Таинственные хакеры взломали Dropbox, получив доступ к именам пользователей, паролям, телефонам и e-mail

Эпический улов Компания Dropbox сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к внутренним системам её пла
12.04.2024 «Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России

анил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно. Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск» В сфере почтовых сервисов аб
29.08.2023 VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive

ail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа. По словам представителей VK, услуга по переносу файлов из ино
25.08.2023 Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

Dropbox вводит лимит на безлимитном тарифе Файловый хостинг Dropbox ограничил размер хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced, в рамках которого ранее предоставлялся доступ к облачному пространству без каких-либо огра
11.11.2022 У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев

роизошедший в середине октября 2022 г. Хакеры перехватили контроль над 130 репозиториями после того, как смогли получить реквизиты доступа к GitHub с помощью фишинговой атаки на одного из сотрудников Dropbox. В сообщении Dropbox указывается, что злоумышленникам достались ключи API, использовавшиеся одним из разработчиков Dropbox. «Код и сопутствующие данные также включали неск
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

анее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple. Основным назначением атак стал вывод данных. В ESET отметили, что вредонос CloudMensis использует облачные ресурсы pCloud, DropBox, а также Yandex Disk для размещения своих контрольных серверов. CloudMensis способен делать скриншоты, красть документы, электронные письма вместе с вложениями, выводить файлы с внешних
27.04.2022 Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox

хнологиях гражданского транспорта, таких как каршеринг. Пентагон назначил выходца из Lyft и LinkedIn Крейга Мартелла директором по ИИ До этого Мартелл занимался технологиями ИИ и машинного обучения в Dropbox и LinkedIn. Хотя его бэкграунд носит в основном гражданский характер, военным Мартелл также не чужой: некоторое время он преподавал информатику в Школе повышения квалификации офицерских
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана

енна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть в системы Совета национальной безопасности (СНБ), а также использовали Dropbox для прикрытия своей деятельности. Эксперты Check Point Research считают, что эта атака стала последней в рамках длительной операции, которая началась еще в 2014 году. Тогда жертвами киб
15.03.2019 Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей

Перемены к худшему В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 мар
23.11.2018 Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео

Критическая цепочка Испытание с симулированием кибератака на сервисы Dropbox, проведённая экспертами по безопасности, неожиданно позволила выявить несколько уязви
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox

t Server (Livelink), OpenText eDOCS, Windows File Shares, SAP, Jive и Oracle Siebel CRM. Есть возможность интеграции с облачными сервисами типа Microsoft OneDrive for Business, Google Drive for Work, Dropbox for Business, Microsoft SharePoint Online и Box. Интеграция с сервисами «единого входа» (SSO) позволяет авторизоваться в нескольких онлайн-сервисах и приложениях, которые работают с SSO
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для создания полноценного рабочего места без компьютера.
19.12.2016 Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса

ждает Ганин. По его словам, на международном рынке его аналогами являются MS OneDrive для бизнеса и Dropbox для бизнеса. Сервисы компании будут конкурировать со всеми перечисленными продуктами

05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

Запуск бета-версии Компания Dropbox запустила открытое бета-тестирование своего нового сервиса Dropbox Paper, пред
23.06.2016 Dropbox вводит ограничения для бесплатных аккаунтов

Изменение функции автозагрузки Компания Dropbox, один из ведущих облачных сервисов хранения данных, с 22 июля 2016 г. изменит работу

22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix

Amazon Web Services (AWS), созданной американской корпорацией Amazon для предоставления облачных сервисов. Amazon S3 предлагает услуги облачного хранения данных, которыми пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и другие сервисы. Запрещенная реклама покера Решение о блокировке Amazon приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского,
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox»

копирования был запущен в публичный доступ вместе с общенациональным запуском Vodafone услуг 4,5G в Турции 1 апреля 2016 г.Созданный в 2013 г. сервис Cloudike является своеобразным аналогом хранилищ Dropbox, и Google, и Apple, однако позволяет бизнесу и отдельным гражданам хранить и синхронизировать свои файлы не только полностью под собственным контролем, но и под собственным брендом, не 
16.10.2015 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила

05.08.2015 Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive

Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логи
20.11.2014 BitTorrent запускает «убийцу» Dropbox

йлы будут передаваться непосредственно между устройствами пользователей с использованием P2P-протокола. Сейчас возможности, которые BitTorrent планирует предложить в рамках Sync Pro, можно получить у Dropbox, Google или Microsoft. Но стоимость наиболее близкого по возможностям решения составляет $83,99 в год, приводят пример в компании BitTorrent. При этом максимально доступный объем для хр
05.11.2014 Microsoft «неожиданно» объединяет Office и Dropbox

Microsoft объявила о заключении партнерского соглашения с Dropbox, в рамках которого будет объединена функциональность мобильных приложений Microsoft O
13.10.2014 Dropbox признал ошибку, много лет уничтожавшую пользовательские файлы

Компания Dropbox признала наличие ошибки, ведущей к пропаже файлов из облачного хранилища. Ошибка соде
25.09.2014 Google, Dropbox и Open Technology Fund займутся проблемой конфиденциальности в интернете

Google, Dropbox и Open Technology Fund заявили о поддержке организации Simply Secure, основной целью которой является упрощение доступа пользователей к инструментам анонимизации и средствам обеспечения
11.08.2014 Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая

ма система со своими файлами (да и то только потому, что интернеты пока даже отдаленно не дают скорости внутренних интерфейсов ПК), а всё остальное — в облаке. Или нескольких облаках — для надежности.Dropbox Разумеется, на первое место нужно поставить всем известный Dropbox, который уже стал именем нарицательным. Дропбокс не последовал модным тендециям «больше терабайт, ещё больше»,

18.07.2014 Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог

ный администратор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), нашедший убежище в России, в интервью The Guardian осудил политику популярного облачного сервиса Dropbox, назвав ее «враждебной» по отношению к пользователям, желающим сохранить свою личную жизнь в тайне. В Dropbox вся информация, передаваемая по каналам связи между пользователем и

11.06.2014 Dropbox купил разработчика безопасного доступа iPhone в корпоративные сети

Компания Dropbox приобрела стартап MobileSpan, специализирующийся на технологиях, помогающих предприят
05.06.2014 Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций

et и Wi-Fi. Для того чтобы Lima заработала, после подключения необходимо установить на все синхронизируемые гаджеты приложение Lima. Оно доступно для Windows, OS X, Android, iOS и Linux. В отличие от Dropbox, OneDrive и других подобных облачных сервисов Lima не создает отдельную папку для синхронизации, а делает идентичную копию всей файловой системы на каждом устройстве. Физически эти файл
02.06.2014 Apple представила 2 новых ОС, новый язык программирования и «убийцу» Dropbox. ФОТО

информацию в подходящем виде. Например, если набрать «суши», в окне поиска появится карта с ресторанами, а название фильма — постер с его описанием. Крейг Федериги представляет iCloud Drive, «убийцу» Dropbox Новое приложение iCloud Drive позволяет хранить в облаке iCloud любые персональные файлы. Файлы синхронизируется на всех устройствах Apple. Хранилище интегрировано с приложением Mail и

21.05.2014 Dropbox приобрел сервис сферических панорамных фотографий

Компания Dropbox приобрела стартап Bubbli, специализирующийся на сферической панорамной фотографии. Те
18.04.2014 Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева

Сервис для облачного хранения данных Dropbox приобрел два стартапа, которые предоставляют услуги по управлению контентом (фото и документами). Причем один из купленных сервисов в результате сделки прекратит свое существование и по
03.04.2014 Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One

конкурировать с другими облачными сервисами, которые предлагают по 25-50 ГБ бесплатного пространства, и для которых облака - это основной бизнес. К основным игроками рынка облачных хранилищ относятся Dropbox, Google и др. Пользователи Ubuntu One в комментариях к записи Сильбер выразили надежду, что ее заявление - это первоапрельский розыгрыш. Но Сильбер ответила, что это не так.
18.03.2013 Приложение для iPhone c очередью на загрузку 500 тыс. человек поглощено Dropbox

Создатели инновационного почтового приложения Mailbox для iPhone объявили на официальном сайте о присоединении всех 14 сотрудников Mailbox к команде Dropbox. Ажиотаж вокруг Mailbox спровоцирован в том числе и очередью на загрузку приложения, в которой сейчас находится более 500 тыс. человек. Компания ограничила установку приожения, чтобы не
13.12.2012 Dropbox становится музыкальным сервисом

Компания Dropbox купила музыкальный сервис Audiogalaxy. Об этом сообщается в блоге купленной компании.
10.12.2012 Создатель языка Python уволился из Google ради Dropbox

Guido van Rossum) покинул Google для того, чтобы присоединиться к облачному сервису хранения данных Dropbox. Об этом сообщил один из основателей Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston). Pytho
06.09.2012 «Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox

о дискового пространства предоставляет Bitcasa (с ограниченной функциональностью), до 30-32 бесплатных гигабайт пользователь может получить после выполнения квестов и приглашения рефералов на сервисе Dropbox, и, наконец, до 20 ГБ путем приглашения друзей можно заработать на облачном хранилище Ubuntu One. Интересно, что, в отличие от «Яндекса» все три перечисленных сервиса выпустили локальны
27.08.2012 Dropbox ввел двухфакторную авторизацию

Облачный сервис хранения файлов Dropbox ввел двухфакторную аутентификацию, которую пообещал запустить месяц назад после кражи пользовательских паролей, сообщает SlashGear. В середине июля пользователи популярного сервиса стал
01.08.2012 Dropbox признался в краже спамерами логинов и паролей

Популярный сервис облачного хранения файлов Dropbox стал жертвой атаки спамеров. Об этом администрация сервиса официально заявила в своем блоге. "По итогам проверки мы выявили факт кражи логинов и паролей со сторонних сайтов, с помощью к
16.07.2012 В новой версии WD 2go появилась возможность интеграции с сервисом Dropbox

Компания WD объявила о выходе последней версии популярного мобильного приложения WD 2go, которое сочетает новые функции совместного использования и управления файлами с доступом к онлайновому сервису Dropbox. Программа предназначена для работы с такими персональными облачными системами, как My Book Live, My Book Live Duo и маршрутизатор My Net N900 Central HD со встроенным жестким диском, к

Публикаций - 527, упоминаний - 556

Dropbox и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 154
Microsoft Corporation 25775 131
Apple Inc 13154 91
Meta Platforms - Facebook 4621 91
Box inc - box.com - box.net 375 64
X Corp - Twitter 2938 47
Yandex - Яндекс 9216 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 40
Microsoft Corporation - GitHub 1075 38
VK - Mail.ru Group 3602 35
Samsung Electronics 11064 32
Salesforce 498 27
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Yahoo! 3726 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
Cisco Systems 5372 16
Nginx - Энджайникс 209 15
Huawei 4676 15
Telegram Group 2940 15
HTC Corporation 1512 15
Broadcom - VMware 2610 14
Dell EMC 5180 13
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Adobe Systems 1597 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
HP Inc. 5883 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
SAP SE 5601 11
Intel Corporation 12811 11
Xerox - The Haloid Company 1168 11
PayPal 671 10
Citrix Systems 868 10
Zendesk 39 9
PocketBook International 98 9
Netcraft 61 9
Western Digital Corporation - WDC 589 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Check Point Software Technologies 829 9
Microsoft - LinkedIn 699 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 19
Runa Capital 158 12
Airbnb 101 10
MSD Capital 14 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
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Sequoia Capital 115 9
Uber 357 9
Index Ventures 50 9
BV Capital - Eventure Capitale 10 8
Y Combinator - венчурный фонд 57 7
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Block - Square 203 6
NEA - New Enterprise Associates 23 6
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Greylock Partners 38 6
Institutional Venture Partners 26 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Visa International 1993 5
e.ventures 11 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 4
Accel Partners 49 4
TuneIn Radio 8 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 4
РВК - Russian Venture Capital 14 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
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TripAdvisor 41 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 51
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 48
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 48
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 47
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 45
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 45
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 38
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 177
Google Android 15243 163
Apple iOS 8583 132
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 129
Microsoft Windows 16882 117
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 59
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 56
Linux OS 11533 54
Microsoft Office 4170 49
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 49
Apple iPad 4011 47
Apple iCloud 310 45
Apple macOS 2419 43
Apple - App Store 3109 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 40
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 39
Microsoft Office 365 1042 39
Bending Spoons - Evernote 200 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 37
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 34
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 33
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
Apple iPhone 6 4861 29
Google - Gmail 1021 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 23
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 22
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 21
Google Chrome - браузер 1701 20
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Apple AirPrint 119 18
Microsoft Outlook 1506 18
Сысоев Игорь 41 12
Орлик Сергей 83 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 7
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 7
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 7
Мельникова Анастасия 440 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
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Водясов Алексей 222 5
Курьянов Сергей 162 4
Павлов Никита 146 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
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Burch Adam - Берч Адам 3 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 3
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Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Бушмелев Сергей 44 3
Рязанцев Ян 29 3
Чихачев Дмитрий 29 3
Житнюк Павел 34 3
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
Путин Владимир 3454 3
Белоусов Сергей 254 3
Зайцев Михаил 345 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Артамонова Анна 183 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 215
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
Европа 24964 22
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
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