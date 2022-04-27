Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox

Крейг Мартелл, прежде занимавшийся вопросами машинного обучения и искусственного интеллекта в Lyft, LinkedIn и Dropbox, теперь руководит Управлением по цифровым технологиям и искусственному интеллекту в Минобороны США.

Гражданский человек...

Министерство обороны США (Пентагон) объявило о назначении Крейга Мартелла (Craig Martell) на должность Директора по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Подразделение, которое Мартелл теперь возглавляет, было официально создано в декабре прошлого 2021 г., а работать в ограниченном режиме начало с февраля 2022 г. Назначением этого подразделения станет унифицирование разработок, связанных с цифровой безопасностью и военными инициативами в цифровой сфере внутри Пентагона. В первую очередь речь идет о технологиях искусственного интеллекта, аналитике данных и машинном обучении.

До перехода на работу в министерство Мартелл занимал пост директора по машинному обучению в компании Lyft, специализирующейся на передовых технологиях гражданского транспорта, таких как каршеринг.

Пентагон назначил выходца из Lyft и LinkedIn Крейга Мартелла директором по ИИ

До этого Мартелл занимался технологиями ИИ и машинного обучения в Dropbox и LinkedIn. Хотя его бэкграунд носит в основном гражданский характер, военным Мартелл также не чужой: некоторое время он преподавал информатику в Школе повышения квалификации офицерских кадров ВМС.

Ожидается, что Управление по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона выйдет на плановый уровень функционирования к июню 2021 г.

...в военной сфере

Непосредственным начальником Мартелла становится заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks).

Хикс заявила, что технологии машинного обучения будут носить критически важный характер для Пентагона в рамках текущих и будущих вызовов. «В связи с назначением Крейга мы надеемся, что подразделение позволит значительно ускорить разработки и развертывание средств ИИ, аналитики данных и технологий машинного обучения, — сказала она. — Крейг приносит с собой самый передовой отраслевой опыт, столь необходимый для нашей уникальной миссии».

Исполнительный директор по информации Главного управления по информационным технологиям и ИИ Джон Шерман (John Sherman) ранее заявлял, что назначение нового подразделения — «поднять ватерлинию» для ИИ и цифрового развития во всех видах ВС США. Идея состоит в том, чтобы с помощью технологий максимально ускорить процесс принятия обоснованных решений на любом уровне — от министра обороны до отдельного пехотинца.

«Внедрение передовых вычислительных технологий, в том числе, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом, в военной области — неизбежно, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Хотелось бы верить, что использование технологий ИИ не приведет к реализации апокалиптических сценариев в духе “Терминатора”. В идеале использование ИИ в сфере военных технологий должно регулироваться международными соглашениями, как и использование кибероружия. Но вероятность появления таких соглашений в ближайшей перспективе исчезающе мала».