Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

Программа CloudMensis устанавливает бэкдоры для вывода данных из систем под macOS. При этом эксперты ESET считают, что написан CloudMensis людьми, плохо разбирающимися в программирование под Mac.

Атака из облаков

Эксперты ESET обнаружили ранее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple. Основным назначением атак стал вывод данных.

В ESET отметили, что вредонос CloudMensis использует облачные ресурсы pCloud, DropBox, а также YandexCloud для размещения своих контрольных серверов. CloudMensis способен делать скриншоты, красть документы, электронные письма вместе с вложениями, выводить файлы с внешних накопителей, а также перехватывать нажатия клавиш.

Кроме того, операторы вредоноса могут настраивать, какие именно типы файлов им интересны, просматривать список запущенных процессов, запускать shell-команды и загружать или выкачивать произвольные файлы (вручную).

Первая атака CloudMensis, по мнению экспертов ESET, состоялась 4 февраля 2022 г. Количество последующих заражений очень невелико, что указывает на узконаправленный характер атак.

Много неизвестных

Вектор заражения остается пока неизвестным, как неизвестно, кого злоумышленники выбирают в качестве жертв.

«В целом качество кода и отсутствие обфускации свидетельствует о том, что авторы вредоноса плохо знакомы с разработкой под платформу Mac и не обладают высоким уровнем технической подготовки, — отметил исследователь ESETМарк-Этьен Левей (Marc-EtienneLéveillé), — И тем не менее немало ресурсов было вложено в то, чтобы превратить CloudMensis в мощный инструмент шпионажа и угрозу для потенциальных жертв».

Новый вредонос CloudMensis устанавливает бэкдоры на компьютеры Apple и ворует данные

«Хотя это кажется оксюмороном, в действительности даже довольно слабо исполненный код может быть вполне эффективным в том, что касается причинения вреда, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Авторы вредоноса могут не иметь сколько-нибудь продвинутых познаний в аспектах программирования под macOS, и тем не менее создали рабочий шпионский модуль, эффективный, по-видимому, ровно настолько, насколько нужно».

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? Защита данных

После загрузки на компьютер под управлением macOS, CloudMensis может обходить систему защиты TransparencyConsentandControl (TCC). Эта система предназначена для контроля над приватностью со стороны пользователя: при установке новых приложений TCC запрашивает у пользователя, разрешить ли им делать скриншоты и отслеживать нажатия клавиш на клавиатуре. Ограничения TCC также распространяются на устройства, подключаемые к персональному компьютеру.

Правила TCC хранятся в в базе данных, защищенной системой SIP (SystemIntegrityProtection — защита целостности системы). Предполагается, что только демон TCC может вносить в нее изменения. Однако в некоторых случаях пользователи отключают SIP, и тогда CloudMensis сам вносит новые изменения в TCC.db.

Если используется система macOSCatalina до версии 10.15.6, CloudMensisзадействует существующую в ней уязвимость, чтобы заставить демон TCC загрузить базу данных так, чтобы вредонос мог внести в нее изменения даже при работающем SIP. Речь идет об исправленной два года назад уязвимости CVE-2020-9934.

В ESET отметили также, что есть множество других способов обходить TCC: среди них — уязвимости в powerdir (CVE-2021-30970), в TimeMachine (СМУ-2020-9771), а также баги с индексами CVE-2020-9934 и CVE-2021-30713, позволяющие эксплуатировать некоторые проблемы в системе. Apple уже выпустила патчи для них всех.

Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растет ИТ в банках

Эксперты ESET заявили, что группировка, стоящая за CloudMensis, не замечена в использовании уязвимостей нулевого дня, так что от ее атак можно застраховаться обновлением macOS до актуальной версии.