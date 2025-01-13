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MARC Market Adjustment Research Center Международный исследовательский центр



13.01.2025 Компания Qsoft создала сайт Библиотеки Центрального Банка России 1
23.04.2024 Дистанционно и круглосуточно: как устроен цифровой автолизинг 1
27.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: 50% россиян считают, что найти нужную технику по-прежнему легко 1
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox 1
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay 1
23.07.2019 MARC рассказала об онлайн-платежах в Рунете 1
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
11.03.2013 В «Касперском» найдена ошибка, «вешающая» Windows 1
06.03.2012 ИТ-инвестор Марк Андреессен дал $100 тыс. кандидату в президенты США 1
12.10.2011 PayPal приоткрылся для России 1
12.01.2011 Penthouse запускает 3D-порноканал. ВИДЕО 1
10.12.2010 Navteq представила новые сервисы для разработчиков 1
07.10.2009 Основатель Netscape вошел в совет директоров HP 1
06.07.2009 Создатель Netscape даст денег стартапам 1
15.05.2008 Первый вирусописатель создаст принципиально новый поисковик 1
24.04.2008 Дорожная сеть городов развивается подобно биосистемам 1
07.02.2008 Финальный релиз Debian GNU/Linux Lenny выйдет в сентябре 1
16.01.2008 Немецкие предприниматели купили часть Facebook 1
12.11.2007 Архивариус 3000 3.94: поиск документов и почтовых сообщений 1
23.02.2007 Марк Экко и создатели Prey объединились 1
04.08.2005 В ядре Windows 2000 выявлена неуязвимая уязвимость 1
28.06.2004 Ноутбуки заработают на фотосинтезе? 1
17.02.2004 Созданы литиевые батареи нового поколения 1
17.02.2004 Созданы литиевые батареи нового поколения 1
11.02.2004 "Дыра" в Windows грозит массовой эпидемией вирусов 1
07.06.2001 Телевидение увековечит Napster 1
09.04.2001 Hебольшие компании-пpоизводители ПО наxодятся на гpани банкpотства 1
12.10.2000 Millemercis.com получила инвестиции в размере 5 млн. франков 1
26.09.2000 CD-плееры скоро можно будет использовать для проведения анализа крови 1
26.09.2000 CD-плееры скоро можно будет использовать для проведения анализа крови 1
04.09.2000 SmartLink, Smart-Trunk и "СиБи-ГРАД" представят в октябре универсальную транкинговую систему 1
20.03.2000 Французские врачи при помощи вживлённого микрочипа вернули парализованному человеку способность ходить 1
30.07.1999 Marc Andreessen инвестирует в Accompany 1
12.07.1999 TRW объявляет об интеграции MARC-CS с платформой Palm Computing 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

MARC и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 3
Microsoft Corporation 24625 3
Netscape Communications Corporation 421 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Apple Inc 12100 2
HP Inc. 5685 2
AOL - America Online 718 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Telegram Group 1983 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Nethouse 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
X Corp - Twitter 2845 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Linspire - Lindows 59 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 1
PayPal 654 1
ESET - ESET Software 1133 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Dropbox 498 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Lenovo Motorola 3501 1
Sage Group - Sage Software 10 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 1
pCloud AG 8 1
Монета НКО - PayAnyWay 10 1
Starz Encore Group 7 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 1
UnitPay - Юнитпэй 1 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Альфа-Банк 1769 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
eBay Inc 1619 1
Grayling - Грейлинг 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Grundig 41 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Текарт - Techart 9 1
SoftTech VC 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Утилизация - Переработка отходов - Пиролиз 11 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ASN 23 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Apple Pay 489 2
Linux OS 9936 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
eEye Digital Security - eEye Retina 45 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15656 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Rakuten Viber 627 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 19 1
Microsoft Office 3734 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Kaspersky Internet Security 457 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Linux - Debian GNU 463 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Google Android 13994 1
Linspire - Xandros Desktop - Xandeos Linux GNU 27 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Sony u-Matic Betamax 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Apple macOS Catalina 12 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Haier Thunderobot 33 1
HERE Technologies - NAVTEQ Virtual Developer Lab 1 1
HERE Technologies - NAVTEQ Network for Developers - NN4D 4 1
HERE Technologies - NAVTEQ LocationPoint 2 1
HERE Technologies - NAVTEQ Enhanced 3D City Models 1 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 36 6
Попов Анатолий 128 1
Глазачев Иван 27 1
Хатуцкий Борис 1 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 1
Водясов Алексей 222 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
Romney Mitt - Ромни Митт 5 1
Barthelemy Marc - Бартелеми Марк 1 1
Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 1
Naddell Marc - Надделл Марк 2 1
Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 1
Samwer Oliver - Самвер Оливер 3 1
Baldo Marc - Балдо Марк 1 1
Fields Scott - Филдс Скотт 2 1
Maiffret Marc - Майфрет Марк 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Огайо 280 2
Дания - Копенгаген 152 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Египет - Каир 71 1
Италия - Венеция 75 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Украина 7608 1
Европа 21767 1
Индия - Нью-Дели 85 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Сингапур - Республика 1849 1
Италия - Рим 206 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Молекула - Molecula 1065 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Nature 811 3
Silicon.com 364 2
e4 Engineering 107 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
NYT - The New York Times 1054 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Internet.com 110 1
Известия ИД 624 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Yes Group - Ес Групп 1 1
Tagline - Тэглайн 28 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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