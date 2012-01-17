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eEye Digital Security eEye Retina

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.01.2012 eEye Retina: ликвидация уязвимостей в виртуализированных приложениях 2
08.08.2011 Пользователи eEye Digital Security теперь могут протестировать свою сеть на наличие уязвимостей 4
16.09.2010 eEye Digital Security предлагает замену для Cisco Security Agent 2
23.07.2009 Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань» 1
02.06.2009 Aflex software начала продажи решений eEye Digital Security и Print Audit в России 2
22.12.2008 Названы самые эффективные сетевые сканеры 1
17.01.2008 Sophos, Trend Micro и Symantec стали лидерами «Магического квадранта» 1
21.08.2007 eEye опровергла слухи о своей продаже 1
05.06.2007 eEye займется консалтинговыми сервисами 1
04.04.2007 eEye уволила исполнительного директора 1
26.02.2007 Найдена первая уязвимость в MS Office 2007 1
18.12.2006 Третья уязвимость Word введена хакерами в эксплуатацию 1
18.12.2006 Червь Big Yellow проникает через уязвимость антивируса Symantec 1
08.12.2006 Декабрьское обновление Microsoft закроет 6 уязвимостей 1
24.10.2006 eEye представила пакет корпоративной защиты 1
18.09.2006 Пираты взломали защиту фильмов 1
18.09.2006 DRM в Windows Media снова взломали 1
02.08.2006 Антивирус McAfee позволяет красть пароли 1
31.05.2006 Symantec закрыла критическую уязвимость в антивирусе 1
30.05.2006 Популярный антивирус несет угрозу ПК 1
29.05.2006 Обнаружена критическая уязвимость в антивирусе Symantec 1
03.04.2006 Уязвимость Internet Explorer используют под маской BBC 1
03.04.2006 Уязвимости Microsoft создали новый рынок 1
30.03.2006 Microsoft не успела залатать "дыры" в IE 1
30.03.2006 Уязвимость в Internet Explorer исправили за Microsoft 1
16.03.2006 В iTunes и QuickTime обнаружены критические уязвимости 1
13.02.2006 Microsoft закроет 7 уязвимостей 1
13.01.2006 Apple выпустила "откат" обновления QuickTime 1
20.12.2005 Хакеры ломают Xbox 360 1
10.11.2005 Apple: новая критическая уязвимость в QuickTime 1
08.09.2005 В Internet Explorer и Outlook найдены новые "дыры" 1
04.08.2005 В ядре Windows 2000 выявлена неуязвимая уязвимость 1
14.06.2005 Microsoft выпускает более 10 "заплат" 1
05.10.2004 Фильмы несут угрозу ПК 1
14.05.2004 В ПО Symantec обнаружено 4 уязвимости 1
14.04.2004 В Windows обнаружены 20 новых «дыр» 1
11.02.2004 "Дыра" в Windows грозит массовой эпидемией вирусов 1
11.09.2003 Microsoft вновь латает "дыры" 1
18.12.2002 В Macromedia Flash обнаружена "дыра" 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

eEye Digital Security и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 20
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Apple Inc 13156 3
Blink 58 3
Forcepoint - Websense 140 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Adobe Macromedia 219 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 2
Microsoft Consulting Services 39 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
HID ActivIdentity 18 1
International Security Systems 1 1
Broadcom - VMware 2610 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
Информзащита 941 1
Acronis - Акронис 489 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fortinet 452 1
Citrix Systems 868 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Trend Micro 651 1
F-Secure 216 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Ivanti - ранее LANDesk 100 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Webroot Software 32 1
Tech Data 26 1
Thales Group 143 1
RealNetworks Products and Services 355 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Secunia 98 1
Газпром ПАО 1493 1
Газпром трансгаз 157 1
OpenView Venture Partners 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 20
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ASN 28 1
Microsoft Windows 16882 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 4
Linux OS 11533 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Microsoft Windows NT 890 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 2
Microsoft Windows 98 452 2
Microsoft Publisher 35 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Client Security 9 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
CodeRed - Code Red - вирус 10 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 11 1
RealNetworks Helix - Helix Universal Platform - Helix Mobile Platform - Helix Community - Helix DRM - Helix Player - Helix DNA - Helix Universal Server - Helix Producer 20 1
NetClarity Auditor 1 1
Microsoft ISAPI - Microsoft Internet Server API - Microsoft Internet Server Application Programming Interfaces 7 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Firewall/VPN Appliances - Norton Personal Firewall 16 1
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
Apple macOS 2419 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Maiffret Marc - Майффрет Марк 4 4
Arafeh Kamal - Арафех Камаль 3 3
Brown Ross - Браун Росс 4 3
Хазов Артем 15 2
Sundwall Sean - Сандвол Шон 4 2
Maiffret Marc - Майфрет Марк 3 2
Момчилович Ирина 28 1
Скомаровский Дмитрий 6 1
Лепихин Владимир 2 1
Гульфанов Ильфак 1 1
Rouland Chris - Роуланд Крис 6 1
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 1
Lock Tony - Лок Тони 2 1
Rouland Chris - Роланд Крис 3 1
Uppal Varun - Аппал Варун 1 1
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 1
MacDermott Siobhan - Макдермот Сиобэн 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Южная 884 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - Кубань 229 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 4
Английский язык 7030 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
AP - Associated Press 2007 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Silicon.com 364 2
Linux Today 6 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
The Washington Post 350 1
Inquirer 463 1
CRN 50 1
Vnunet 224 1
РС Рro 91 1
cw360 84 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Мишень 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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