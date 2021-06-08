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Webroot Software

Webroot Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 1
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 1
04.09.2019 Компании, спасающие бизнес от шифровальщиков, работают на пару с хакерами 1
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени 1
17.09.2018 Ядро macOS можно взломать с помощью антивируса 1
24.04.2018 Нужно ли переходить с Windows 7 на Windows 10? 1
26.04.2017 Популярный антивирус считает Windows вредоносным ПО 1
03.02.2017 Обновление «самого мощного на рынке» антивируса отправляет Windows в «синий экран смерти» 1
21.07.2016 Во всех популярных антивирусах найдены опасные «дыры» 1
27.11.2012 Личные мобильные устройства на работе приводят к допрасходам 1
17.08.2011 54% пользователей признались в зависимости от соцсетей 1
09.11.2010 Новый плагин для Firefox защитит пользователей от пьяного общения в соцсетях 1
17.01.2008 Sophos, Trend Micro и Symantec стали лидерами «Магического квадранта» 1
28.11.2007 Webroot Software купила компанию софтверных сервисов 2
02.11.2007 Хакеры заманивают американцев на фальшивые предвыборные сайты 1
17.10.2007 Большинство компаний SME недооценивают угрозы ИБ 2
23.08.2007 Webroot Window Washer 6.5 – защита персональных данных в Vista 2
28.05.2007 Более 70% детей скрывают онлайн-«похождения» от родителей 2
30.03.2007 HP и Oracle подрабатывают рассылкой спама? 1
29.01.2007 Бесплатный защитник Vista не спасает от большинства "вредителей" 1
24.11.2006 Webroot выпустила фильтр для контроля серфинга детей 2
16.10.2006 Webroot купила лицензию на антивирусы Sophos 1
21.04.2006 Хитрый вирус ловили целый месяц 1
10.04.2006 "Черный" рынок ИТ: обзор спроса и предложения 1
21.03.2006 Windows Vista: конец троянцев и антивирусной индустрии? 1
22.07.2005 Трояны крадут секреты компаний 1
24.12.2004 Новый троянец CoolWebSearch заражает Windows-машины 2
20.12.2004 Microsoft использует "Гиганта" для борьбы со шпионами 1
13.07.2004 CyberGuard продолжает скупать коллег по цеху 2
27.04.2004 Шпионское ПО найдут и обезвредят 1

Публикаций - 32, упоминаний - 39

Webroot Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25691 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 6
Sophos - SophosLabs 433 6
Trend Micro 648 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5583 4
Gen Digital - Avast Software 184 4
Defender 160 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 3
Best Buy 222 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 2
Earthlink 156 2
X Corp - Twitter 2929 2
Meta Platforms - Facebook 4605 2
IBM - International Business Machines Corp 9677 2
Fortinet 447 2
Bitdefender 171 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 503 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
RACK911 Labs 1 1
Radware 61 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
enSilo 6 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Malwarebytes Labs 40 1
Kerio Technologies 66 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Tenable Security 15 1
Emsisoft 11 1
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
Email Systems 2 1
SlySoft 13 1
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Резонанс НПП 405 1
Raymond James Financial - Raymond James & Associates 12 1
Herbalife - Herbalife Nutrition 2 1
eBay Inc 1638 1
Warner Bros. International Television Distribution 287 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14125 22
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34331 15
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2431 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3377 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3281 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7484 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2815 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13621 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16909 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4407 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1415 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12944 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2336 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2455 4
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5138 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 943 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11678 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3122 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4521 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1916 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18208 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 138 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6580 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 2
Оцифровка - Digitization 5136 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17836 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2568 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 901 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1941 2
Microsoft Windows 16782 12
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 301 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5625 4
Webroot SecureAnywhere 4 3
Microsoft Windows 7 2006 3
Apple macOS 2391 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Webroot SecureAnywhere Business 2 2
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 2
Linux OS 11419 2
Microsoft Windows 10 1931 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft ActiveX 212 1
HCL BigFix 12 1
Tumblr 43 1
Google Go - Golang - Язык программирования 101 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Bitdefender GravityZone 7 1
Webroot BrightCloud Threat Intelligence 1 1
ESET NOD32 File Security 18 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 57 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Intel Security McAfee ENS - McAfee Endpoint Security Threat Prevention 5 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Comodo Endpoint Security 1 1
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 1
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 1
Intel Security McAfee VirusScan 53 1
Intel Security McAfee Total Protection 13 1
Aladdin eSafe 37 1
Epsilon Red - шифровальщик 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
eEye Digital Security - eEye Retina 46 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Security Scan 11 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Ильин Дмитрий 42 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Moffitt Tyler - Моффитт Тайлер 1 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Эмм Максим 16 1
Ставиская Элина 5 1
Кузин Дмитрий 10 1
Carlson Rick - Карлсон Рик 3 1
Самодуров Александр 5 1
Fredriksen Gene - Фредриксен Ген 1 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Thompson Roger - Томпсон Роджер 8 1
Boxer Barbara - Боксер Барбара 4 1
Nash Mike - Нэш Майк 9 1
Lewis Nick - Льюис Ник 2 1
Pescatore John - Пескаторе Джон 10 1
Jaquith Andrew - Джеквит Эндрю 3 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 1
Burns Conrad - Барнс Конрад 5 1
Водясов Алексей 222 1
Родионов Михаил 45 1
Лагода Георгий 60 1
Зайцев Михаил 340 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 12
Россия - РФ - Российская федерация 164518 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 2
Израиль 2847 2
США - Юта 197 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 1
Казахстан - Республика 5999 1
Япония 13754 1
Канада 5058 1
США - Нью-Йорк 3174 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Нидерланды 3721 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15855 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3833 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12180 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1167 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7314 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5616 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1369 3
Английский язык 6996 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 935 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 261 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1114 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11641 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 967 1
White list - Белый список 155 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33369 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6133 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 590 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2787 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 220 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 869 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 473 1
Металлы - Серебро - Silver 821 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1872 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4949 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5517 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9075 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
InformationWeek 241 2
Reddit 388 2
The Register - The Register Hardware 1773 2
DarkReading.com 105 1
Silicon 493 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 1
BleepingComputer - Издание 453 1
AP - Associated Press 2007 1
IDC - International Data Corporation 4967 2
Gartner - Гартнер 3649 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 1
Enderle Group 17 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
Black Hat - Конференция 119 1
Короткая ссылка
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