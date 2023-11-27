Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security

Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space спытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективн

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