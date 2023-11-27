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Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Business Space Security Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security
 

Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Защита от сложных угроз: от SMB до Enterprise" Конференция CNews 20.02.2025 | "Информационная безопасность 2025"

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27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space

спытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективн
21.03.2013 «Примтеплоэнерго» повысил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью Kaspersky Business Space Security

Компания Comparex завершила проект по поставке и внедрению антивирусного решения Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» для предприятия теплоэнергетики П
21.12.2012 Softline продлила для «Юга Руси» лицензии на Kaspersky Business Space Security

Softline в Ростове-на-Дону продлило лицензии на программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для группы компаний «Юг Руси». Решение защищает все узлы

05.12.2012 «Каравай» защитил свою ИТ-инфраструктуру от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

ри помощи продуктов «Лаборатории Касперского». Как сообщили CNews в компании, использование решения Kaspersky Business Space Security позволит обеспечить комплексную антивирусную защиту ИТ-инфр
26.11.2012 ВТБ24 под защитой Kaspersky Business Space Security

ого» банк выполнил переход на решение для централизованной защиты корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Поставку выполнил партнер «Лаборатории Касперского» — комп
22.11.2012 Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для ЧГПУ

Компания Softline сообщила о продлении 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для Челябинского государственного педагогического университ
07.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Инвэнт»

Компания Softline объявила о поставке решений для защиты файловых серверов и рабочих станций — Kaspersky Business Space Security — в ГК «Инвэнт». В результате проекта была решена задача ан
19.09.2012 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта»

Компания Softline завершила поставку программного обеспечения Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Сев
21.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «Башкирской энциклопедии»

ставительство Softline объявило о завершении поставки защитного решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — в научное издательство «Башкирская энциклопедия». Научное
01.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «РусЭнергоМира»

Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security для УК «РусЭнергоМир». Группа компаний «РусЭнергоМир» являе
23.07.2012 КБ «Камский горизонт» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security

Компания Softline сообщила о завершении поставки программного продукта «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для коммерческого банка «Камский горизонт». Внедрение реш
26.06.2012 Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз

государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для защиты рабочих станций, смартфонов и

20.06.2012 «Горинфотех» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security

лении центром «Городские информационные технологии» («Горинфотех») срока действия 4,2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
01.06.2012 «Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security

использование решений комплексной защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security. Проект выполнен при технической поддержке партнера «Лабора
27.04.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион»

Представительство компании Softline в Уфе выполнило поставку программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион». Федеральная сеть спо
01.03.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Якутскэнерго»

Softline сообщила о поставке 1000 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security энергетическому холдингу АК «Якутскэнерго» в Дальневосточно
24.02.2012 «Газпромтранс» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпромтранс» свыше 1200 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение решения для централизованной защиты р
27.01.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security «Иркутской Нефтяной Компании»

Компания Softline выполнила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security, обеспечив антивирусную защиту корпоративной сети «Иркутско
13.01.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк»

Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сибирскую транспортную компанию «Ратэк». Внедрение нового
12.01.2012 Softline защитила «Тепловые сети» Ростовской области с помощью Kaspersky Business Space Security

мпания Softline сообщила о том, что филиал «Тепловые сети» компании «Донэнерго» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
14.12.2011 Аэропорт «Шереметьево» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

цензий на решение для комплексной защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security. Проект был реализован при технической поддержке компании «
08.11.2011 «Белорусская железная дорога» под защитой Kaspersky Business Space Security

» лицензий на использование решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение продуктов выполнил партнер «Лаборатор
01.11.2011 СК «Согласие» продлила лицензии на Kaspersky Business Space Security

боратория Касперского» сообщила о продлении российской страховой компанией «Согласие» 3300 лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для защиты файловых серверов, рабочих ста
29.09.2011 РБК продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Anti-Spam

нзий на использование решения для защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security, а также продукта для защиты пользователей от массовой расс
15.09.2011 Министерство обороны РФ под защитой Kaspersky Business Space Security

рству обороны РФ лицензий на решение для обеспечения безопасности корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперско
01.08.2011 Аэропорт Калининграда «Храброво» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

дскому аэропорту «Храброво» решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов Kaspersky Business Space Security. Поставку лицензий выполнил партнер «Лаборатории Касперског
26.07.2011 «Диаконт» под защитой Kaspersky Business Space Security

и газовой промышленности, решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Поставку лицензий выполнил партнер «Лаборатории Касперског
12.04.2011 Казахский национальный технический университет им. Сатпаева выбрал защиту «Лаборатории Касперского»

мени К.И. Сатпаева (КазНТУ) 2 тыс. лицензий решения для обеспечения безопасности корпоративной сети Kaspersky Business Space Security. Интегратором выступила компания LimeOn Global Company, пар
22.03.2011 Министерство транспорта Ростовской области защитилось от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

товской области лицензий на решение для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов Kaspersky Business Space Security. Его поставку выполнил партнер «Лаборатории Касперского» —

21.02.2011 «Международные авиалинии Украины» под защитой Kaspersky Business Space Security

го комплекса для централизованной защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств — Kaspersky Business Space Security. Поставку выполнил партнер «Лаборатории Касперского» — комп
18.02.2011 Softline поставила в «Волга-Днепр» 1,5 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security

Компания Softline сообщила об окончании поставки 1500 лицензий Kaspersky Business Space Security для Группы компаний «Волга-Днепр». Поставка произведена в р
04.02.2011 Фонд государственного имущества Украины под защитой Kaspersky Business Space Security

ства Украины программного комплекса для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов Kaspersky Business Space Security. Поставку более 2 тыс. лицензий выполнил партнер «Лаборатор
31.01.2011 «Волга-Днепр» под защитой Kaspersky Business Space Security

оратория Касперского» сообщила о том, что Группа компаний «Волга-Днепр» приобрела 1,5 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security – решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
27.01.2011 «Центральный Банк Литвы» закупил лицензии Kaspersky Business Space Security для защиты от интернет-угроз

аборатория Касперского» сообщила о том, что «Центральный Банк Литвы» приобрел более тысячи лицензий Kaspersky Business Space Security – решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
23.12.2010 Kaspersky Business Space Security на защите фирмы ЭТМ

редставительство компании Softline сообщило о поставке более 2500 лицензий программного обеспечения Kaspersky Business Space Security фирме ЭТМ, работающей на рынке поставки электротехнической

28.10.2010 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в сеть аптек «Мелодия Здоровья»

ии сети аптек «Мелодия Здоровья» (ЗАО «Ермак») на программное обеспечение «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security. Федеральная аптечная сеть «Мелодия здоровья», на данный мо
15.10.2010 Администрация Нижневартовска под защитой Kaspersky Business Space Security

ции города Нижневартовска решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперског
17.09.2010 «Белорусская железная дорога» под защитой Kaspersky Business Space Security

орусская железная дорога» решений для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение продуктов выполнил партнер «Лаборатор
07.07.2010 «Антор Бизнес Решения» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security

а «Антор Бизнес Решения» продукта для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. «Наши клиенты предъявляют высокие требования к уровню инфо
02.07.2010 Фонд соцзащиты населения Беларуси защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

ления республики Беларусь решений для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение более 1800 лицензий продукта выполнил

Публикаций - 146, упоминаний - 263

Kaspersky Endpoint Security for Business и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 138
Softline - Софтлайн 3743 40
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 16
Microsoft Corporation 25775 6
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
SoftwareONE Group 108 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 3
Intel Corporation 12811 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 2
Softkey - Софткей 215 2
Koss 39 2
RuVDS - МТ Финанс 107 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Trend Micro 651 2
ДиалогНаука 271 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Открытые технологии 732 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Амтел-Сервис 37 1
Malwarebytes Labs 40 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
НЭТА 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 3
Газпром ПАО 1493 2
Волга-Днепр - авиакомпания 46 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Кредит Европа банк 67 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Toyota - Lexus 83 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Цезарь Сателлит 43 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Faber-Castell 1 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
Агропромкредит 20 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Д2 Страхование 3 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Мелодия Здоровья - Ермак - аптечная сеть 3 1
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Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 17
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Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 13
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 11
Linux OS 11533 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 8
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
Postfix - mail transfer agent 55 8
Kaspersky Open Space Security 37 7
Kaspersky Security Center - KSC 83 6
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Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 5
Kaspersky Security Corporate Suite 9 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 3
Kaspersky Enterprise Space Security 45 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Apple macOS 2419 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 2
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СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Raspberry Pi Zero 31 2
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Bitdefender GravityZone 8 1
BitDefender Total Security 6 1
Webroot SecureAnywhere 4 1
Земков Сергей 159 25
Савушкин Александр 12 6
Робинов Евгений 4 4
Поберий Юрий 4 3
Касперский Евгений 337 3
Ермолаев Владимир 7 2
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Цаплин Никита 87 2
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Бибеза Фатима 2 2
Новиков Андрей 34 1
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Паршин Андрей 3 1
Наумов Максим 100 1
Митрохин Максим 11 1
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Жуков Владимир 3 1
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Глухов Владимир 3 1
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Колесников Юрий 10 1
Монин Сергей 10 1
Писарев Сергей 4 1
Сидоров Сергей 24 1
Воронцов Сергей 8 1
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Леонтьева Инга 3 1
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Мучник Феликс 68 1
Алексеев Константин 6 1
Береговский Геннадий 7 1
Хохлов Игорь 25 1
Соболев Алексей 4 1
Зенкин Денис 263 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 1
Попов Олег 57 1
Ференец Вадим 29 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 12
Украина 7928 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Молдавия - Республика Молдова 738 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
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