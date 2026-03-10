Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Самодуров Александр


СОБЫТИЯ


10.03.2026 «Хомнет» интегрировала свои решения с платформой данных Cbonds 1
26.09.2012 Netone расширяет номерную емкость 1
10.04.2006 "Черный" рынок ИТ: обзор спроса и предложения 1
14.02.2006 Информационная безопасность: в сетях самообмана 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самодуров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Webroot Software 31 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
Информзащита 874 1
Microsoft Corporation 25376 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 180 1
eBay Inc 1632 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5794 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 447 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3298 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2380 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7771 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13734 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8260 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2739 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7091 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1369 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6011 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4395 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1095 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1054 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2426 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3098 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3619 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5938 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12469 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 893 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2495 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3116 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 469 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1921 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1013 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4840 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5257 2
Хомнет НФО 33 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
JavaScript - JS - язык программирования 1352 1
Эмм Максим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Польша - Республика 2007 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Южная Корея - Республика 6901 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
Нидерланды 3656 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6372 1
Английский язык 6910 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1092 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3729 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1840 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2203 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 338 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 1
Фондовая биржа - ПУРЦБ - профессиональные участники рынка ценных бумаг 6 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 32 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4962 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 497 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240