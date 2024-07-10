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Кибербезопасность "русские хакеры" Кибератаки российских хакеров

СОБЫТИЯ


10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов

ппу, известную как Midnight Blizzard, или Nobelium. И это не первое обвинение, предъявленное в США «русским хакерам». Последнее время их можно услышать достаточно часто. В феврале 2022 г. амери
14.02.2024 В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

щиков тогда еще были неизвестны. Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называе
26.09.2023 Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

которая, в теории, может очень заинтересовать ее ближайших конкурентов. Ее «вес» они тоже оставляют за кадром, как и сумму, которую они хотят за нее выручить за нее. Также пока нет данных, как именно хакеры из России и Украины намерены продать собранную, по их утверждению, информацию. Возможно, архив получит лишь одного нового владельца, или же злоумышленники попытаются получить за него ден
21.07.2023 «Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе

го гиганта Shell и правительств штатов Миннесота и Иллинойс. Российский интернет-портал Securitylab.ru писал, что США назначили вознаграждение в $10 млн за сведения, которые помогут раскрыть личности русских хакеров Clop. Представители Министерства юстиции США заявили, что вознаграждение будет выплачено тем, кто предоставит информацию о лидерах или ключевых членах группировки Clop, а также

13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров

олиции и объектов критически важной инфраструктуры в Германии в январе 2023 г. Также активисты нарушали работу сайтов нескольких больниц в США. В ноябре 2022 г. американский Минфин признал опасность «пророссийской хакерской группы» KillNet, сообщив, что ведомству удалось защитить от атаки финансовую компанию JPMorgan Chase & Co, сетевую инфраструктуру которого злоумышленники пытались заблок
21.12.2022 Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Reg
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?

которые произошли осенью 2022 г. В начале октября 2022 г. 14 американских аэропортов столкнулись с массированными хакерскими атаками, которые нарушили работу веб-сайтов, ответственность на себя взяли русскоязычные хакеры из известной группировки Killnet. В то же время управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами кибератаки никак не затронули. Почему и
30.03.2022 В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров

расценки за услуги «белых» хакеров находятся на уровне международных. Об этом заявил изданию коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. В популярности отечественных платформ среди российских хакеров не сомневается и руководитель отдела анализа защищенности Angara Security Сергей Гилев, хотя его аргументы несколько иные. С его слов, хакеры переключатся на них после отказа
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса

Российские власти отрицают любую связь Кремля с киберпреступными группировками. Отличительные черты русских хакеров Chainalysis не раскрывает, криптокошельки каких именно хакерских групп, якобы
12.01.2022 Спецслужбы США выпустили инструкцию по борьбе с русскими хакерами. Что они советуют?

инятые тактики, приемы и процедуры хакеров. Наряду с этим документ содержит действия по обнаружению русских хакеров, руководство по реагированию на инциденты, а также методы по смягчению послед
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире

ший показатель среди всех стран мира, и даже главный «конкурент», КНДР, пока не в силах догнать ее. Российские хакеры признаны самыми активными в мире В отчете сказано, что на КНДР приходится 2
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

ционной безопасности, остается политическая ситуация, — уверен Шерстобитов. — Читая последние новости, возникает ощущение, что мир играет в русскую рулетку, и барабан револьвера заряжен исключительно русскими хакерами. “Русский хакер” — устоявшийся термин наряду с “Петровым” и “Бошировым”, которым пугают западное общество». В такой ситуации, по мнению топ-менеджера, отечественные компании п
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть

убопроводной компании в Америке Colonial Pipeline были заблокированы цифровыми вымогателями. Атака «русских хакеров» привела не только к закрытию главного трубопровода Colonial Pipeline, но так
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете

по умолчанию в Email Appender присутствует список из 10 тыс. вариантов серверов IMAP, и программа автоматически анализирует почтовый адрес, чтобы определить, какое серверное подключение использовать. Русские хакеры научились подсаживать спам прямо в ящики получателей В конечном счете Email Appender позволяет подставлять в поле Sender любые реальные адреса, чтобы выдать сообщение за легитимн
28.11.2019 Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей

ел Чехии выяснило, что сайт не работает должным образом. В итоге там решили отказаться от регистрации по интернету — вместо этого вьетнамцы должны были записываться на прием в посольство по телефону. Российские хакеры пять лет контролировали выдачу виз в Чехию Узнав об этом, Воронины разработали новую схему — теперь они перехватывали звонки, поступавшие в посольство. В результате дозвонитьс
26.06.2019 Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров»

ите компьютера. Злоумышленники неоднократно говорили пользователям, что проблемы связаны с атаками «русских хакеров». Правоохранителям удалось отследить около $555 тыс. из средств, полученных м
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров»

амма Carberp – вредоносное ПО для взлома банковских сетей. Предположительно, Carberp был разработан российскими хакерами, гласят документы ЦРУ.Заимствование кода Carberp стало возможным благода
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос

итают «русских хакеров» мифом и стереотипом«Лаборатория Касперского» уточняет, что не «русские», а «русскоязычные» хакеры существуют«В современном мире практически невозможно установить источни
11.09.2015 У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе

Причины ссорыКомпания FireEye, известная своими регулярными обвинениями в атаках на США «пророссийских хакеров», поссорилась с германской ERNW, также специализирующейся на информационной безопасности. Поводом для разногласий послужил отчет ERNW о пяти уязвимостях, найденных в проду
19.08.2015 «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России

и. В группу российских целей также входили компания Apostol Media Group, генеральный директор российской компании, занимающейся разработкой шифровального ПО, и разработчик из компании Mail.Ru Group. «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России Распределение атак в мире Согласно данным Trend Micro, большинство атак в рамках Pawn Storm нацелены на Украину

13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США

так). Эксперты опубликовали хэш-суммы вредоносных приложений и IP-адрес командно-контрольного сервера, чтобы компании могли заблокировать их. В докладе root9B говорится, что за последние три-пять лет российские хакеры «создали крупнейший из обнаруженных ботнетов, похитили логины и пароли к десяткам миллионов аккаунтов и украли почти $900 млн из банков по всему миру». Увеличение количества к
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash

Венгррии, Министерства бороны и внутренних дел Грузии. В последний раз США обвинили в кибератаках «русских хакеров» совсем недавно — полторы недели назад. Тогда агентство CNN со ссылкой на соб
16.03.2015 Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров»

мериканский телеканал ABC News и популярная британская газета Daily Mail. Как уточняет ABC News, специалисты Госдепа отключили почтовые серверы, взломанные в ноябре 2014 г., как считают в Вашингтоне, пророссийскими хакерами. Отключение необходимо для того, чтобы специалисты могли «вычистить» занесенное хакерами вредоносное программное обеспечение, сообщил представитель Госдепа изданию ABC N
20.02.2015 Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров»

дома в октябре 2014 г., сообщает WSJ. Тогда власти США также назвали наиболее вероятным организатором атаки российское правительство. Госдеп США не может «выгнать» из своей сети предположительно про-российских хакеров По словам двух источников WSJ, цель продолжающихся атак — получение информации, связанной с кризисом на Украине. Изначально хакеры смогли проникнуть на один из компьютеров сл
06.08.2014 «Банда русских хакеров» накопила крупнейшую в мире базу украденных паролей

Американская компания, специализирующаяся на информационной безопасности, раскрыла группировку русских хакеров, располагающую самой большой в мире базой данных похищенных логинов и паролей
26.07.2013 США обвинили российских хакеров в «крупнейшем хищении»

ом и хищением данных, когда либо расследуемым властями США». Дело, обвиняемыми по которому проходят российские хакеры, является крупнейшим в истории американской правовой системы Основой обвине
09.10.2012 США признались: русские хакеры не ломали водяной насос

ак показало расследование, в случае с водяным насосом не было и речи об атаке организованной группы российских хакеров, тем более военных. Не было кражи паролей и перегрузки водяного насоса, вы
28.03.2011 За 2010 г. русские хакеры заработали около $2,5 млрд

p-IB, занимающейся расследованием ИТ-инцидентов, совместно с аналитиками Eset и Leta. При соответствующих факторах развития ИТ и рынка киберпреступлений аналитики прогнозируют, что уже в текущем году русские хакеры заработают около $3,7 млрд, а в 2013 г. удвоят данный показатель. Приблизительно половина доходов русского сегмента рынка компьютерных преступлений будет приходиться на российски
18.10.2010 Российские хакеры могут провести до 20 лет в тюрьмах США

граждане стали чаще фигурировать в делах по поводу хищения денег с использованием компьютерных систем Напомним, что это не единственный случай, когда на хищении средств с банковских счетов попадаются российские хакеры. В конце сентября прокуратура США и ФБР объявили о раскрытии преступной сети, участники которой похитили из американских банков более $3 млн, получив доступ к счетам с помощью
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank

урон в $256 млн в год организациям только в США. «Судя по последним настроениям в западной прессе, российские хакеры становятся отличной страшилкой для налогоплательщиков, которую с успехом ра
17.08.2009 Русские хакеры маскируются под американцев

водит кибератаки на новый уровень. «Каждый из данных приемов сам по себе не является новинкой, но их смогли использовать совместно, и вот это произошло впервые», - сказал он. Во время войны с Грузией российские хакеры использовали идентификационные данные американцев, модифицированное ПО Microsoft и социальные сети Twitter и Facebook «Американские компании и обычные граждане США должны осоз
06.07.2007 Русские хакеры атаковали мир из Италии

рузки хакерской программой Mpack вредоносных программ на компьютер пользователя. "Угроза российским пользователям более реальна, чем каким-либо другим, поскольку Mpack был создан в России и продается русскими хакерами", - говорит ведущий вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. По его мнению, Mpack пользуется большой популярностью среди многих российских злоумышленников
12.12.2006 Российские хакеры ограбили иностранцев на €50 млн

По данным Интерпола, от рук российских хакеров пострадали граждане 12 стран мира, потерявшие в результате этого €50 млн. Речь идет о неправомерном доступе через компьютерные системы к банковской информации, хищении денежн
11.04.2005 Управление "К" МВД: наши хакеры - "лучшие" в мире
09.03.2005 Российские хакеры обнаружили "дыру" в популярном форуме
15.02.2005 Российские хакеры нашли уязвимости в AWStats
21.11.2000 Американцы считают русских хакеров лучшими в мире

никто не сомневался, что Microsoft пострадала от рук наших хакеров - многие расхваливают искусность русских хакеров в связи с этим делом. Согласно данным опроса, недавно проведенного на хакерск
21.11.2000 Русские хакеры глазами американцев

чно, это не является прямым доказательством причастности русских, но многие расхваливают искусность русских хакеров в связи с этим делом. Согласно данным опроса, недавно проведенного на хакерск

Публикаций - 181, упоминаний - 237

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25670 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5568 25
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 904 19
Cisco Systems 5345 14
Apple Inc 13042 11
Google LLC 12581 11
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 44 10
KillNet - Хакерская группировка 17 9
X Corp - Twitter 2929 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1720 8
Trellix - FireEye 62 7
REvil - Хакерская группировка 51 7
IBM - International Business Machines Corp 9669 6
InfoWatch - Инфовотч 1164 6
Oracle Corporation 7046 6
Информзащита 924 6
VK - Mail.ru Group 3586 6
Telegram Group 2867 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
Trend Micro 649 5
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 5
SAP SE 5568 4
Meta Platforms - Facebook 4602 4
Sony 6717 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Verisign 361 4
SolarWinds 59 4
Lurk - Хакерская группировка 19 4
Evil Corp - Хакерская группировка 13 4
Spamhaus 40 4
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 4
Samsung Electronics 10978 3
Dell EMC 5164 3
Yandex - Яндекс 9059 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 3
Microsoft Corporation - GitHub 1049 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 903 5
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 4
Microsoft - LinkedIn 693 4
Visa International 1989 4
Assist - Ассист 217 4
РЖД - Российские железные дороги 2079 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Альфа-Банк 1963 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 3
Royal Dutch Shell - Шелл 231 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Citi - Citibank 158 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Colonial Pipeline 34 3
The Home Depot Inc 66 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 2
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 2
Phoenix Zoo 3 2
eBay Inc 1637 2
Neiman Marcus 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2382 2
Lockheed Martin 777 2
Hensoldt 2 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
PA Consulting Group - Personnel Administration 7 1
Адамант 3 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Eindhoven Airport - Аэропорт Эйндховен - IATA: EIN, ICAO: EHEH 1 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Quo Vadis - интернет-клуб 5 1
Ashley Madison 8 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Газпром ПАО 1479 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 40
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3600 27
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