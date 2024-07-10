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Кибербезопасность "русские хакеры" Кибератаки российских хакеров
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СОБЫТИЯ
|10.07.2024
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«Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов
ппу, известную как Midnight Blizzard, или Nobelium. И это не первое обвинение, предъявленное в США «русским хакерам». Последнее время их можно услышать достаточно часто. В феврале 2022 г. амери
|14.02.2024
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В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески
щиков тогда еще были неизвестны. Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называе
|26.09.2023
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Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа
которая, в теории, может очень заинтересовать ее ближайших конкурентов. Ее «вес» они тоже оставляют за кадром, как и сумму, которую они хотят за нее выручить за нее. Также пока нет данных, как именно хакеры из России и Украины намерены продать собранную, по их утверждению, информацию. Возможно, архив получит лишь одного нового владельца, или же злоумышленники попытаются получить за него ден
|21.07.2023
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«Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе
го гиганта Shell и правительств штатов Миннесота и Иллинойс. Российский интернет-портал Securitylab.ru писал, что США назначили вознаграждение в $10 млн за сведения, которые помогут раскрыть личности русских хакеров Clop. Представители Министерства юстиции США заявили, что вознаграждение будет выплачено тем, кто предоставит информацию о лидерах или ключевых членах группировки Clop, а также
|13.02.2023
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Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров
олиции и объектов критически важной инфраструктуры в Германии в январе 2023 г. Также активисты нарушали работу сайтов нескольких больниц в США. В ноябре 2022 г. американский Минфин признал опасность «пророссийской хакерской группы» KillNet, сообщив, что ведомству удалось защитить от атаки финансовую компанию JPMorgan Chase & Co, сетевую инфраструктуру которого злоумышленники пытались заблок
|21.12.2022
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Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески
Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Reg
|07.11.2022
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ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?
которые произошли осенью 2022 г. В начале октября 2022 г. 14 американских аэропортов столкнулись с массированными хакерскими атаками, которые нарушили работу веб-сайтов, ответственность на себя взяли русскоязычные хакеры из известной группировки Killnet. В то же время управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами кибератаки никак не затронули. Почему и
|30.03.2022
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В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров
расценки за услуги «белых» хакеров находятся на уровне международных. Об этом заявил изданию коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. В популярности отечественных платформ среди российских хакеров не сомневается и руководитель отдела анализа защищенности Angara Security Сергей Гилев, хотя его аргументы несколько иные. С его слов, хакеры переключатся на них после отказа
|15.02.2022
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Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса
Российские власти отрицают любую связь Кремля с киберпреступными группировками. Отличительные черты русских хакеров Chainalysis не раскрывает, криптокошельки каких именно хакерских групп, якобы
|12.01.2022
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Спецслужбы США выпустили инструкцию по борьбе с русскими хакерами. Что они советуют?
инятые тактики, приемы и процедуры хакеров. Наряду с этим документ содержит действия по обнаружению русских хакеров, руководство по реагированию на инциденты, а также методы по смягчению послед
|08.10.2021
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Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире
ший показатель среди всех стран мира, и даже главный «конкурент», КНДР, пока не в силах догнать ее. Российские хакеры признаны самыми активными в мире В отчете сказано, что на КНДР приходится 2
|18.05.2021
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Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»
ционной безопасности, остается политическая ситуация, — уверен Шерстобитов. — Читая последние новости, возникает ощущение, что мир играет в русскую рулетку, и барабан револьвера заряжен исключительно русскими хакерами. “Русский хакер” — устоявшийся термин наряду с “Петровым” и “Бошировым”, которым пугают западное общество». В такой ситуации, по мнению топ-менеджера, отечественные компании п
|10.05.2021
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Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть
убопроводной компании в Америке Colonial Pipeline были заблокированы цифровыми вымогателями. Атака «русских хакеров» привела не только к закрытию главного трубопровода Colonial Pipeline, но так
|06.01.2021
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«Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете
по умолчанию в Email Appender присутствует список из 10 тыс. вариантов серверов IMAP, и программа автоматически анализирует почтовый адрес, чтобы определить, какое серверное подключение использовать. Русские хакеры научились подсаживать спам прямо в ящики получателей В конечном счете Email Appender позволяет подставлять в поле Sender любые реальные адреса, чтобы выдать сообщение за легитимн
|28.11.2019
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Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей
ел Чехии выяснило, что сайт не работает должным образом. В итоге там решили отказаться от регистрации по интернету — вместо этого вьетнамцы должны были записываться на прием в посольство по телефону. Российские хакеры пять лет контролировали выдачу виз в Чехию Узнав об этом, Воронины разработали новую схему — теперь они перехватывали звонки, поступавшие в посольство. В результате дозвонитьс
|26.06.2019
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Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров»
ите компьютера. Злоумышленники неоднократно говорили пользователям, что проблемы связаны с атаками «русских хакеров». Правоохранителям удалось отследить около $555 тыс. из средств, полученных м
|10.04.2017
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ЦРУ украло троян у «русских хакеров»
амма Carberp – вредоносное ПО для взлома банковских сетей. Предположительно, Carberp был разработан российскими хакерами, гласят документы ЦРУ.Заимствование кода Carberp стало возможным благода
|10.08.2016
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«Русские хакеры» - кто они? Опрос
итают «русских хакеров» мифом и стереотипом«Лаборатория Касперского» уточняет, что не «русские», а «русскоязычные» хакеры существуют«В современном мире практически невозможно установить источни
|11.09.2015
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У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе
Причины ссорыКомпания FireEye, известная своими регулярными обвинениями в атаках на США «пророссийских хакеров», поссорилась с германской ERNW, также специализирующейся на информационной безопасности. Поводом для разногласий послужил отчет ERNW о пяти уязвимостях, найденных в проду
|19.08.2015
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«Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России
и. В группу российских целей также входили компания Apostol Media Group, генеральный директор российской компании, занимающейся разработкой шифровального ПО, и разработчик из компании Mail.Ru Group. «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России Распределение атак в мире Согласно данным Trend Micro, большинство атак в рамках Pawn Storm нацелены на Украину
|13.05.2015
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«Российские хакеры» готовят атаку на банки США
так). Эксперты опубликовали хэш-суммы вредоносных приложений и IP-адрес командно-контрольного сервера, чтобы компании могли заблокировать их. В докладе root9B говорится, что за последние три-пять лет российские хакеры «создали крупнейший из обнаруженных ботнетов, похитили логины и пароли к десяткам миллионов аккаунтов и украли почти $900 млн из банков по всему миру». Увеличение количества к
|20.04.2015
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«Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash
Венгррии, Министерства бороны и внутренних дел Грузии. В последний раз США обвинили в кибератаках «русских хакеров» совсем недавно — полторы недели назад. Тогда агентство CNN со ссылкой на соб
|16.03.2015
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Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров»
мериканский телеканал ABC News и популярная британская газета Daily Mail. Как уточняет ABC News, специалисты Госдепа отключили почтовые серверы, взломанные в ноябре 2014 г., как считают в Вашингтоне, пророссийскими хакерами. Отключение необходимо для того, чтобы специалисты могли «вычистить» занесенное хакерами вредоносное программное обеспечение, сообщил представитель Госдепа изданию ABC N
|20.02.2015
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Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров»
дома в октябре 2014 г., сообщает WSJ. Тогда власти США также назвали наиболее вероятным организатором атаки российское правительство. Госдеп США не может «выгнать» из своей сети предположительно про-российских хакеров По словам двух источников WSJ, цель продолжающихся атак — получение информации, связанной с кризисом на Украине. Изначально хакеры смогли проникнуть на один из компьютеров сл
|06.08.2014
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«Банда русских хакеров» накопила крупнейшую в мире базу украденных паролей
Американская компания, специализирующаяся на информационной безопасности, раскрыла группировку русских хакеров, располагающую самой большой в мире базой данных похищенных логинов и паролей
|26.07.2013
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США обвинили российских хакеров в «крупнейшем хищении»
ом и хищением данных, когда либо расследуемым властями США». Дело, обвиняемыми по которому проходят российские хакеры, является крупнейшим в истории американской правовой системы Основой обвине
|09.10.2012
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США признались: русские хакеры не ломали водяной насос
ак показало расследование, в случае с водяным насосом не было и речи об атаке организованной группы российских хакеров, тем более военных. Не было кражи паролей и перегрузки водяного насоса, вы
|28.03.2011
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За 2010 г. русские хакеры заработали около $2,5 млрд
p-IB, занимающейся расследованием ИТ-инцидентов, совместно с аналитиками Eset и Leta. При соответствующих факторах развития ИТ и рынка киберпреступлений аналитики прогнозируют, что уже в текущем году русские хакеры заработают около $3,7 млрд, а в 2013 г. удвоят данный показатель. Приблизительно половина доходов русского сегмента рынка компьютерных преступлений будет приходиться на российски
|18.10.2010
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Российские хакеры могут провести до 20 лет в тюрьмах США
граждане стали чаще фигурировать в делах по поводу хищения денег с использованием компьютерных систем Напомним, что это не единственный случай, когда на хищении средств с банковских счетов попадаются российские хакеры. В конце сентября прокуратура США и ФБР объявили о раскрытии преступной сети, участники которой похитили из американских банков более $3 млн, получив доступ к счетам с помощью
|22.12.2009
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Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank
урон в $256 млн в год организациям только в США. «Судя по последним настроениям в западной прессе, российские хакеры становятся отличной страшилкой для налогоплательщиков, которую с успехом ра
|17.08.2009
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Русские хакеры маскируются под американцев
водит кибератаки на новый уровень. «Каждый из данных приемов сам по себе не является новинкой, но их смогли использовать совместно, и вот это произошло впервые», - сказал он. Во время войны с Грузией российские хакеры использовали идентификационные данные американцев, модифицированное ПО Microsoft и социальные сети Twitter и Facebook «Американские компании и обычные граждане США должны осоз
|06.07.2007
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Русские хакеры атаковали мир из Италии
рузки хакерской программой Mpack вредоносных программ на компьютер пользователя. "Угроза российским пользователям более реальна, чем каким-либо другим, поскольку Mpack был создан в России и продается русскими хакерами", - говорит ведущий вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. По его мнению, Mpack пользуется большой популярностью среди многих российских злоумышленников
|12.12.2006
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Российские хакеры ограбили иностранцев на €50 млн
По данным Интерпола, от рук российских хакеров пострадали граждане 12 стран мира, потерявшие в результате этого €50 млн. Речь идет о неправомерном доступе через компьютерные системы к банковской информации, хищении денежн
|11.04.2005
|Управление "К" МВД: наши хакеры - "лучшие" в мире
|09.03.2005
|Российские хакеры обнаружили "дыру" в популярном форуме
|15.02.2005
|Российские хакеры нашли уязвимости в AWStats
|21.11.2000
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Американцы считают русских хакеров лучшими в мире
никто не сомневался, что Microsoft пострадала от рук наших хакеров - многие расхваливают искусность русских хакеров в связи с этим делом. Согласно данным опроса, недавно проведенного на хакерск
|21.11.2000
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Русские хакеры глазами американцев
чно, это не является прямым доказательством причастности русских, но многие расхваливают искусность русских хакеров в связи с этим делом. Согласно данным опроса, недавно проведенного на хакерск
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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