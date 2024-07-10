«Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов ппу, известную как Midnight Blizzard, или Nobelium. И это не первое обвинение, предъявленное в США «русским хакерам». Последнее время их можно услышать достаточно часто. В феврале 2022 г. амери

В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески щиков тогда еще были неизвестны. Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называе

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа которая, в теории, может очень заинтересовать ее ближайших конкурентов. Ее «вес» они тоже оставляют за кадром, как и сумму, которую они хотят за нее выручить за нее. Также пока нет данных, как именно хакеры из России и Украины намерены продать собранную, по их утверждению, информацию. Возможно, архив получит лишь одного нового владельца, или же злоумышленники попытаются получить за него ден

«Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе го гиганта Shell и правительств штатов Миннесота и Иллинойс. Российский интернет-портал Securitylab.ru писал, что США назначили вознаграждение в $10 млн за сведения, которые помогут раскрыть личности русских хакеров Clop. Представители Министерства юстиции США заявили, что вознаграждение будет выплачено тем, кто предоставит информацию о лидерах или ключевых членах группировки Clop, а также

Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров олиции и объектов критически важной инфраструктуры в Германии в январе 2023 г. Также активисты нарушали работу сайтов нескольких больниц в США. В ноябре 2022 г. американский Минфин признал опасность «пророссийской хакерской группы» KillNet, сообщив, что ведомству удалось защитить от атаки финансовую компанию JPMorgan Chase & Co, сетевую инфраструктуру которого злоумышленники пытались заблок

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Reg

ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? которые произошли осенью 2022 г. В начале октября 2022 г. 14 американских аэропортов столкнулись с массированными хакерскими атаками, которые нарушили работу веб-сайтов, ответственность на себя взяли русскоязычные хакеры из известной группировки Killnet. В то же время управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами кибератаки никак не затронули. Почему и

В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров расценки за услуги «белых» хакеров находятся на уровне международных. Об этом заявил изданию коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. В популярности отечественных платформ среди российских хакеров не сомневается и руководитель отдела анализа защищенности Angara Security Сергей Гилев, хотя его аргументы несколько иные. С его слов, хакеры переключатся на них после отказа

Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса Российские власти отрицают любую связь Кремля с киберпреступными группировками. Отличительные черты русских хакеров Chainalysis не раскрывает, криптокошельки каких именно хакерских групп, якобы

Спецслужбы США выпустили инструкцию по борьбе с русскими хакерами. Что они советуют? инятые тактики, приемы и процедуры хакеров. Наряду с этим документ содержит действия по обнаружению русских хакеров, руководство по реагированию на инциденты, а также методы по смягчению послед

Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире ший показатель среди всех стран мира, и даже главный «конкурент», КНДР, пока не в силах догнать ее. Российские хакеры признаны самыми активными в мире В отчете сказано, что на КНДР приходится 2

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» ционной безопасности, остается политическая ситуация, — уверен Шерстобитов. — Читая последние новости, возникает ощущение, что мир играет в русскую рулетку, и барабан револьвера заряжен исключительно русскими хакерами. “Русский хакер” — устоявшийся термин наряду с “Петровым” и “Бошировым”, которым пугают западное общество». В такой ситуации, по мнению топ-менеджера, отечественные компании п

Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть убопроводной компании в Америке Colonial Pipeline были заблокированы цифровыми вымогателями. Атака «русских хакеров» привела не только к закрытию главного трубопровода Colonial Pipeline, но так

«Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете по умолчанию в Email Appender присутствует список из 10 тыс. вариантов серверов IMAP, и программа автоматически анализирует почтовый адрес, чтобы определить, какое серверное подключение использовать. Русские хакеры научились подсаживать спам прямо в ящики получателей В конечном счете Email Appender позволяет подставлять в поле Sender любые реальные адреса, чтобы выдать сообщение за легитимн

Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей ел Чехии выяснило, что сайт не работает должным образом. В итоге там решили отказаться от регистрации по интернету — вместо этого вьетнамцы должны были записываться на прием в посольство по телефону. Российские хакеры пять лет контролировали выдачу виз в Чехию Узнав об этом, Воронины разработали новую схему — теперь они перехватывали звонки, поступавшие в посольство. В результате дозвонитьс

Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров» ите компьютера. Злоумышленники неоднократно говорили пользователям, что проблемы связаны с атаками «русских хакеров». Правоохранителям удалось отследить около $555 тыс. из средств, полученных м

ЦРУ украло троян у «русских хакеров» амма Carberp – вредоносное ПО для взлома банковских сетей. Предположительно, Carberp был разработан российскими хакерами, гласят документы ЦРУ.Заимствование кода Carberp стало возможным благода

«Русские хакеры» - кто они? Опрос итают «русских хакеров» мифом и стереотипом«Лаборатория Касперского» уточняет, что не «русские», а «русскоязычные» хакеры существуют«В современном мире практически невозможно установить источни

У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе Причины ссорыКомпания FireEye, известная своими регулярными обвинениями в атаках на США «пророссийских хакеров», поссорилась с германской ERNW, также специализирующейся на информационной безопасности. Поводом для разногласий послужил отчет ERNW о пяти уязвимостях, найденных в проду

«Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России и. В группу российских целей также входили компания Apostol Media Group, генеральный директор российской компании, занимающейся разработкой шифровального ПО, и разработчик из компании Mail.Ru Group. «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России Распределение атак в мире Согласно данным Trend Micro, большинство атак в рамках Pawn Storm нацелены на Украину

«Российские хакеры» готовят атаку на банки США так). Эксперты опубликовали хэш-суммы вредоносных приложений и IP-адрес командно-контрольного сервера, чтобы компании могли заблокировать их. В докладе root9B говорится, что за последние три-пять лет российские хакеры «создали крупнейший из обнаруженных ботнетов, похитили логины и пароли к десяткам миллионов аккаунтов и украли почти $900 млн из банков по всему миру». Увеличение количества к

«Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash Венгррии, Министерства бороны и внутренних дел Грузии. В последний раз США обвинили в кибератаках «русских хакеров» совсем недавно — полторы недели назад. Тогда агентство CNN со ссылкой на соб

Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров» мериканский телеканал ABC News и популярная британская газета Daily Mail. Как уточняет ABC News, специалисты Госдепа отключили почтовые серверы, взломанные в ноябре 2014 г., как считают в Вашингтоне, пророссийскими хакерами. Отключение необходимо для того, чтобы специалисты могли «вычистить» занесенное хакерами вредоносное программное обеспечение, сообщил представитель Госдепа изданию ABC N

Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров» дома в октябре 2014 г., сообщает WSJ. Тогда власти США также назвали наиболее вероятным организатором атаки российское правительство. Госдеп США не может «выгнать» из своей сети предположительно про-российских хакеров По словам двух источников WSJ, цель продолжающихся атак — получение информации, связанной с кризисом на Украине. Изначально хакеры смогли проникнуть на один из компьютеров сл

«Банда русских хакеров» накопила крупнейшую в мире базу украденных паролей Американская компания, специализирующаяся на информационной безопасности, раскрыла группировку русских хакеров, располагающую самой большой в мире базой данных похищенных логинов и паролей

США обвинили российских хакеров в «крупнейшем хищении» ом и хищением данных, когда либо расследуемым властями США». Дело, обвиняемыми по которому проходят российские хакеры, является крупнейшим в истории американской правовой системы Основой обвине

США признались: русские хакеры не ломали водяной насос ак показало расследование, в случае с водяным насосом не было и речи об атаке организованной группы российских хакеров, тем более военных. Не было кражи паролей и перегрузки водяного насоса, вы

За 2010 г. русские хакеры заработали около $2,5 млрд p-IB, занимающейся расследованием ИТ-инцидентов, совместно с аналитиками Eset и Leta. При соответствующих факторах развития ИТ и рынка киберпреступлений аналитики прогнозируют, что уже в текущем году русские хакеры заработают около $3,7 млрд, а в 2013 г. удвоят данный показатель. Приблизительно половина доходов русского сегмента рынка компьютерных преступлений будет приходиться на российски

Российские хакеры могут провести до 20 лет в тюрьмах США граждане стали чаще фигурировать в делах по поводу хищения денег с использованием компьютерных систем Напомним, что это не единственный случай, когда на хищении средств с банковских счетов попадаются российские хакеры. В конце сентября прокуратура США и ФБР объявили о раскрытии преступной сети, участники которой похитили из американских банков более $3 млн, получив доступ к счетам с помощью

Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank урон в $256 млн в год организациям только в США. «Судя по последним настроениям в западной прессе, российские хакеры становятся отличной страшилкой для налогоплательщиков, которую с успехом ра

Русские хакеры маскируются под американцев водит кибератаки на новый уровень. «Каждый из данных приемов сам по себе не является новинкой, но их смогли использовать совместно, и вот это произошло впервые», - сказал он. Во время войны с Грузией российские хакеры использовали идентификационные данные американцев, модифицированное ПО Microsoft и социальные сети Twitter и Facebook «Американские компании и обычные граждане США должны осоз

Русские хакеры атаковали мир из Италии рузки хакерской программой Mpack вредоносных программ на компьютер пользователя. "Угроза российским пользователям более реальна, чем каким-либо другим, поскольку Mpack был создан в России и продается русскими хакерами", - говорит ведущий вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. По его мнению, Mpack пользуется большой популярностью среди многих российских злоумышленников

Российские хакеры ограбили иностранцев на €50 млн По данным Интерпола, от рук российских хакеров пострадали граждане 12 стран мира, потерявшие в результате этого €50 млн. Речь идет о неправомерном доступе через компьютерные системы к банковской информации, хищении денежн

Американцы считают русских хакеров лучшими в мире никто не сомневался, что Microsoft пострадала от рук наших хакеров - многие расхваливают искусность русских хакеров в связи с этим делом. Согласно данным опроса, недавно проведенного на хакерск