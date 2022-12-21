Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Двое 48-летних американцев при помощи «русских хакеров» взломали ИТ-систему нью-йоркского такси и зарабатывали по $10 тыс. в день. Они выписывали таксистам пропуска в начало очереди из таких же водителей в аэропорту Джона Кеннеди, чтобы те могли первыми взять пассажира и уехать. Хакерам они заплатили $100 тыс.

Как русские помогли американцам

Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Register со ссылкой на американский Минюст. Целью кибератаки был заработок на таксистах, предпочитающих искать пассажиров в аэропортах, но не желающих ждать в очереди среди других извозчиков.

Граждане США, Дэниэл Абаев (Daniel Abayev) и Питер Лейман (Peter Leyman), придумали схему, которая позволяла таксистам не стоять в очереди за клиентом, а им – стать немного богаче. По информации Минюста, предприимчивые 48-летние американцы договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называемые «пропуска» в начало очереди в обмен на скромное вознаграждение в размере $10 (690 руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2022 г.).

Мужчины к успеху шли. Не получилось

Свой бизнес Абаев и Лейман развернули в аэропорту Джона Кеннеди. На момент публикации материала не было известно, сколько именно им удалось заработать на таксистах, но суммы могут исчисляться миллионами долларов. Также не было информации, кто именно пожаловался на них правоохранительным органам – работники аэропорта, обнаружившие следы взлома, или один из таксистов, посчитавших, что $10 – слишком высокая плата за возможность получить клиента без длительного ожидания.

Таксисты могли принести предприимчивым американцам миллионы долларов

Согласно материалам Минюста, «русские хакеры» провели атаку на инфосистему такси в период с 2019 по 2020 гг. Более точная дата не установлена. Таким образом, Абаев и Лейман могли годами зарабатывать на нетерпеливых таксистах.

Личности кибервзломщиков неизвестны. Точный размер суммы, которую они получили за свою работу – тоже. Как пишет The Register, услуга «русских хакеров» обошлась Абаеву и Лейману в $100 тыс. (6,9 млн руб.).

По предварительным подсчетам, ежедневно возможностью объехать очередь и встать в ее начале пользовалось около 1000 водителей такси. Таким образом, каждый день «бизнесмены» зарабатывали по $10 тыс. (690 тыс. руб.) на двоих, то есть компенсировать затраты на хакеров они смогли менее чем за две недели, после чего стали получать чистую прибыль.

Также пока нет данных, почему американцы обратились к специалистам именно из России.

Масштабная сеть

Абаев и Лейман работали с большим размахом. Они предпочитали общаться с водителями через мессенджеры, где создавали общие чаты, в которых оповещали о возможности сэкономить время. Оплату принимали наличными или через мобильные переводы.

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Чтобы воспользоваться этой схемой, водители отправляли номера своих удостоверений работника таксопарка в групповой чат. В ответ они получали сообщение, к какому терминалу идти, чтобы оплатить проезд. То есть Абаев и Лейман не контактировали с ними в реальной жизни.

Предприниматели даже придумали систему бонусов и поощрений, обеспечивающую водителей 100-процентной скидкой на их услуги. Чтобы получить право на бесплатный проезд в начало очереди, нужно было подключить к системе другого водителя, который ранее не пользовался их услугами. В итоге все были в выигрыше – Абаев и Лейман получали нового клиента, а водитель экономил $10.

Сверхтаинственный взлом

В обвинительных документах не указано, как именно хакерам удалось проникнуть в компьютерную систему такси, какие методы они для этого использовали, и что в итоге сделали, оказавшись внутри сети. Но они ссылаются на нарушение американского закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, которое предполагает использование вредоносного ПО,

По данным The Register, прежде чем обратиться за помощью к хакерам, они пытались проникнуть в систему самостоятельно, в том числе через подкуп кого-либо из сотрудников диспетчерской службы такси. Они хотели дать работнику взятку в обмен на запуск флеш-накопителя с вредоносным ПО на компьютеры в диспетчерской. Кому-то они предлагали деньги за пароль от сети Wi-Fi в диспетчерской, а кому-то – за кражу планшетных компьютеров, подключенных к этой сети.

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В настоящее время Абаеву и Лейману предъявлено по два пункта обвинения в сговоре с целью взлома компьютера, максимальное наказание по которым составляет десять лет лишения свободы. Количество лет заключения определит суд.