Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей

Двое россиян взломали сайт, на котором граждане Вьетнама регистрировались для получения виз в Чехию. В результате визы могли получить только те, кто заплатил хакерам мзду. Когда посольство отказалось от сайта и начало проводить регистрацию через колл-центр, россияне хакнули и его. Всего они заработали на выдаче виз 30 млн евро.



Братья Воронины

Двое россиян взломали систему выдачи виз в Чехию гражданам Вьетнама и в течение пяти лет брали с них денежный сбор за получение вида на жительство в этой стране. Благодаря незаконным поборам хакеры сумели заработать в общей сложности 30 млн евро. Об этом сообщает ресурс Seznam.

Братья Андрей и Александр Воронины, которые сумели реализовать эту мошенническую схему, проживают в Праге. Андрею 36 лет, Александру 34 года. Оба являются выпускниками физико-математического факультета Карлова университета. Несмотря на то, что братья живут в Чехии и окончили чешский вуз, «Радио Прага» называет их «проживающими в Праге россиянами». Полученные мошенническим путем деньги они вкладывали в недвижимость и ценные бумаги.

Взлом посольского сайта

В 2013 г. Воронины использовали специальное ПО и программных роботов, чтобы взломать сайт Visapoint, где регистрируются граждане Вьетнама, которые хотят получить вид на жительство в Чехии. Без регистрации на этом сайте они не могут попасть в чешское посольство в Ханое, чтобы подать заявление. Воронины сделали так, что зарегистрироваться на сайте могли только те вьетнамцы, которые заплатили им денежный сбор в размере около 15 тыс. евро. Для взлома они использовали программу для обхода технологии CAPTCHA, которая проверяет, не является ли пользователь роботом.

Братья действовали не в одиночку — с ними работал посредник вьетнамского происхождения. Он встречался с Ворониными в торговом центре в Праге, где передавал списки граждан, которым нужно разрешить регистрацию, и уплаченные этими гражданами наличные деньги — миллионы крон. Для встреч с посредником Воронины в целях маскировки прибегали к переодеванию. У них были и другие сообщники — лица, которые во Вьетнаме помогали своим соотечественникам с выездом в Чехию и за счет этого поставляли Ворониным клиентов.

Альтернативный колл-центр

Вскоре Министерство иностранных дел Чехии выяснило, что сайт не работает должным образом. В итоге там решили отказаться от регистрации по интернету — вместо этого вьетнамцы должны были записываться на прием в посольство по телефону.

Российские хакеры пять лет контролировали выдачу виз в Чехию

Узнав об этом, Воронины разработали новую схему — теперь они перехватывали звонки, поступавшие в посольство. В результате дозвониться до посольского колл-центра могли опять-таки только те граждане Вьетнама, которые заплатили братьям сбор. Для остальных телефонная линия была постоянно занята, поскольку она находилась под перманентной атакой, организованной Ворониными с помощью модемов, SIM-карт, микрочипов и другой техники.

Вьетнамская диаспора

Следует отметить, что в Чехии существует достаточно крупная вьетнамская община, представители которой заняты в основном в сфере торговли и ресторанного бизнеса. Многие вьетнамцы, желающие эмигрировать в Европу, делают выбор в пользу Чехии и готовы платить за возможность попасть именно туда. При этом получить визу где-либо, кроме чешского посольства во Вьетнаме, они не могут. Поэтому ежегодно посольство в Ханое принимает до 14 тыс. заявлений на открытие визы.

После того, как Воронины в 2013 г. взяли под контроль сайт посольства, количество выдаваемых вьетнамцам виз резко упало

По выдаче виз в 2011 и 2011 гг. нет данных. Инфографика «Радио Прага»

Вьетнамская диаспора в Чехии заметила, что с дозвоном в посольство и регистрацией на сайте возникли проблемы, и попыталась привлечь к этому внимание чиновников. Представители бизнеса в Чехии, которые хотели взять на работу вьетнамских специалистов, тоже отмечали, что оформить визу стало невозможно. Спецслужбы также обратили внимание на проблемы с выдачей виз.

Ход расследования

Раскрыть мошенническую схему Ворониных помогла контрразведка. Братья были задержаны и помещены под арест на девять месяцев. В настоящий момент они находятся на свободе и ожидают решения суда. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В ходе обысков у братьев были конфискованы наличные и несколько автомобилей. Расследование обнаружило в Гонконге фирму, учредителем которой является Андрей Воронин. Но найти все заработанные братьями миллионы правоохранители пока не смогли.

Помимо братьев Ворониных, обвиняемыми по делу проходят их мать Нелле Воронина и подруга Александра Кристина Новикова. Следствие полагает, что Воронина связана с отмыванием денег через различные структуры, а Новикова имеет отношение к сбою в работе телефонной линии посольства. Кроме того, на скамье подсудимых оказались четыре гражданина Вьетнама.