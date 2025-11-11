Получите все материалы CNews по ключевому слову
Воронин Андрей
СОБЫТИЯ
Воронин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8335 2
|HP 3Com 680 1
|Skyworth Group - Skyworth Digital 31 1
|Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 1
|Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
|Samsung Electronics 10586 1
|Alibaba Group 449 1
|Microsoft Corporation 25197 1
|Xiaomi 1944 1
|LG Electronics 3669 1
|Toshiba Corporation 2954 1
|Sony 6625 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
|Nintendo 797 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
|Cisco Systems 5216 1
|Naumen - Наумен 681 1
|Ланит - Comptek - Комптек 198 1
|Softline - Софтлайн 3225 1
|Autodesk 621 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5236 1
|Гончарова Дарья 1 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Масленников Игорь 36 1
|Воронины (братья) 1 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Воронина Нелле 1 1
|Иванченко Александра 11 1
|Шипенкова Виктория 1 1
|Козенко Максим 1 1
|Шокуров Антон 1 1
|Воронин Александр 4 1
|Новикова Кристина 1 1
|Тарасов Арсений 44 1
|TeleGeography Research 40 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 1
|Gartner - Гартнер 3601 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 415 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398851, в очереди разбора - 732461.
Создано именных указателей - 185573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.