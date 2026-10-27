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MGCP Media Gateway Control Protocol протокол управления медиашлюзами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2026 МГТУ им. Н.Э. Баумана и холдинг MGC Group подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС 1
18.04.2011 Евгений Трещетенков: Panasonic хватит работы и без больших офисов 1
11.04.2011 Qtech поставит «МегаФону» оборудование для организации услуг фиксированной связи в Поволжье 1
02.08.2010 АТС для бизнеса: чем обернется переход на IP 1
02.07.2008 «Крок» построил систему аудиоконференцсвязи для ИК «Тройка Диалог» 1
01.11.2007 СЗТ установит в Петербурге softswitch на 300 тыс. портов 1
09.08.2007 Закрыты уязвимости в Cisco IOS: DoS, выполнение кода, утечка данных 1
15.05.2007 "СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем 1
05.06.2006 Triple Play в "железе": как остановить падающий ARPU? 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 1
08.11.2005 Широкополосный бум всколыхнет Россию 1
03.11.2005 KTI-2002P: офисный аппарат для IP-телефонии 1
09.11.2004 В Волгограде запущен триединый сервис широкополосной связи 1
07.09.2004 "Транснефтепродукт" модернизировал систему видеоконференцсвязи 1
23.04.2004 "Зебра Телеком" ввела в эксплуатацию VoIP-шлюз Mediant 2000 1
16.04.2004 Рынок тестового VoIP-оборудования вырастет до $600 млн. 1
26.11.2003 Продукты Polycom будут русифицированы 1
29.04.2003 MetaSwitch и Verilink создали решение телефонии для IP- и ATM-сетей 1
29.04.2003 MetaSwitch и Verilink создали решение телефонии для IP- и ATM-сетей 1
20.01.2003 MANGO TELE.COM: в будущем "традиционные" провайдеры исчезнут 1
15.12.2002 IP-телефония: Впечатляющий рост в России 1
06.06.2002 "Ройлком" и "ИнКомА" запускают крупнейшую в России сеть видеоконференцсвязи 1
10.12.2001 "ПроЛАН" представила новую версию анализатора сетевых протоколов Observer 1
01.11.2001 IP-телефоны заговорили по-русски 1
13.10.2000 Motorola представила решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях 1
27.10.1999 3Com и Siemens Information and Communication Networks (ICN) представили совместную разработку - шлюз системы сигнализации 7 1
29.04.1999 Catapult Communications выпустила программный модуль тестирования протоколов сетей VoIP 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

MGCP и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5387 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 3
Ростелеком 11091 2
SAP SE 5635 2
Oracle Corporation 7124 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Lenovo Motorola 3576 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
HP 3Com 681 2
ИМАГ - СвязьКомплект 17 2
МегаФон 11050 1
Huawei 4738 1
Intel Corporation 12897 1
9771 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Fujitsu 2111 1
Крок - Croc 1972 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Инкома - Incoma 30 1
Ланит - Comptek - Комптек 216 1
Qtech - Кьютэк 217 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
AMT Group - АМТ-Груп 374 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Crestron 102 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 135 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
MGC GROUP - ЭМ Джи Си Груп 1 1
Газпром ПАО 1498 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Intel Capital 151 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8780 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 16
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 12
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1101 12
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 8
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 403 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1332 6
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 5
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 851 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 4
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1024 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 734 4
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 4
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5962 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 639 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 3
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 3
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 141 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 558 3
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 304 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 138 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 2
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Apple iOS 8678 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Windows 17075 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 660 1
Microsoft Windows XP 2433 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 357 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1241 1
Microsoft Outlook 1511 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 252 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Avaya Aura 125 1
Apple macOS Gatekeeper 38 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 1
МТС Автосекретарь 69 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 1
Google Talk - GTalk 45 1
Polycom SoundStation 3 1
Polycom VSX - терминальное устройство для видеоконференцсвязи 9 1
Polycom Training Centre 1 1
HP 3Com - 3Com Carrier Networks - 3Com Carrier Systems Group 5 1
HP 3Com - 3Com Total Control - 3Com Total Control HiPer Access System - 3Com Total ControlR 6 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
AudioCodes Mediant 5 1
ProLAN - Observer Suite Network Instruments 3 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Cisco SRST - Cisco SRS Telephony - Cisco Survivable Remote Site Telephony 3 1
Xerox Network Systems - XNS 1 1
Aethra Vega 5 1
Солонин Виталий 90 2
Масленников Игорь 36 2
Тарасов Арсений 45 1
Смирнов Владимир 39 1
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Воронин Андрей 18 1
Кремер Аркадий 15 1
Шалманов Сергей 202 1
Овчинников Борис 129 1
Каменева Анна 2 1
Капцов Сергей 12 1
Акулич Владимир 42 1
Потапенко Андрей 27 1
Мызовский Герман 11 1
Федорушкин Илья 15 1
Кочегаров Петр 10 1
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Фишкин Сергей 7 1
Трещетенков Евгений 4 1
Красильников Дмитрий 5 1
Мурзин Алексей 3 1
Серебряков Константин 2 1
Быков Иван 6 1
Лопатин Алексей 1 1
Голышко Александр 1 1
Проданович Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 7
Европа 25059 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 5
Европа Восточная 3141 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 3
Африка - Африканский регион 3657 2
Ближний Восток 3173 2
Нидерланды 3783 2
Европа Западная 1499 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Япония 13872 1
Дания - Королевство 1376 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Швеция - Королевство 3802 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Польша - Республика 2046 1
Индия - Bharat 5929 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1496 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
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Италия - Итальянская Республика 4528 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2118 1
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Россия - ПФО - Самарская область 1632 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 753 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1099 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 1
Английский язык 7096 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3087 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Гартнер 3678 1
Forrester Research 837 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
Frost & Sullivan 208 1
TeleGeography Research 40 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
Связь-Экспокомм 276 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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