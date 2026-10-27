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MGCP Media Gateway Control Protocol протокол управления медиашлюзами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 28
MGCP и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 2
|Масленников Игорь 36 2
|Тарасов Арсений 45 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Воронин Андрей 18 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Овчинников Борис 129 1
|Каменева Анна 2 1
|Капцов Сергей 12 1
|Акулич Владимир 42 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Мызовский Герман 11 1
|Федорушкин Илья 15 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Ратников Виктор 21 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Трещетенков Евгений 4 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Мурзин Алексей 3 1
|Серебряков Константин 2 1
|Быков Иван 6 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Голышко Александр 1 1
|Проданович Владимир 1 1
|Informa PLC - CommsDesign 23 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|The Observer 40 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.