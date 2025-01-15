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Apple macOS Gatekeeper



15.01.2025 Microsoft нашла в ОС для макбуков зияющую дыру: Вредоносные драйверы можно встраивать прямо в ядро 1
20.08.2024 Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft 1
25.03.2024 iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление 1
17.11.2023 Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung 1
12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber 1
24.06.2022 Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS 1
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи 1
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 1
16.11.2020 Apple уличили в невероятной по масштабам слежке за пользователями 1
04.07.2019 Неизвестными злоумышленниками написан первый троян, умеющий обходить системную защиту macOS. Видео 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
29.05.2019 Найден элегантный способ обхода штатной защиты macOS. Видео 1
26.02.2019 Вредоносы научились использовать и отключать антивирусы 1
23.11.2018 Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео 1
11.08.2017 От вируса под Mac спасает только переустановка ОС 1
09.03.2016 В популярном торрент-клиенте нашелся первый полностью рабочий троян для компьютеров Mac 1
24.04.2015 Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция 1
09.08.2012 Eset NOD32 оснащен поддержкой Mac OS X Mountain Lion 1
26.07.2012 Microsoft обновила Office for Mac 2011 до Mountain Lion 1
26.07.2012 Apple выпустила новую настольную ОС 1
14.06.2012 Топ-15 продуктов и технологий, которые убивает Apple 1
13.06.2012 Объявлена дата начала продаж и цена новой ОС Apple 1
17.02.2012 Новая функция Apple OS X запретит установку программ из любых источников 1
16.08.2010 Axis разработала новую IP-видеокамеру 1
26.09.2007 «МФИ Софт» разработал программный коммутатор нового поколения 1
20.09.2007 Yoggie обновила прошивку защитных устройств Gatekeeper и Pico 1
15.05.2007 "СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем 1
14.03.2006 Видеосвязь в России становится массовой 1
03.12.2001 "Корпорация О.С.С." завершила тестирование шлюза IP-телефонии Vocord Gateway 1
24.08.2001 Vocord Telecom завершила испытания оборудования для IP-телефонии в сети оператора TARIO.net 1
05.07.2001 Компания "ЛАНИТ" завершила пилотный проект внедрения корпоративной сети IP-телефонии 1
25.05.2001 Российская сеть IP-телефонии TARIO.net подвела итоги пятилетнего развития 1
18.03.1999 Очередной семинар Interface был посвящен разработке приложений в трехзвенной архитектуре с использованием технологии MIDAS и CORBA в Inprise C++ Builder 4 и Delphi 4 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Apple macOS Gatekeeper и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 19
Microsoft Corporation 24624 8
Google LLC 11775 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
Telegram Group 1983 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Alphabet 130 3
X Corp - Twitter 2845 2
Dropbox 498 2
Cisco Systems 5114 2
Samsung Electronics 10254 2
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 2
Vocord - Вокорд 183 2
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 2
Gen Digital - Avast Software 174 1
GAS Tecnologia 1 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
ESET - ESET Software 1133 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Garmin - Гармин 200 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Malwarebytes Labs 34 1
МФИ Софт 123 1
Dialogic Corp 92 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
ByteDance 30 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
Huawei 3933 1
Unsplash 762 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
LinkedIn 635 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
Аналоговые технологии 2769 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 5
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 59 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 49 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 3
FXO - Foreign eXchange Office - Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций 26 3
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
ARM - Advanced RISC Machine 437 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 398 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 59 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 10
Apple macOS 2059 9
Apple - App Store 2890 9
Microsoft Windows 15656 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 8
Apple iOS 7809 6
Apple Mac App Store 86 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Google Android 13994 4
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Apple MacBook - серия ноутбуков 931 3
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
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Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 2
Apple iChat - мессенджер 37 2
Apple Reminders 13 2
Vocord Gateway - VGW 2 2
Vocord iX 2 2
ByteDance - TikTok 256 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Linux Sudo 23 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 23 1
Apple Developer 7 1
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Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 4
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Reddit 312 1
MacRumors 137 1
The Next Web 84 1
DarkReading.com 105 1
ZDnet 660 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
9to5Mac 70 1
Мобильные системы 115 1
Webetainfo 3 1
Bloomberg 1286 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
FT - Financial Times 1219 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Связь-Экспокомм 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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