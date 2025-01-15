Apple macOS Gatekeeper
Apple macOS Gatekeeper и организации, системы, технологии, персоны:
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|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
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|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
|Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
|Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
|Италия - Итальянская Республика 4352 1
|Норвегия - Королевство 1804 1
|Израиль 2730 1
|Атлантический океан - Атлантика 283 1
|США - Калифорния - Купертино 271 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Франция - Французская Республика 7845 1
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|Bloomberg 1286 1
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|РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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