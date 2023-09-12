WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber

WhatsApp открывается для других мессенджеров

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp в одном из следующим релизов мобильного приложения намерены добавить функцию приема сообщений от пользователей сторонних сервисов. Принять подобные меры владельца программного продукта, корпорацию Meta*, обязывает недавно вступивший в силу закон ЕС под названием DMA.

В бета-версии 2.23.19.8 приложения WhatsApp для мобильной операционной системы Google Android специалисты портала WEBetainfo обнаружили новый раздел под названием “Third-party chats” («Сторонние чаты»).

По их мнению, позднее именно через этот раздел пользователи WhatsApp смогут обмениваться сообщениями с теми, кто предпочитает иные мессенджеры, такие как Telegram, Viber или Signal. Написать в WhatsApp пользователю сервиса сможет любой желающей, в том числе не имеющий учетной записи в мессенджере. Отключить функцию приема сообщения от пользователей сторонних сервисов с высокой вероятностью можно будет отключить, считает источник, основываясь на анализе статьи 7 DMA.

Однако в настоящее время раздел совершенно пуст и недоступен простым пользователям. Он, вероятно, представляет из себя «заглушку» (placeholder), которая заранее добавлена разработчиками, чтобы новую функциональность по ее готовности можно было быстрее интегрировать в программу.

Подобное новшество может сыграть на руку компаниям – операторам небольших мессенджеров, не имеющим реальной возможности потеснить доминирующих участников рынка, таких как Meta*, которой принадлежат популярные мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram. Тем не менее, как отмечает WEBetainfo, его появление в мессенджере также вызывает некоторые вопросы, например, в части применимости сквозного шифрования содержимого при осуществлении обмена сообщениями со сторонними сервисами.

Пока остается достоверно неизвестным, станет ли новая функция доступна пользователям WhatsApp, проживающим за пределами ЕС.

Что такое DMA

В декабре 2022 г. в Европейском Союзе был принят Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA), который нацелен на усиление конкуренции на рынках стран, входящих в состав ЕС, путем предотвращения злоупотреблений своим доминирующим положением со стороны крупных компаний.

Фото: WEBetainfo «Заглушка» в бета-версии WhatsApp – признак того, что в приложении скоро появится обмен сообщениями с другими мессенджерами

В начале сентября 2023 г. Еврокомиссия утвердила первоначальную версию списка из шести международных компаний, попадающих под действие DMA, а также 22 принадлежащих им платформ, подверженных регулированию. Это Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft и их продукты, такие как WhatsApp, Windows, LinkedIn, Bing Ads, Google Search, App Store, TikTok.

Перечисленные выше компании в соответствии с законом наделены статусом gatekeeper (привратник или посредник), который накладывает на них обязанность в течение последующих шести месяцев обеспечить сторонним компаниям доступ к своим ключевым сервисам.

Закон, в частности, обязывает Apple и Google разрешить разработчикам приложений, публикующихся в магазинах Apple App Store и Google Playmarket, взимать плату с пользователей в обход соответствующих сервисов ИТ-гигантов. Кроме того, он запрещает участникам «списка шести», использовать сведения о пользователях для продвижения собственных коммерческих сервисов.

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Несоблюдение положений DMA наказывается оборотным штрафом в 10% от совокупной годовой глобальной выручки при однократном нарушении и в 20% – при повторном.

DMA вступил в силу в мае 2023 г., однако часть положений необязательна к исполнению до 2024 г.

WhatsApp превращается в Telegram

Одновременно с внедрением функций, которые позволят Meta* соблюсти положения DMA, разработчики WhatsApp продолжают наполнять мессенджером функциями, которые уже присутствуют в приложениях конкурентов.

Так, в июне 2023 г. CNews писал о том, что в WhatsApp появится возможность создавать каналы и подписываться на них, подобно тому, как это реализовано в Telegram.

Помимо каналов, в WhatsApp, позже чем в других приложениях, появилась возможность редактирования отправленных сообщений. Как сообщил CNews в конце мая 2023 г., внесение правок в сообщения пользователь может в течение лишь 15 минут с момента его отправки. Отредактированное сообщение маркируется сервисом так, чтобы получателю было ясно, что оно отличается от исходного.

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что пользователи WhatsApp получат возможность подключения к одному профилю нескольких мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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Среди наиболее актуальных новшеств WhatsApp – возможность отправки контактам фотографий и видеороликов в высоком качестве.

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