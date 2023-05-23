WhatsApp уступил многолетнему натиску пользователей и разрешил редактировать сообщения

Мессенджер WhatsApp добавил функцию редактирования сообщений. Она давно доступна в других мессенджерах, например в Telegram. При этом Пввел Дуров разрешает исправлять сообщения в течение двух суток. WhatsApp же на исправление дал пользователям всего 15 минут.

Все поправимо

WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской организации Meta, объявил о добавлении функции редактирования отправленных сообщений. Это следует из объявления сервиса.

WhatsApp появился на рынке в 2009 г. Компания думала о внедрении возможности редактирования сообщений еще в 2017 г. Однако тогда разработчики отказались от этой идеи. Снова о ней заговорили только в конце мая 2022 г. В мае 2023 г. WhatsApp, наконец, выпустил новую десктоп-версию, в которой тестировал функцию исправления отправленных сообщений.

Пользователь WhatsApp сможет исправить сообщение только в течение 15 минут после его отправки. В Telegram Павла Дурова эта опция доступна в течение 48 часов, а во «Вконтакте» редактирование сообщение ограничено сутками с момента отправки. В iOS 16 компания Apple в 2022 г. также ввела возможность редактировать и отменять отправку сообщений, отправленных через iMessage. Twitter ввел эту функцию также в 2022 г., но только для платных пользователей.

Сейчас функция редактирования постепенно распространяется среди пользователей в разных странах и станет доступна для мобильной и веб-версии приложения в течение нескольких недель. На момент выхода материала как минимум на некоторых платформах и в ряде браузеров для мобильных и веб-пользователей из России эта опция оставалась недоступна.



Как это будет работать

Для того чтобы изменить сообщение в WhatsApp, нужно нажать и удерживать его. Затем появится функция редактирования, которую необходимо выбрать. В целом механизм схож с тем же Telegram.

На исправленных сообщениях появится отметка «отредактировано» вместе с указанием времени исправления. По заверению разработчиков, приложение не будет сохранять историю исправлений, и другие пользователи не смогут увидеть предыдущие версии отредактированных сообщений.

Ранее, не имея возможности редактировать сообщение, пользователям WhatsApp приходилось просто удалять его, либо отправлять исправления в отдельном сообщении.

Почему облачные провайдеры расширяют географию, и что это дает клиенту Маркет

«Исчезли поводы для шуток "пока вы строите метавселенные, редактирование сообщений в WhatsApp так и не появилось"», – сообщил CNews CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Андрей Врацкий.

Уязвимости WhatsApp

В феврале 2023 г. CNews писал о том, что WhatsApp позволяет получить доступ к чужой переписке и даже участвовать в ней. Проблема крылась в функции замены номера в профиле без его удаления: после того, как оператор продавал старый номер новому владельцу, у него появлялся полный доступ ко всем диалогам предыдущего владельца.

WhatsApp тогда решил обвинить в этой проблеме операторов связи, которые перепродают «подержанные» номера. Единственное решение , которое может помочь в этой ситуации, это полное удаление профиля при смене номера и создание нового.

Это не единственная «брешь» в защите популярного мессенджера. Например, весной 2021 г. CNews сообщал о способе удаленной блокировки в принципе любого аккаунта в WhatsApp.