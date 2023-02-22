Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Техника
|

WhatsApp позволяет всем и каждому читать чужую переписку и валит вину на операторов связи

WhatsApp позволяет получить доступ к чужой переписке и даже участвовать в ней и не спешит решать эту проблему. Она кроется в функции замены номера в профиле без его удаления – в этом случае после того, оператор продаст старый номер новому владельцу, у того появится полный доступ ко всем диалогам. WhatsApp считает, что во всем виноваты операторы связи, перепродающие «подержанные» номера. Единственное решение – полное удаление профиля при смене номера и создание нового.

Хакеры больше не нужны

В WhatsApp, самом популярном мессенджере в мире с аудиторией более 2 млрд человек, обнаружилась гигантская брешь в системе безопасности. Как пишет The Register, она позволяет людям читать чужую переписку, при этом ничего не взламывая и не прибегая к иным хитростям.

Проблема связана с принципом работы WhatsApp. Мессенджер позволяет, не удаляя учетную запись, привязать к ней новый номер телефона, например, при утрате старого. За счет этого не нужно будет сообщать всем контактам о новом номере – у них вся информация обновится автоматически.

Казалось бы, смена номера – это обычная практика. Его можно поменять при переезде в другой регион или просто при переходе к другому оператору из-за более выгодных условий обслуживания. Но в этом и кроется суть проблемы, потому что операторы связи имеют обыкновение через некоторое время выставлять номера телефонов на повторную продажу.

Нужно лишь немного подождать

Лишиться прежнего номера очень легко – достаточно просто в течение некоторого времени не совершать по нему платных действий, то есть не оплачивать абонентскую плату или, если на тарифе ее нет, то не звонить и не отправлять сообщения. В России у большинства операторов срок неактивности номера составляет три месяца, после чего он вновь оказывается в продаже.

wa7.jpg
Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
WhatsApp позволяет себе весьма халатно относиться к переписке своих пользователей

Следующий владелец номера, зарегистрировавшись по нему в WhatsApp, получит доступ ко всей переписке предыдущего пользователя, будь то личные сообщения, групповые или рабочие чаты, а также к его контактам. Он даже сможет отправлять им сообщения.

Проблема существует

The Register рассказал историю одного из пользователей WhatsApp, который, в прошлом проживая в Швейцарии, переехал во Францию по работе. Получив местный номер, он продолжил пользоваться WhatsApp по старому номеру, а новый привязал лишь через месяц, после чего его мессенджер преобразился.

Он стал получать сообщения от совершенно посторонних людей, в его профиле изменилась фотография. Он пытался объяснить собеседникам, что они пишут не тому человеку, но все было тщетно, потому что они не видели и не могли видеть подмену.

Пользователь обратился в техподдержку WhatsApp, где ему объяснили, что произошедшее связан именно со сменой номера телефона. прежний, по-видимому, был передан оператором связи новому владельцу – истинному адресату всех сообщений.

В техподдержке сообщили также, что если старый номер, привязанный к учетной записи в WhatsApp, также используется и в некой запрещенной в России американской соцсети, то новый владелец запросто может получить к доступ к этому аккаунту. Для этого достаточно просто пройти процедуру сброса пароля и подтвердить личность при помощи кода из сообщения, поступившего на телефон.

WhatsApp не виноват

Представители WhatsApp подчеркнули, что возможность читать чужую переписку – это проблема не мессенджера, а операторов связи, которые перепродают бывшие в употреблении номера. Они посоветовали лишь включать двухфакторную авторизацию и при смене номера телефона не менять его в настройках WhatsApp, а удалять учетную запись и регистрировать новую.

ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг
Поддержка ИТ-отрасли

Иначе говоря, не похоже, чтобы разработчики WhatsApp всерьез обеспокоились вскрывшейся проблемой, и едва ли следует ожидать, что в ближайшем будущем они найдут ее решение. Об этом говорит и тот факт, что в аналогичных ситуациях пользователи мессенджера оказывались и раньше.

Проблема не решается годами, поэтому единственным выходом действительно остаются удаление прежнего профиля и создание нового. Или, как вариант, можно сменить мессенджер.

Также можно продлить жизнь своему старому номеру телефона. Для этого стоит раз в два месяца или чаще, в зависимости от требований оператора связи совершать любое платное действие с него. Например, можно отправить SMS-сообщение на свой новый номер, после чего оператор не будет иметь возможности расторгнуть договор.

Не взломать, так заблокировать

WhatsApp, несмотря на свою сверхпопулярность и то, что он развивается с 2009 г., кишит различными уязвимостями. Весной 2021 г. CNews сообщал о способе удаленной блокировки в принципе любого аккаунта в WhatsApp.

Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
Безопасность

Для реализации этого способа не было нужно даже контактировать с владельцем профиля или иметь физический доступ к его смартфону. Вся процедура делалась удаленно, хотя и занимала довольно продолжительное время. Разработчики WhatsApp не сообщали об устранении этой уязвимости.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно

Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов

Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками

Параноики были правы: Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше данных, чем Windows XP. Но есть методы защиты

Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки

Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще