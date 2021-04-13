У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером

В WhatsApp скрывается брешь, которая позволяет злоумышленникам с нулевыми навыками взлома и программирования навсегда заблокировать учетную запись любого пользователя, Им нужно знать лишь его номер телефона, и больше ничего, и защититься от потенциальной блокировки невозможно. Разработчики WhatsApp не спешат устранять проблему.

Новая брешь в WhatsApp

Каждый пользователь WhatsApp может в любую секунду лишиться своего профиля с минимальными шанса восстановление. Как пишет Forbes, защититься от этого попросту невозможно, и злоумышленнику даже не нужно будет взламывать гаджет – ему достаточно лишь знать номер телефона пользователя, после чего он может инициировать процедуру его блокировки без возможности повторной авторизации в системе.

Возможность лишить любого человека пользоваться WhatsApp – это следствие гигантской уязвимости, обнаруженной в мессенджере специалистами по информационной безопасности Луисом Картинтеро (Luis Carpintero) и Эрнесто Перенья (Ernesto Canales Pereña). Они уведомили разработчиков WhatsApp о своей находке, но те пока не выпустили патч, устраняющий брешь, тем самым оставив 2 млрд пользователей под угрозой потери аккаунта.

WhatsApp никак не защищает пользователей от блокировки их профиля

WhatsApp – это самый популярный мессенджер в мире. По данным Statista.com, по числу ежемесячно активных пользователей на январь 2021 г. он со своими более чем 2 млрд опережал Facebook Messenger (1,3 млрд) и китайские WeChat (1,21 млрд) вместе с QQ (617 млн). С февраля 2014 г. WhatsApp принадлежит Facebook.

Как работает уязвимость

Уязвимость в WhatsApp позволяет добиться полной блокировки аккаунта жертвы и осуществляется в два очень простых этапа, на каждом из которых исполнителю даже не потребуются навыки хакинга или социальной инженерии – он вообще не будет контактировать с владельцем профиля.

Стандартное окно авторизации в WhatsApp

На первом этапе злоумышленнику нужно просто установить WhatsApp на смартфон и попытаться залогиниться под нужным номером телефона. Мессенджер направит на него SMS с кодом подтверждения, и здесь идет расчет на то, что владелец номера будет игнорировать их. После нескольких таких попыток приложение на устройстве злоумышленника сообщит о слишком частых попытках авторизации и позволит произвести следующую лишь через 12 часов. При этом WhatsApp на устройстве жертвы пока продолжит работать, как и прежде.

Уведомление о невозможности авторизации из-за чрезмерного количества попыток

На втором этапе злоумышленник регистрирует новый адрес электронной почты и пишет письмо в техподдержку WhatsApp, в котором говорит, что его учетная запись была утеряна или украдена. Он просит отключить ее и указывает номер жертвы. WhatsApp может отправить автоматическое письмо с просьбой написать номер еще раз, и атакующий сделает это.

Письмо в техподдержку WhatsApp с просьбой о блокировке

Далее WhatsApp, никак не удостоверившись в том, что в техподдержку написал подлинный владелец аккаунта, инициирует процедуру блокировки. Примерно через час мессенджер внезапно перестанет работать на устройстве жертвы – она увидит сообщение, что ее номер больше не зарегистрирован в системе. «Это могло случиться потому, что вы зарегистрировали его на другом телефоне. Если вы этого не сделали, подтвердите свой номер телефона, чтобы снова войти в свою учетную запись» – будет сказано в уведомлении.

Ответ WhatsApp с подтверждением выполнения просьбы

Все это сработает, даже если пользователь активировал двухфакторную авторизацию. Попытка запросить новый код будет провалена – WhatsApp разрешит сделать это лишь через 12 часов.

Бонусный этап и полная блокировка

Если злоумышленник решит остановиться на втором этапе, то все закончится всего лишь невозможностью пользователю в течение нескольких часов подключиться к WhatsApp со своим номером. Максимум через 12 часов пользователь сможет восстановить контроль над своей учетной записью и продолжить работать в мессенджере ровно до тех пор, пока кто-нибудь не захочет повторить «трюк» с блокировкой.

Но на деле есть дополнительный, третий этап, приводящий к полной блокировки учетки.

Этот этап на деле может стать вторым – злоумышленнику вовсе не обязательно отправлять письмо в поддержку WhatsApp, он может просто подождать 12 часов, после чего вновь сделать несколько попыток зарегистрировать чужой номер в своем телефоне. После третьей по счету 12-часовой блокировки WhatsApp сломается, и вместо таймера, отсчитывающего время до следующей попытки авторизации он будет показывать «-1 секунду», притом постоянно. Это сбой в работе мессенджера, который невозможно обойти.

Зависший таймер на телефонах жертвы (слева) и атакующего

Эта картина будет наблюдаться как на устройстве хакера, так и на смартфоне жертвы, и в итоге больше никто не сможет авторизоваться в мессенджере под этим номером телефона. Единственное, что останется – это пытаться связаться с техподдержкой WhatsApp и искать пути решения проблемы.

WhatsApp не решает проблему

Статья в Forbes, проливающая свет на новую проблему в WhatsApp была опубликована 10 апреля 2021 г. К 13 апреля 2021 г. разработчики так и не выпустили устраняющее ее обновление и не назначили сроки ее релиза.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Интеграция

Вместо этого они занимаются подготовкой к внедрению новой политики конфиденциальности, согласно которой мессенджер будет автоматически передавать гигантские массивы персональных данных пользователей в Facebook для лучшего таргетинга рекламы.

Эту политику WhatsApp намеревался ввести еще 8 февраля 2021 г., но был вынужден временно отказаться от этой идеи из-за шквала критики. Новая дата вступления ее в силу – 15 мая 2021 г., и всем тем, кто не собирается соглашаться с ней, уготовано весьма серьезное наказание.

В феврале 2021 г. CNews писал, что несогласные с новой политикой конфиденциальности WhatsApp больше не смогут отправлять и получать текстовые сообщения. Разработчики оставят им лишь голосовые вызовы. Более того, профили тех пользователей, которые перестанут пользоваться WhatsApp и перейдут в другие мессенджеры, гарантированно ждет полное удаление.

Другие проблемы WhatsApp

WhatsApp известен не только тем, что им пользуются миллиарды человек, но и тем, что своих пользователей он если и ценит, то далеко не всегда. Так, например, в июне 2020 г. стало известно, что некоторые номера телефонов, привязанных к пользовательским профилям в WhatsApp, в течение длительного времени находились в открытом доступе и даже попали в поисковую выдачу Google. В общей сложности при помощи Google можно было найти до номера около 300 тыс. пользователей мессенджера, и эта проблема носила глобальный характер.

WhatsApp пока на первом месте по числу пользователей

В ноябре 2019 г. CNews сообщал, что пользователей WhatsApp стали автоматически навечно блокировать за участие в безобидных групповых чатах. Попасть под санкции оказалось возможным за смену названия чата на что-то, что покажется модераторам сервиса чем-то зловещим, незаконным или злонамеренным.

При этом WhatsApp совершенно не спешил устранять данный сбой. На все запросы пострадавших о причинах блокировки сотрудники мессенджера отвечали, что пользователи сами нарушили правила сервиса, и вина в блокировке лежит исключительно на них. В результате людям приходилось либо менять номер телефона для регистрации нового профиля, либо уходить в другие сервисы – Telegram, Viber, Signal и другие.