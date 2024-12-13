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Tencent QQ Messenger мессенджер

Tencent QQ Messenger - мессенджер

СОБЫТИЯ

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13.12.2024 Китайская киберполиция создала шпионский инструмент для перехвата переписки на Android и iPhone в реальном времени 1
31.07.2024 Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки 1
13.02.2024 Турпоток из Китая в Россию за год вырос в 2,5 раза 1
29.08.2023 Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы 1
13.07.2023 Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android 1
07.02.2023 Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT 1
13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1
04.07.2018 Facebook «убил» три своих недавно запущенных приложения 1
06.03.2018 Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant 1
11.07.2017 Новый троян напал на WhatsApp, Skype, Viber и Telegram. Под угрозой полмиллиарда смартфонов 1
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
29.03.2017 Solar Security проанализировала уровень защищенности мобильных мессенджеров 1
16.03.2017 Eset: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
18.05.2016 GarageBand в китайском ритме 1
25.08.2015 Очередной Android-троян шпионит за китайскими пользователями 1
24.07.2015 Опасный троян-загрузчик для Android скачали 1,5 млн пользователей 1
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 1
18.03.2014 Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай 1
12.12.2013 hybris выпустила B2C Commerce Accelerator для китайского рынка 1
31.10.2011 Lenovo анонсировала смартфон S2 на базе Windows Phone 1
04.10.2011 QQLauncher Pro - красивый лаунчер из Поднебесной 1
10.05.2011 Официально: Microsoft покупает Skype за $8,5 млрд 1
28.02.2011 Groupon вышел на китайский рынок 1
28.01.2011 Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети 1
11.11.2010 ICQ потребовала денег и лицензий 1
29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Tencent QQ Messenger и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 18
Google LLC 12690 17
Telegram Group 2940 14
Microsoft Corporation 25775 11
Tencent 190 9
Apple Inc 13156 8
VK - Mail.ru Group 3602 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Snapchat 151 6
Huawei 4677 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Alibaba Group 473 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Samsung Electronics 11065 2
МегаФон 10742 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Intel Corporation 12811 2
ZTE Corporation 800 2
Oracle Corporation 7074 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Yahoo! 3726 2
MONT - МОНТ 187 2
ByteDance 56 2
Zynga Game Network 133 2
Sina Corporation 61 1
Sohu - Changyou 28 1
Joltid 8 1
Red Flag Software 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Alphabet 177 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
CPPIB - CPP Investment Board 12 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 461 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Naspers 85 1
SoftBank Group 284 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Europlay Capital Advisors 3 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Tiger Global Management 44 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
USM Advisors 10 1
101Hotels.com 456 1
Tencent Collaboration Fund 1 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
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