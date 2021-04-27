Telegram превратился в бесплатную платежную систему

В Telegram появилась возможность оплаты товаров и услуг в группах и каналах при помощи пластиковых карт. Мессенджер не взимает комиссию за переводы и не хранит платежные данные.

Деньги через Telegram

Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, получил масштабное обновление встроенной платежной системы. Теперь она позволяет принимать оплату пластиковыми картами в любом чате без ограничений. По заявлению разработчиков, нововведение затронуло не только беседы тет-а-тет, но также группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение мессенджера, в том числе и версию под Windows.

Одна из особенностей улучшенной платежной системы Telegram – это полное отсутствие комиссий. Пользователи заплатят именно ту сумму, которую у них запросит продавец, без необходимости дополнительных отчислений, и до адресата она тоже дойдет в полном размере. При желании можно даже оставить чаевые, и на них комиссия тоже не распространяется.

Telegram получил масштабное обновление

В Telegram реализована поддержка восьми платежных систем – «ЮMoney» (в прошлом – «Яндекс.Деньги»), Сбербанка, Stripe, Tranzzo, Payme, Click, LiqPay и Ecommpay. Нововведение работает более чем в 200 странах мира.

Разработчики заверяют, что не хранят платежную информацию пользователей. Подключать свои магазины к системе оплаты Telegram, по их словам, предприниматели могут без предварительного согласования с ними.

Как работает платеж картой в мессенджере

Данное нововведение стало развитием функции торговых ботов. Они появились в составе Telegram почти четыре года назад, в середине мая 2017 г.

Еще ближе к Clubhouse

Обновление, добавившее в Telegram функцию оплаты через восемь платежных систем, привнесло в мессенджер и функцию отложенных голосовых чатов. Нововведение позволяет администраторам каналов и групп при создании таких чатов указывать дату и время, когда они начнутся, а все другие участники увидят таймер с обратным отсчетом.

Данная функция позволяет пользователям не пропустить важный голосовой диалог, например, если речь идет о корпоративном чате. Функция реализована в мобильных версиях мессенджера – под iOS нужно нажать на пиктограмму голосового чата и кликнуть на кнопку «Выбрать время», а в Android – через пиктограмму с троеточием выбрать пункт «Начать голосовой чат», после чего появится опция выбора времени его начала.

Это изменение делает Telegram еще больше похожим на социальную сеть Clubhouse, в которой полностью отсутствует текстовое общение, и есть лишь голосовое. Она была создана весной 2020 г., а пик ее популярности пришелся на начало 2021 г., и в последних числах февраля 2021 г. разработчики Telegram добавили в мессенджер опцию создания чатов, в которых тоже разрешено исключительно голосовое общение.

Новые веб-версии и независимость от Google

С релизом обновления Telegram запустил две новые веб-версии, получившие названия «Версия К» и «Версия Z». Они развиваются параллельно и очень похожи друг на друга как внешне, так и по своим возможностям. Как пишет портал «Код Дурова», на вопрос о том, зачем мессенджеру сразу две веб-версии, разработчики ответили: «Мы верим во внутреннюю конкуренцию».

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Еще одно нововведение касается исключительно владельцев Android-гаджетов. Теперь для установки Telegram им не нужно заходить в магазин Google Play – дистрибутив мессенджера выложен на официальном сайте сервиса и доступен для прямого скачивания.

Это не означает, что Telegram исчезнет из Google Play – по словам разработчиков, появление apk-файла на сайте мессенджера продиктовано тем, что из-за большой нагрузки модерация приложений в Google Play идет медленно, и оперативно получить через него обновление нужного приложения не всегда получается. Разработчики отметили, что приложение, установленное в обход Google Play, тоже будет автоматически обновляться на последнюю версию. «Обновления, скорее всего, будут появляться на несколько дней, а то и недель раньше, так как не нужно будет ждать, пока новую версию одобрят в каталоге», – добавили они.

Популярный мессенджер

Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте», запустил Telegram в середине августа 2013 г. Готовящийся отметить свое восьмилетие, мессенджер за эти годы достиг определенных высот, попав в пятерку самых популярных приложений для мгновенного обмена сообщениями по версии Statista.com.

Telegram пользуется спросом

На январь 2021 г. Telegram занимал пятую строчку этого рейтинга – он насчитывал 500 млн ежемесячно активных пользователей. Впереди него только китайские и американские сервисы: на четвертом и третьем местах расположились мессенджеры QQ и WeChat из КНР (617 млн и 1,2 млрд пользователей, а второе и первое место удерживает компания Facebook со своими Messenger (1,3 млрд) и WhatsApp (2 млрд).

Неотъемлемой частью истории Telegram стала неудачная попытка российских властей заблокировать его на территории страны. Роскомнадзор «забанил» его в апреле 2018 г., но это ни на что не повлияло – сервис продолжил работать без каких-либо ограничений. В июне 2020 г. регулятор принял решение о снятии с Telegram всех ограничений.