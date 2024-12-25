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Индексная книга (каталог) CNews*
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Stripe



25.12.2024 Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт 1
31.10.2024 От портала для нянь до крупнейшего хедж-фонда: что помогло карьере финтех-специалиста? 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
28.10.2019 Умер один из первых инвесторов Apple 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
18.05.2018 PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
19.05.2017 Telegram запустил онлайн-платежи 1
17.05.2017 Grabr привлек $2,6 млн от американских инвесторов 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
24.05.2016 Виртуализация хранения: секрет оптимальных инвестиций 1
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 1
17.09.2014 Веб-гиганты объединились для поддержки качественного СПО 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
28.07.2014 CloudPayments запустила облачный платежный сервис 1
22.05.2013 Meijin представила рабочую станцию для САПР 1
10.06.2011 Пиксели-обманщики сделают дисплеи легче и ярче 1
13.05.2011 Слух: Samsung выпустил дисплей для iPad 3 1
19.05.2010 KNX- производители предлагают диммеры для LED 1
10.12.2007 RAID для домашнего использования: необходимость или излишество? 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Stripe и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 654 11
Amazon Inc - Amazon.com 2998 8
Apple Inc 12100 7
Google LLC 11775 7
X Corp - Twitter 2845 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Telegram Group 1983 4
Shopify 21 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Samsung Electronics 10254 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Yandex - Яндекс 7340 3
GitHub 814 3
Cisco Systems 5114 2
Dropbox 498 2
Yahoo! 3697 2
Magento Inc 37 2
Microsoft Corporation 24625 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 2
Cloudflare 104 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 2
Fastly 9 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Oracle Corporation 6688 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Snapchat 129 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Zendesk 36 1
Verisign 357 1
Snap Inc 96 1
iZettle 3 1
Netscape Communications Corporation 421 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
AOL - America Online 718 1
Atari 154 1
Nest 39 1
New Relic 5 1
Cyanogen Mod 53 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 6
Block - Square 197 6
Visa International 1949 5
Airbnb 90 4
Uber 330 4
NanduQ - Qiwi 996 3
eBay Inc 1619 2
LinkedIn 635 2
Sequoia Capital 111 2
Tesla Motors 396 2
Альфа-Банк 1769 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
British Airways - British Midland International 126 1
FILA 3 1
Capital Group 73 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 1 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Accel Partners 48 1
Bulgari 4 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Walt Disney Company 622 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Gett 81 1
UPS 202 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
TMT Investments 113 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Swatch 30 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Puma - Пума 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
WhatsApp Messenger 1081 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 4
Apple Pay 489 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 3
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 2
PayPal Venmo 7 2
Apple iOS 7809 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 2
Quora - сайт вопросов и ответов 16 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 2
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Discord 117 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Yelp 44 1
JQuery 42 1
OpenCart - Maxistore - CMS 13 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Microsoft Office 3734 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Rakuten Viber 627 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Samsung Pay 291 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Tencent WeChat Pay 16 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 1
Statista 229 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 2
Спиридонов Дмитрий 27 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Valentine Hilary Ayn - Валентайн Хилари Эйн 1 1
Leone Doug - Леоне Дуг 1 1
Moritz Michael - Мориц Майкл 4 1
Bushnell Nolan - Бушнелл Нолан 4 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Моргульчик Александр 27 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Дуров Павел 291 1
Зайцев Михаил 260 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Алексеев Юрий 17 1
Астрейко Михаил 1 1
Кисель Илья 5 1
Айвазов Александр 31 1
Каплун Герман 55 1
Инютин Артем 89 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Тиньков Олег 47 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Урбанский Владимир 26 1
Altman Sam - Альтман Сэм 27 1
Бочкарев Сергей 48 1
Brockman Greg - Брокман Грег 4 1
Бахур Владимир 11 1
Schulman Dan - Шульман Дэн 2 1
Селиванов Александр 5 1
Блохнин Сергей 10 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Троценко Роман 5 1
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 4 1
Ян Константин 20 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 7 1
Карпатый Андрей 3 1
Федяев Артем 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 15
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
США - Калифорния 4625 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Европа 21767 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Норвегия - Королевство 1804 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Америка Латинская 1812 2
Нидерланды 3517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Африка - Африканский регион 3478 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Канада 4881 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Израиль 2730 2
Дания - Королевство 1296 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Испания - Королевство 3706 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Европа Западная 1481 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Индия - Bharat 5433 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Английский язык 6634 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Аренда 2416 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
FT - Financial Times 1219 3
Bloomberg 1286 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
NYT - The New York Times 1054 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Reddit 312 2
BleepingComputer - Издание 337 2
The Guardian - Британская газета 361 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
Times 622 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
The Next Web 84 1
Daily Mail 55 1
RAIDforums - хакерский форум 12 1
NotebookCheck 8 1
Wikipedia - Википедия 502 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Juniper Research 522 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
RiskIQ 9 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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