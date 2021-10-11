Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд.

Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупнейших продуктовых ИТ-компаний Центральной и Восточной Европы, продуктами которой пользуются более 200 млн пользователей по всему миру. Команда Solid начала с простого продукта для получения оплаты онлайн, который на текущий момент превратился в целый комплекс сервисов, который помогает компаниям быстро и бесперебойно принимать карточные и альтернативные способы оплаты по всему миру с помощью единой простой интеграции. Сооснователем и руководителем Solid является Юрий Алексеев, ранее он занимал должность финансового директора Genesis и также является сооснователем Joompay.

Solid обрабатывает платежи, совершенные как с помощью банковских карт, так и с применением альтернативных методов: платформа работает с PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, Alipay, WeChat Pay, электронными кошельками и пр. Компания работает с 40+ банками-эквайерами в Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке и поддерживает более 100 платежных методов в рамках одного сервиса.

Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и командами из Центральной и Восточной Европы, которые строят бизнесы с платной моделью монетизации или основанные на продаже товаров и услуг онлайн, работающие на рынках Европы, США, Латинской Америки и Азии.

«Наша цель – помогать предпринимателям и командам из Центральной и Восточной Европы строить выдающиеся интернет-компании по всему миру, – сказал Юрий Алексеев, СЕО и основатель Solid. – В отличие от Stripe и Adyen мы можем предоставить индивидуальный подход и сами имеем опыт запуска глобальных продуктов, поэтому хорошо понимаем, с какими проблемами сталкиваются стартапы».