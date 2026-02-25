Разделы

Tencent WeChat Pay

Tencent - WeChat Pay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 Пользователям «МТС Оплаты» доступно оформление зарубежных банковских карт 1
12.08.2025 Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами 1
09.07.2025 Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
20.01.2020 Sendy подключила к китайским платежным сервисам магазины «Магнолия» 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
13.08.2019 Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay 1
13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы 1
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay 1
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 1
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России 2
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
06.06.2018 Мегасервис WeChat начал работать в России 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

