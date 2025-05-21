Разделы

Россия ЦФО Владимирская область Суздаль

Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль

СОБЫТИЯ


21.05.2025 В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет

зацию сети к началу летнего туристического сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Суздаль — один из древнейших городов России, сохранивший культурное наследие для нынешних пок
14.08.2024 «МегаФон» на День основания Суздаля съехались гости из 70 регионов страны

с базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С 9 по 11 августа 2024 г. город Суздаль превратился в одну большую праздничную площадку: концерты на открытых сценах, мастер-
19.06.2024 МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля караванеров Abunafest-2024 в Суздале  

автотуристического фестиваля караванеров Abunafest-2024, который проходил с 12 до 16 июня 2024 г. в Суздале Владимирской области. Более 600 экипажей и гостей мероприятий смогли с комфортом вест
28.12.2023 МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России

вокально-хореографического ансамбля «Русь», откуда можно делиться впечатлениями в соцсетях онлайн. «Суздаль является значимой точкой притяжения, учитывая статус новогодней столицы России и гряд
19.05.2023 Новоселы ЖК «На бульваре Всполье» в Суздале могут экономить на связи с МТС

это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов даже в таком старинном городе, как Суздаль», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин. Домашний сверхбыстрый интернет
14.12.2009 «Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль

иональный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иваново – Суздаль в Центральном федеральном округе (ЦФО). Магистраль Иваново – Суздаль общей про
18.01.2008 В Суздале ищут специалистов для проведения электронного голосования

лексы для электронного голосования (КЭГ). Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии Суздальского района. Отметим, что использование КЭГов планируется только в Суздале. В других


Публикаций - 65, упоминаний - 96

