Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Владимирская область Суздаль
СОБЫТИЯ
|21.05.2025
|
В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет
зацию сети к началу летнего туристического сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Суздаль — один из древнейших городов России, сохранивший культурное наследие для нынешних пок
|14.08.2024
|
«МегаФон» на День основания Суздаля съехались гости из 70 регионов страны
с базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С 9 по 11 августа 2024 г. город Суздаль превратился в одну большую праздничную площадку: концерты на открытых сценах, мастер-
|19.06.2024
|
МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля караванеров Abunafest-2024 в Суздале
автотуристического фестиваля караванеров Abunafest-2024, который проходил с 12 до 16 июня 2024 г. в Суздале Владимирской области. Более 600 экипажей и гостей мероприятий смогли с комфортом вест
|28.12.2023
|
МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России
вокально-хореографического ансамбля «Русь», откуда можно делиться впечатлениями в соцсетях онлайн. «Суздаль является значимой точкой притяжения, учитывая статус новогодней столицы России и гряд
|19.05.2023
|
Новоселы ЖК «На бульваре Всполье» в Суздале могут экономить на связи с МТС
это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов даже в таком старинном городе, как Суздаль», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин. Домашний сверхбыстрый интернет
|14.12.2009
|
«Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль
иональный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иваново – Суздаль в Центральном федеральном округе (ЦФО). Магистраль Иваново – Суздаль общей про
|18.01.2008
|
В Суздале ищут специалистов для проведения электронного голосования
лексы для электронного голосования (КЭГ). Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии Суздальского района. Отметим, что использование КЭГов планируется только в Суздале. В других
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 8
|Гусь Владимир 3 3
|Матвиенко Роман 32 2
|Белоусов Александр 14 2
|Конявский Валерий 10 2
|Мартынов Сергей 24 2
|Разумов Илья 13 2
|Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
|Касьянов Сергей 6 1
|Слуцкая Ирина 4 1
|Полякова Ирина 32 1
|Кристальный Борис 5 1
|Орлова Екатерина 9 1
|Авдеев Александр 12 1
|Биккинин Борис 1 1
|Шалахметова Асель 2 1
|Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
|Тимонин Сергей 42 1
|Сарабьянов Владимир 1 1
|Мисевич Олег 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 1
|Бевзо Александр 1 1
|Мирошниченко Роман 1 1
|Губанов Роман 77 1
|Городилин Константин 4 1
|Белокуров Евгений 3 1
|Очеретько Анна 1 1
|Гнатюк Иван 1 1
|Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
|Млечин Леонид 1 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Мирошников Борис 63 1
|Рустамов Рустам 523 1
|Сергунина Наталья 372 1
|Греф Герман 467 1
|Галактионова Инесса 97 1
|Массух Илья 235 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Слизень Виталий 243 1
|Казак Максим 162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414635, в очереди разбора - 727574.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.