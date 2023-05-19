Новоселы ЖК «На бульваре Всполье» в Суздале могут экономить на связи с МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного мобильного и фиксированного интернета в Суздале. Доступ к сети LTE, домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и цифровому ТВ МТС получили более 350 семей в ЖК «На бульваре Всполье». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активно строящийся район между бульваром Всполье и улицей Луговой МТС обеспечила мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Установленное телеком-оборудование позволяет пользоваться цифровыми сервисами и мобильной связью на комфортном уровне даже в часы пик жителям уже десяти сданных трехэтажных домов. Сеть МТС построена с «запасом прочности» для еще нескольких сотен семей, которые заедут в шесть домов в скором времени.

Новостройки ЖК «На бульваре Всполье» также оснащены сетью цифрового ТВ и домашнего интернета МТС на скорости до 100 Мбит/с. Теперь жители комплекса могут подключать цифровые устройства, в том числе системы «Умный дом».

«Современные новостройки вводятся в эксплуатацию с полным набором коммуникаций, в том числе цифровых. Мы обеспечиваем доступ к высокоскоростной связи, чтобы жители могли не только пользоваться всеми своими гаджетами на комфортном уровне, но и обеспечить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, системой мониторинга микроклимата, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения. Все это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов даже в таком старинном городе, как Суздаль», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.

Домашний сверхбыстрый интернет доступен абонентам при условии использования тарифов линейки «Мы МТС+» и «Весь МТС супер», позволяющих экономить на услугах связи до 10 тыс. руб. в год. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

Фиксированный интернет МТС во Владимирской области представлен во Владимире, Бавленах, Вольгинскомм, Петушках и Суздале.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.