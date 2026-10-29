Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Савушкин Алексей

СОБЫТИЯ


29.10.2026 МТС запустила 5G во Владимирской области 1
05.12.2024 МТС подключила к LTE более 50 сел Владимирской области 1
27.09.2024 МТС прокачала LTE на трассе М-7 под Владимиром 1
25.07.2024 МТС запустила LTE в 5 малых и отдаленных селах Владимирской области 1
22.07.2024 МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области 1
03.07.2024 МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира 1
28.06.2024 МТС проложила цифровую дорожку в эпоху князей Пожарских 1
19.06.2024 МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля караванеров Abunafest-2024 в Суздале   1
19.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1
11.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1
31.05.2024 МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассе М12 в Судогодском районе Владимирской области 1
21.03.2024 МТС увеличила скорость LTE на трассе М7 во Владимире 1
15.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 для рыбаков в краю владимирских озер 1
11.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром 1
29.02.2024 МТС расширила каналы фиксированной сети во Владимирской области для цифровой трансформации региона 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 1
26.01.2024 МТС запустила LTE на развязке трасс М7 и М12 во Владимирской области 1
19.01.2024 МТС оцифровала Музей владимирского тяжеловоза 1
11.01.2024 Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть 1
09.01.2024 Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам 1
28.12.2023 МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России 1
26.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако 1
21.12.2023 МТС прокачала сеть во Владимире для новогодней программы 1
20.12.2023 МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области 1
19.12.2023 МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России 1
07.12.2023 МТС прокачала сеть для окутанного легендами Перекопского городка   1
16.11.2023 МТС оцифровала в Юрьев-Польском древнерусский собор с загадками   1
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
19.10.2023 МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области 1
05.10.2023 МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» 1
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 1
21.09.2023 Зона отдыха в Сосновом Бору получила новые скорости мобильного интернета МТС 1
15.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в фармацевтическом кластере Владимирской области 1
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 1
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области 1
28.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи 1
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области 1
07.07.2023 МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
15.06.2023 МТС оцифровала единственный в мире музей Ивана Грозного 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Савушкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 47
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 3
Владлесхоз ГАУ ВО 2 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 2
Торпедо-Владимир ФК АНО - Торпедо-Владимир Футбольный клуб 1 1
Государственная заводская конюшня имени В.И.Фомина - Музей владимирского тяжеловоза 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 68 1
Слобода 33 1
Родник 91 1
Александровский Банк 26 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 22 1
Балтика-БФУ им. И. Канта - российский футбольный клуб 1 1
Александровская слобода - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 170 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 23
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 23
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3683 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 934 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2268 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 2
МТС Big Data 331 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 356 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 3
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 2
МТС - Экосистема МТС - Геоэффект - GeoEffect - геоаналитическая платформа 26 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 112 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 1
МТС Premium 57 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 188 1
Тарлаков Виктор 2 2
Фомин Владимир 1 1
Дурнев Евгений 1 1
Петрухно Алла 1 1
Мирошниченко Роман 1 1
Пожарский Дмитрий 2 1
Слуцкая Ирина 4 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 929 43
Россия - РФ - Российская федерация 169397 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 25
Армения - Республика 2483 23
Беларусь - Белоруссия 6387 23
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 16
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 296 12
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 56 11
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковровский район - Ковров 208 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 78 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 34 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач 23 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1443 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 5
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 14 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 11 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 23 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Омутищи 3 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 39 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Селивановский район - пгт Красная Горбатка 4 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Вольгинский 5 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 670 3
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1355 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1687 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 992 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Вязниковский район - Вязники 11 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Кинешма 38 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 15
Автомагистраль М-12 (М12) Восток - Федеральная автомобильной трасса - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 133 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 10
Дача - Дачный сезон - Дачники 1187 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 9
Автомагистраль М7 (М7) Волга - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 20 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 6
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 690 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 3
Зоология - наука о животных 2925 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1592 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 243 2
Золотое кольцо России 70 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1282 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 2
Автомагистраль М-5 (М5) Урал - Федеральная автомобильной трасса - 36 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 635 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 216 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1826 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 666 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще