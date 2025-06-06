Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177821
ИКТ 13833
Организации 10753
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3469
Системы 25813
Персоны 76355
География 2879
Статьи 1531
Пресса 1226
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2655
Мероприятия 856

Пожарский Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 В Демидовском саду Ярославля ускорили интернет 1
28.06.2024 МТС проложила цифровую дорожку в эпоху князей Пожарских 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пожарский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9380 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16498 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8231 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1048 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9480 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2993 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3732 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3838 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1847 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8725 1
Тимонин Сергей 32 1
Савушкин Алексей 46 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 749 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 842 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6636 2
Золотое кольцо России 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11180 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2807 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 148 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 626 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще