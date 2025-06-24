Золотое кольцо России

«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого кольца и других популярных населенных пунктов на маршруте. Детальные фото позволят туристам заранее изучить инфраструктуру, чтобы спланировать поездку или сориентироваться на месте. Об

В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет ю привлекает большое количество туристов со всей страны. По данным аналитиков «МегаФона», жемчужину Золотого кольца в 2025 г. уже посетило на 25% больше туристов, чем за аналогичный период 2024

МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году шественники останавливаются в Майкопе на пути к природным достопримечательностям — в 2024 г. туристическое жилье в Майкопе бронировали в среднем на два дня. Значительно выросла и популярность городов Золотого кольца — Ростова Великого (рост бронирований в 2,1 раза год к году) и Костромы (+50%). Количество бронирований в подмосковной Коломне выросло на 61% год к году, почти аналогичный приро

МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области МТС, цифровая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Л

«МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» Летом 2024 г. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества

В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца Главные достопримечательности Золотого кольца России стали трехмерными в «Яндекс Картах». Детальные модели зданий и памятни

«МегаФон» ускорил интернет в сердце столицы Золотого кольца места 19 века, дом Федора Волкова –основателя первого русского театра, Ильинский сквер, Казанский монастырь, Пожарная каланча и множество других историко-архитектурных достопримечательностей столицы Золотого кольца «Наш город является центральным пунктом популярного туристического маршрута: здесь большое количество музеев, памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Ежегодно мы наблюдаем, к

Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay dy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на