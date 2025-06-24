Получите все материалы CNews по ключевому слову
Золотое кольцо России
СОБЫТИЯ
|24.06.2025
|
«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России
К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого кольца и других популярных населенных пунктов на маршруте. Детальные фото позволят туристам заранее изучить инфраструктуру, чтобы спланировать поездку или сориентироваться на месте. Об
|21.05.2025
|
В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет
ю привлекает большое количество туристов со всей страны. По данным аналитиков «МегаФона», жемчужину Золотого кольца в 2025 г. уже посетило на 25% больше туристов, чем за аналогичный период 2024
|20.12.2024
|
МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году
шественники останавливаются в Майкопе на пути к природным достопримечательностям — в 2024 г. туристическое жилье в Майкопе бронировали в среднем на два дня. Значительно выросла и популярность городов Золотого кольца — Ростова Великого (рост бронирований в 2,1 раза год к году) и Костромы (+50%). Количество бронирований в подмосковной Коломне выросло на 61% год к году, почти аналогичный приро
|19.09.2024
|
МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области
МТС, цифровая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Л
|30.07.2024
|
«МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»
Летом 2024 г. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества
|09.07.2024
|
В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца
Главные достопримечательности Золотого кольца России стали трехмерными в «Яндекс Картах». Детальные модели зданий и памятни
|05.07.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в сердце столицы Золотого кольца
места 19 века, дом Федора Волкова –основателя первого русского театра, Ильинский сквер, Казанский монастырь, Пожарная каланча и множество других историко-архитектурных достопримечательностей столицы Золотого кольца «Наш город является центральным пунктом популярного туристического маршрута: здесь большое количество музеев, памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Ежегодно мы наблюдаем, к
|31.12.2019
|
Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay
dy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на
|26.02.2013
|
На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца
На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца. Панорамы шести из них уже были на сервисе, теперь появились снимки последних
Золотое кольцо России и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимонин Сергей 43 9
|Алексеева Олеся 18 2
|Матвиенко Роман 32 2
|Прахов Михаил 37 2
|Савушкин Алексей 46 2
|Репик Алексей 8 1
|Женихов Алексей 57 1
|Ляк Александр 51 1
|Часовенная Анна 3 1
|Савцов Олег 50 1
|Полякова Ирина 33 1
|Волков Федор 4 1
|Паламарчук Алексей 54 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 60 1
|Хахинова Александра 7 1
|Губанов Роман 77 1
|Пожарский Дмитрий 2 1
|Городилин Константин 4 1
|Белокуров Евгений 3 1
|Очеретько Анна 1 1
|Гнатюк Иван 1 1
|Аникеева Дарья 1 1
|Греф Герман 468 1
|Шведов Александр 39 1
|Евраев Михаил 264 1
|Романов Роман 50 1
|Белоусов Александр 14 1
|Булах Наталья 1 1
|Разумовский Дмитрий 124 1
|Телюков Олег 9 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.