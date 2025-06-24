Разделы

Золотое кольцо России


СОБЫТИЯ


24.06.2025 «Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России

К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого кольца и других популярных населенных пунктов на маршруте. Детальные фото позволят туристам заранее изучить инфраструктуру, чтобы спланировать поездку или сориентироваться на месте. Об
21.05.2025 В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет

ю привлекает большое количество туристов со всей страны. По данным аналитиков «МегаФона», жемчужину Золотого кольца в 2025 г. уже посетило на 25% больше туристов, чем за аналогичный период 2024
20.12.2024 МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году

шественники останавливаются в Майкопе на пути к природным достопримечательностям — в 2024 г. туристическое жилье в Майкопе бронировали в среднем на два дня. Значительно выросла и популярность городов Золотого кольца — Ростова Великого (рост бронирований в 2,1 раза год к году) и Костромы (+50%). Количество бронирований в подмосковной Коломне выросло на 61% год к году, почти аналогичный приро
19.09.2024 МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области

МТС, цифровая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Л
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

Летом 2024 г. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества

09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца

Главные достопримечательности Золотого кольца России стали трехмерными в «Яндекс Картах». Детальные модели зданий и памятни
05.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в сердце столицы Золотого кольца

места 19 века, дом Федора Волкова –основателя первого русского театра, Ильинский сквер, Казанский монастырь, Пожарная каланча и множество других историко-архитектурных достопримечательностей столицы Золотого кольца «Наш город является центральным пунктом популярного туристического маршрута: здесь большое количество музеев, памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Ежегодно мы наблюдаем, к
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay

dy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на

26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца

На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца. Панорамы шести из них уже были на сервисе, теперь появились снимки последних

Публикаций - 57, упоминаний - 70

