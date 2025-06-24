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«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России

К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого кольца и других популярных населенных пунктов на маршруте. Детальные фото позволят туристам заранее изучить инфраструктуру, чтобы спланировать поездку или сориентироваться на месте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Карты» обновили панорамы Владимира, Переславля-Залесского, Суздаля, Иваново, Костромы, Сергиева Посада, Ярославля, Ростова и близлежащих к маршруту городов: Рыбинска, Мышкина, Углича, Калязина, Кинешмы, Шуи, Юрьев-Польского и Тутаево. Всего появилось более 85 тыс. панорамных снимков, охватывающих 2200 километров улиц.

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Благодаря высокому разрешению на каждой фотографии видны почти любые детали города: от общего вида зданий до пандусов у подъездов и табличек с номерами квартир. Это поможет путешественникам оценить район, в котором находится понравившийся отель. А также понять, какие локации включить в свой маршрут или найти вход в нужное здание во время прогулки.

Высокая детализация также позволяет автоматически обновлять данные в «Яндекс Картах», что особенно важно перед туристическим сезоном. С помощью компьютерного зрения с панорам считываются дорожные знаки, номера домов, светофоры и прочие детали. Если алгоритм замечает новые данные, то предлагает добавить уточнения на карту города.

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