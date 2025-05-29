Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9314 6
|Yandex - Яндекс 7763 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
|Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 182 1
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 291 1
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