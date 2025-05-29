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Россия ЦФО Ярославская область Мышкин

Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «МегаФон»: москвичи стали активно бронировать речные круизы 1
29.05.2025 «МегаФон»: россияне увлеклись речными круизами 1
14.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет для рыбаков на реке Юхоть 1
18.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в городе Мыши 3
01.03.2024 «МегаФон» на 20% ускорил мобильный интернет в туристических Мышкине и Угличе 2
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
26.08.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
09.08.2007 Абсурдная Россия: картографическая трагедия 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9314 6
Yandex - Яндекс 7763 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 182 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
ЯрЭСК - Ярославская электросетевая компания 1 1
Ярэнерго - Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 6 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 153 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 291 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8658 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 3
Бронирование - Booking 694 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28299 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6912 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8391 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1115 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2581 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1181 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1040 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 75 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4171 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 415 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 383 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21167 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1430 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3822 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2957 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
Microsoft Office 3824 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5461 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2800 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 542 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 1
Тимонин Сергей 31 3
Абрамов Андрей 40 1
Куртеев Валентин 5 1
Мельников Вадим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 887 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 5
Армения - Республика 2325 4
Беларусь - Белоруссия 5846 4
Турция - Турецкая республика 2422 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 121 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 3
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2825 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3224 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 745 3
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 42 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3027 2
Россия - УФО - Свердловская область 1594 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1731 2
Россия - СФО - Новосибирск 4440 2
Россия - ПФО - Самарская область 1383 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1886 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 870 2
Россия - ПФО - Саратовская область 764 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 410 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 331 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 2
Египет - Арабская Республика 1024 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 718 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 534 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 19 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 32 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 13 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс 8 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5183 2
Золотое кольцо России 48 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 2
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2781 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1274 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6074 1
Паспорт - Паспортные данные 2603 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1950 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1852 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2988 1
Металлы - Золото - Gold 1158 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 235 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 54 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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