Россия Ярославская область Переславль-Залесский

Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский

«По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018) «По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018)
"Переславль-Залесский", 1961 г. Тимофеев Анатолий Павлович Холст, масло "Переславль-Залесский", 1961 г. Тимофеев Анатолий Павлович Холст, масло
"Лодки Переяславля", 1959 г. Гурий Филиппович Захаров (1926-1994) "Лодки Переяславля", 1959 г. Гурий Филиппович Захаров (1926-1994)
Переславль-Залесский. Сумерки. 2009г. Сергей Пантелеев Переславль-Залесский. Сумерки. 2009г. Сергей Пантелеев
«Город Переславль-Залесский зимой», 1958 год. Художник — Татьяна Павловна Майкова (1924-2017) «Город Переславль-Залесский зимой», 1958 год. Художник — Татьяна Павловна Майкова (1924-2017)
«По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018)

СОБЫТИЯ


26.01.2026 Аналитика Bronevik.com: каждое четвертое бронирование в 2025 году пришлось на поездки выходного дня 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
08.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области 1
26.09.2025 BelkaCar и Gruppa создали коллекционный сувенирный сет по Золотому кольцу 1
01.09.2025 «Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ 1
24.06.2025 «Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России 1
10.06.2025 Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов 1
23.02.2025 Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 2
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 3
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 2
23.10.2024 «Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
26.09.2024 «Базальт СПО» приглашает на XX конференцию разработчиков свободных программ 1
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» 1
09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца 1
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей 1
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» 1
27.11.2014 На широкий рынок выходят первые российские «масляные» суперкомпьютеры 1
23.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 3
22.11.2012 29 ноября в Переславле-Залесском начнет работу Первый национальный суперкомпьютерный форум 1
23.05.2012 «Яндекс» научился подсказывать цифры и факты в поиске 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
26.01.2012 В Переславле-Залесском пройдет 7-я ежегодная конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
16.12.2010 С 29 по 30 января 2011 г. пройдёт Шестая конференция «СПО в высшей школе» 1
28.07.2010 Репозиторий ALT Linux Sisyphus теперь включает свыше 10 000 программ и поддерживает ARM 1
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники 1
27.11.2008 30 января в Переславле-Залесском начнет работу конференция «СПО в высшей школе» 2

Публикаций - 50, упоминаний - 57

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 7
Yandex - Яндекс 8552 6
МегаФон 10027 3
Т-Платформы - T-Platforms 400 3
Microsoft Corporation 25301 2
AMD - Advanced Micro Devices 4486 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 2
Telegram Group 2618 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 362 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Горизонт РТ 17 1
Этерсофт - Etersoft 26 1
Adobe Figma 64 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
SteadyControl - Стедиконтрол 10 1
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 7 1
WeGoTrip 2 1
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
Storus - Сторус 36 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Huawei 4269 1
Intel Corporation 12568 1
ИКС 405 1
Softline - Софтлайн 3309 1
9073 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
Toshiba Corporation 2957 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
GitHub 982 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
ЯрЭСК - Ярославская электросетевая компания 1 1
Ярэнерго - Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 6 1
Готэк ГП 11 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 169 1
Русский Стиль 44 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 3 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
Почта России ПАО 2258 1
Газпром ПАО 1423 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 69 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Композит 97 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 3
Союзное государство России и Белоруссии 54 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 150 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1475 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 380 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9412 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 4
Бронирование - Booking 814 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Repository - Репозиторий 1053 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Linux OS 10982 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 578 5
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 106 2
Fedora Russian 8 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 476 1
МТС 2G-сеть 12 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 234 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 191 1
VK RuStore - Рустор 523 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 326 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
SteadyControl HoReCa 4 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Master 5 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Google Android 14768 1
Apple iOS 8298 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Microsoft Office 3977 1
Microsoft Windows 16402 1
Apple - App Store 3017 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 959 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
Microsoft Teams - MS Teams 624 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Microsoft Office 365 985 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 179 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 59 3
Тимонин Сергей 42 2
Смирнов Алексей 256 2
Абрамов Сергей 75 2
Садовничий Виктор 62 1
Бородин Павел 14 1
Мясникович Михаил 10 1
Сметанкин Игорь 8 1
Заднепровский Вадим 5 1
Липатов Виталий 12 1
Рыженко Павел 1 1
Морозова Зоя 1 1
Мельников Вадим 12 1
Крившинко Иван 1 1
Игнатов Алексей 2 1
Богатырев Станислав 2 1
Ракитова Елена 1 1
Минеева Полина 2 1
Лилитко Евгений 4 1
Якушин Анатолий 5 1
Соколов Валентин 12 1
Шигорин Михаил 3 1
Савченко Андрей 9 1
Троян Юрий 1 1
Борисов Кирилл 2 1
Лебеденко Дмитрий 3 1
Лапшин Дмитрий 1 1
Баканов Валерий 1 1
Изместьев Кирилл 1 1
Быстров Артем 1 1
Непейвода Николай 1 1
Чернигин Михаил 1 1
Исакевич Даниил 1 1
Лифанова Анна 2 1
Белокуров Евгений 3 1
Фомченков Семен 2 1
Сытов Александр 1 1
Очеретько Анна 1 1
Шейн Аркадий 1 1
Мидюков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 29
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 20
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 13
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 35 12
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 65 9
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 129 9
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 25 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 15 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 11 6
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 281 6
Беларусь - Белоруссия 6063 5
Россия - СФО - Новосибирск 4686 5
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1365 4
Россия - УФО - Свердловская область 1777 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2696 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 955 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2098 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 336 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1444 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 60 3
Казахстан - Республика 5827 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 3
Армения - Республика 2376 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2931 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3405 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1903 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 10
Золотое кольцо России 56 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 3
Кибернетика - Cybernetics 248 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3243 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Образование в России 2560 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2190 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CNews Мишень 173 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 11
РАН - Российская академия наук 2029 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 2
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 5 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 1 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 235 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
День молодёжи - 27 июня 1002 1
