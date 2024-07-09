В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца

Главные достопримечательности Золотого кольца России стали трехмерными в «Яндекс Картах». Детальные модели зданий и памятников появились в Суздале, Владимире, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде, Ярославле, Костроме, Ростове Великом и Иванове. Это поможет путешественникам заранее изучить знаковые места на маршруте и лучше спланировать поездку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди самых популярных достопримечательностей Золотого кольца по числу запросов в поиске «Яндекса» — церковь Покрова на Нерли в Суздале, Золотые ворота во Владимире и музей-усадьба «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском. Эти и еще 40 зданий и памятников теперь можно рассмотреть на карте в 3D.

Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, вывеска на музее утюга или часы и короны на колокольне Троице-Сергиевой лавры. В темной теме у объектов включается подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.

​Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со стороны. В веб-версии «Карт» для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать объект, изучая его с разных ракурсов.

Новые модели достопримечательностей — шаг к «Картам» будущего, максимально приближенным к реальному городу. В приложении есть уже более 200 3D-макетов знаковых мест в 23 городах России. В будущем трехмерными также станут тоннели, остановки и другие объекты городской инфраструктуры.